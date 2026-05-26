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Congreso del 27 de junio

Alejandro Fernández se presenta a la reelección como líder del PP catalán para ser "alternativa a la izquierda y el nacionalismo"

El actual presidente del partido en Catalunya da el paso adelante para "lograr el cambio político en España de la mano de Alberto Núñez Feijóo"

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Alejandro Fernández,líder del PP catalán.

 Alejandro Fernández,líder del PP catalán. / Jordi Otix

Gisela Boada

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Barcelona
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El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha presentado oficialmente su candidatura a la reelección como líder del partido en el congreso que se celebrará el próximo 27 de junio en Barcelona. En un vídeo publicado este martes en redes sociales, Fernández anuncia su voluntad de seguir al frente del PPC "como alternativa a la izquierda y al nacionalismo" y como paso para "lograr el cambio político en España de la mano de Alberto Núñez Feijóo".

Para justificar su candidatura, que, si no hay cambio de guion, será la única que llegará al cónclave, el dirigente popular ha sacado pecho de los resultados obtenidos por el PPC en las pasadas elecciones catalanas, cuando pasó de tres diputados -su peor resultado en años- a 15. "Protagonizamos el mayor crecimiento en votos, escaños y porcentaje de los últimos diez años en la política catalana, pero queremos más", afirma Fernández en un vídeo de apenas 50 segundos difundido en X, en el que combina el castellano y el catalán.

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El dirigente, siempre escueto en sus intervenciones, oficializa así su candidatura, que ya recibió el apoyo de la cúpula nacional el fin de semana pasado, cuando Miguel Tellado acompañó a la junta directiva catalana en la reunión convocada para sentar las bases del cónclave de finales de junio. "Si te sientes con fuerzas, yo te pido que te presentes a este congreso que hoy convocamos", declaró el número dos de Feijóo en su intervención desde la capital catalana, acompañado por Fernández.

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