El alcalde de Cádiz retira los honores a Juan Carlos Aragón, solicita la retirada del nombre al colegio y pide explicaciones al equipo de ‘Kichi’

El Ayuntamiento de Cádiz llevará al próximo pleno municipal una propuesta para anular todos los honores concedidos a Juan Carlos Aragón. Así lo ha anunciado este lunes el alcalde de Cádiz, Bruno García, tras conocerse la condena impuesta por lesiones, amenazas y vejaciones hacia su expareja.

Esta decisión ocurre después de que el Consistorio suspendiera este pasado sábado el acto previsto para colocar la estrella de Aragón en el Paseo de la Fama del Carnaval, frente al Gran Teatro Falla. El homenaje, previsto para este domingo, quedó aplazado después de que la víctima presentase la documentación relativa a estos hechos y una sentencia firme en el 2010.

Este lunes, el alcalde ha explicado que el Ayuntamiento actuará con firmeza una vez conocida la existencia de una víctima y la resolución judicial. "Lo que tenemos que tener claro como ciudad y como sociedad es que no hay nada por encima de ninguna mujer. No hay nada que supere a la violencia machista. No hay una justificación, no hay una razón, no hay nada que esté por encima", ha señalado.

Además, Bruno García ha expresado que, además de la sentencia firme de Paqui, recibió por escrito la denuncia de Lola, otra de las parejas del comparsista. También, ha recibido diferentes solicitudes procedentes de mujeres y asociaciones vecinales para retirar el nombre de un colegio de la ciudad que lleva el nombre de Juan Carlos Aragón.

El Ayuntamiento llevará tres medidas a pleno

En este sentido, García ha anunciado que el Gobierno local llevará al pleno tres cuestiones. La primera será anular los honores concedidos desde el Ayuntamiento de Cádiz al autor carnavalesco. "Insisto, no hay nada que supere la violencia machista. No hay una razón que justifique mantener este tipo de reconocimientos", ha afirmado.

La segunda medida será solicitar al Consejo Escolar que revise la decisión sobre el nombre del centro educativo dedicado a Juan Carlos Aragón. El alcalde ha precisado que corresponde a este órgano elevar cualquier propuesta sobre el cambio de denominación, aunque el Ayuntamiento trasladará formalmente su posición. "Vamos a pedir al Consejo Escolar que revise la decisión. Son ellos quienes tienen que proponerlo, pero nosotros, obviamente, como Ayuntamiento, vamos a solicitar que se revise el nombre del colegio", ha indicado García.

La tercera cuestión que el equipo de gobierno llevará al pleno será la exigencia de responsabilidades a quienes, según ha señalado el alcalde, conocían la existencia de esta sentencia de 2010 y no actuaron. "Vamos a pedir responsabilidad. Vamos a exigir responsabilidades para aquellos que, conociendo que existía esta sentencia, no actuaron. En lugar de tener sensibilidad, empatía y claridad, y en lugar de poner la dignidad de la mujer por encima de cualquier cosa, miraron hacia otra parte", ha denunciado.

Juan Carlos Aragón abre una serie de especiales de Canal Sur dedicados al Carnaval. / CANAL SUR / Europa Press

La sentencia a Juan Carlos Aragón fue dictada en 2010

Juan Carlos Aragón, fallecido en 2019, fue condenado a un año y 11 meses de prisión por un delito de lesiones en el ámbito familiar, otro de amenazas leves y una falta de vejación injusta. La pena y las acusaciones fueron aceptadas por el propio Aragón mediante conformidad. La sentencia incluía además una orden de alejamiento hacia la víctima y fue dictada en 2010 por unos hechos ocurridos cinco años antes.

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Ahora, el caso llegará al pleno municipal con una propuesta para retirar los honores concedidos al autor y abrir la revisión de otros reconocimientos públicos vinculados a su figura.