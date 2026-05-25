El PP relanza OCEU, sus juventudes en las universidades de Catalunya

El PP catalán quiere volver a hacerse visible en las universidades. Noves Generacions de Catalunya, la organización juvenil del partido, ha decidido relanzar OCEU, la Organización Catalana de Estudiantes Universitarios, una estructura con la que aspira a ganar presencia en los campus y a disputar un espacio tradicionalmente dominado por asociaciones estudiantiles de izquierdas, independentistas o vinculadas a movimientos sectoriales, pero que en los últimos años también había capitalizado Vox con varios encuentros en universidades.

La recuperación de OCEU llega en un momento en el que los populares tratan de reforzar su implantación territorial y social en Catalunya, también entre los más jóvenes. La organización se presenta como una plataforma universitaria que quiere hablar de becas, tasas, salidas profesionales, transparencia académica y condiciones de estudio, pero también introducir en las aulas un discurso contra lo que el PP considera politización de la universidad.

La organización apareció como asociación universitaria a finales de los años ochenta, fundada por exdirigentes del partido como Jordi Cornet, Alberto Fernández Díaz o Eugenio Egea, entre otros. Durante sus años de actividad logró representación en el claustro y en otros organismos universitarios de la UAB, la UPC y en numerosas facultades de la UB, como Derecho, Economía, Empresariales y Farmacia.

La presidenta de Noves Generacions del PP de Catalunya, Jimena Vallejos, explica a EL PERIÓDICO que la recuperación de OCEU responde a la voluntad de "volver a dar voz a muchos estudiantes que no se sienten representados por el clima político dominante en las universidades". Según Vallejos, "la universidad debe ser un espacio de libertad, debate y pluralidad, no un lugar donde solo se escuche una única forma de pensar".

El proyecto también quiere poner el foco en la conexión entre universidad y mercado laboral. En ese terreno, OCEU reivindica más oportunidades académicas y profesionales, más movilidad internacional y una universidad más orientada a la innovación y el emprendimiento. La organización asegura que quiere recuperar la idea del mérito y del esfuerzo como elementos centrales de la vida universitaria, una apuesta que el PP siempre ha defendido en sus políticas. Este proyecto servirá para medir hasta qué punto el PP puede abrirse paso entre un electorado joven que en Catalunya ha sido históricamente difícil para la derecha.

La primera apuesta concreta será en la Universitat Pompeu Fabra, donde Ignacio Pagonabarraga Bruna encabezará la candidatura de OCEU. El dirigente estudiantil se presenta con un mensaje centrado en la participación del alumnado y en la necesidad de que los estudiantes tengan más peso en las decisiones que afectan a la vida universitaria. "Creo en una universidad plural, exigente y centrada en los estudiantes. Una universidad que nos prepare de verdad para el futuro y donde todo el mundo se sienta escuchado", sostiene Pagonabarraga.

Noticias relacionadas

"Desde NNGG de Catalunya queremos recuperar la representación universitaria allí donde ya la tuvimos y llegar a los estudiantes que quieren un cambio", sostiene Vallejos.