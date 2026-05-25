Vox desconfía del aviso del PNV a Sánchez e insta a los socios de Sánchez a "hablar menos y hacer más"

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, señaló este lunes que “desconfía” del aviso del PNV al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, pero aseguró que sí existe una “supuesta pérdida de confianza” por parte de “ciertos socios” del Ejecutivo de España.

Así lo indicó Fúster en rueda de prensa tras la reunión del Comité de Acción Política de Vox, tras ser preguntado por las declaraciones del líder del PNV, Aitor Esteban, en las que aseguró que sería “irresponsable” que el Gobierno de Sánchez siga “más allá del 2026 sin rumbo” y sin “una mayoría estable”.

En este sentido, Fúster subrayó que desconfía “siempre” del PNV porque este partido “busca siempre el beneficio propio en vez del beneficio de España”, pero deseó que no solo este partido, sino que “quien pueda hacer que haga”. Reconoció que hay una “supuesta pérdida de confianza de ciertos socios del Gobierno de Pedro Sánchez”.

“Cómo no va a haberla, lo espectacular no es que no la haya, lo espectacular es que no hagan nada más que hablar”, destacó Fúster, lamentando que los socios del Ejecutivo “no están presionados en los tribunales”, “no salen a la calle”, “no se mueven” y “no están dispuestos a dar la voz a los españoles”. “Menos hablar en mítines y más hacer”, apuntó.

En relación a que el Partido Popular pudiera presentar una moción de censura, Fúster explicó que Vox apoyaría “una moción de censura instrumental para echar a Sánchez y para convocar elecciones inmediatas, “sin concesiones de nada” porque “esto no puede ser un chantaje ni puede ser una negociación”, esto “tiene que ser una moción” para convocar elecciones.

Además, también señaló que su partido va a pedir que el presidente del Gobierno y todos los ministros que se sentaron en el Consejo de Ministros en el que “de manera colegiada aprobaron el rescate de una aerolínea quebrada como Plus Ultra” den explicaciones en el Congreso de los Diputados.

En rueda de prensa tras la reunión del Comité de Acción Política de Vox, donde destacó que la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en el ‘caso Plus Ultra’ demuestra el “retrato del socialismo, del sanchismo, poder, dinero público, favores, silencio institucional", y una “red de protección política que llega hasta el Consejo de Ministros”.

El rescate de Plus Ultra, destacó, no lo aprobó “un funcionario perdido en un despacho”, la aprobó “el Gobierno de Pedro Sánchez, la aprobó de manera colegiada su Consejo de Ministros”. “Fueron 53 millones de euros de dinero público para una aerolínea extranjera quebrada, superflua, irrelevante e inviable”, denunció Fúster.

Asimismo, criticó que el presidente del Gobierno dijera a “un español normal”, que “aguante, que apretara los dientes, que pagara más por todo”, sin embargo, “cuando la llamada venía de los amigos del poder, entonces sí que había dinero, sí que había 53 millones”. “Esa es la España de Sánchez”, deploró.

“El español corriente cuenta monedas en el supermercado. Se pone a la cola en los servicios públicos colapsados, y mientras tanto, la trama socialista celebra el triunfo de su corrupción con ostras y champán, pagadas, además, con dinero público que sale del bolsillo de los sufridos españoles”, criticó Fúster.

Suspender a Zapatero

Al mismo tiempo, afeó que “el viejo PSOE, el nuevo PSOE y el PSOE de siempre se reparten el Estado como si fuera su cortijo”. “No hay un PSOE bueno, no lo hay, nunca lo ha habido”, destacó, recordando que Vox, por el momento, como acusación popular personada en el caso, ya ha pedido “la retirada del pasaporte y la prisión provisional” para Zapatero.

En este punto, Fúster quiso saber si el PSOE “va a suspender de militancia a Zapatero como hizo con Ábalos”. Al mismo tiempo, destacó que su partido va a pedir “que declare Pedro Sánchez y todos los ministros que se sentaron en aquel Consejo de Ministros y que de manera colegiada aprobaron el rescate de una aerolínea quebrada como Plus Ultra”.

A su vez, pedirá que también declaren “los responsables políticos y técnicos de la SEPI”, porque este fue “el instrumento a través del cual se canalizaron esos 53 millones de euros”. “Hay que saber quién informó, quién avaló, quién oculto, quién presionó, quién obedeció y quién instruyó al Consejo de Ministros para que abriera la caja del dinero público”, añadió.

El Ejecutivo, continuó Fúster, sostuvo que en el rescate de Plus Ultra “todo era intachable”, por lo que ahora “no puede mirar hacia otro lado” o “esperar que le caiga un milagro del cielo”. Por ello, reclamó que “comparezca Sánchez, “que explique quién decidió, que explique quién llamó, que explique quién abrió las puertas”.

Según Fúster, Zapatero “deberá responder ante el juez”, pero “Sánchez y su Gobierno deberán responder ante los españoles". En concreto, aseguró que el presidente del Ejecutivo “lo que tiene que hacer es comparecer en el Congreso y dar todas las explicaciones oportunas y también puede hacerlo en sus famosas ruedas de prensa”.

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En este sentido, manifestó que si Sánchez “quiere tomarse cinco días para reflexionar, que se los tome” y “que luego salga y que explique por qué su Gobierno aprobó el rescate de Plus Ultra, una aerolínea quebrada e inviable”. Además, se mostró seguro de con que “en el futuro” tendrá que dar las explicaciones “ante el juez”.