Nueva resolución
El Supremo deja en manos de la Audiencia de Barcelona la amnistía a Marta Rovira (ERC)
La Audiencia Nacional da carpetazo definitivo a Tsunami Democràtic: "Los investigados no tuvieron oportunidad efectiva de defenderse"
Los planes de futuro de los líderes del ‘procés’ que esperan la amnistía
El Tribunal Supremo ha dejado en manos de la Audiencia de Barcelona la decisión sobre si se envía a juicio o se aplica la amnistía a la ex secretaria general de ERC Marta Rovira en la causa del procés, en la que se la procesó por un delito de desobediencia.
Así lo ha acordado la sala de lo penal del Supremo en un auto, del que ha sido ponente el magistrado Manuel Marchena, en el que concluye que, como Rovira "no tiene aforamiento alguno", el alto tribunal ha perdido su competencia, por lo que procede "en coherencia" declinar la decisión a favor de la Audiencia de Barcelona.
Rovira, una de las líderes del procés que huyó de la justicia española -en su caso se instaló en Ginebra (Suiza) desde marzo de 2018-, regresó a España en julio de 2024, cuando un error procesal de la Audiencia Nacional obligó a archivar la causa de Tsunami Democràtic, abierta entre otros por un delito de terrorismo.
Paralelamente, el juez instructor del causa del procés en el Supremo, Pablo Llarena, dictó una resolución para que fuese la sala penal del alto tribunal quien resolviera si se la debía juzgar y que posteriormente se remitiera al órgano competente para decidir si se le aplicaba la amnistía.
La Fiscalía emitió un informe para que se diera por finalizada la investigación y se aplicara la amnistía a Rovira, mientras que Vox pidió que se enviara a la dirigente independentista a juicio por desobediencia.
La sala penal del Supremo ha acordado ahora remitir el caso a la Audiencia de Barcelona, alegando que no es competente porque Rovira -que ya no es diputada ni tiene ningún cargo directivo en ERC-, no es aforada.
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