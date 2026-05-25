Este político canario sueña con el éxito en la UFC: 'El Noble', entre los despachos y la jaula de MMA

Clark Kent y Peter Parker hacían vida en una redacción sin que casi nadie sospechara que eran Superman y Spider-man, el físico Robert Bruce Banner se ponía de color verde en cuanto le calentaban los cascos y el multimillonario Bruce Wayne se transformaba en el hombre-murciélago cuando olía una injusticia... La historia está llena de ejemplos de héroes que tenían una doble vida. No es el caso Darwin Rodríguez. El palmero no oculta una identidad secreta cuando entra en la jaula . Ni siquiera usa una mascarilla como los campeones mexicanos de lucha libre. En el octágono no es el vicepresidente quinto del Cabildo de La Palma y consejero de Obras Públicas, Servicios y Transportes Seguridad y Emergencia. Uno de los puntales del presidente Sergio Rodríguez. Seis de cada diez euros del presupuesto insular están bajo su gestión y en el despacho al que tendrá que regresar en las próximas horas «nunca falta faena».

El último invierno ha sido travieso. Las lluvias torrenciales causaron daños relevantes en infraestructuras y toca reconstruir sobre una reconstrucción general derivada de los destrozos aún visibles que dejó la erupción del volcán Tajogaite. Darwin es un consejero 7/24. De los que tiene el móvil siempre operativo para atender una contingencia. Las peleas solo son un «desestresante» en las que se desenvuelve con solvencia: El Noble es bueno.

Darwin Rodríguez impacta un golpe en el rostro de Thiago Jambo. / Arturo Jiménez

Reapareció el sábado en La Laguna

Cuando vuelva a la «oficina» la prim era pregunta que le harán será:«¿Cómo te fue el sábado en Tenerife?». Bien, le fue muy bien. Reventó a Thiago Jambo en el primer asalto y sumó en el Santiago Martín de La Laguna su decimonovena victoria [siete derrotas] en artes marciales mixtas (MMA).

El alto cargo del cabildo palmero gana su pelea contra Thiago Jambo en el primer asalto

Ya son 19 las victorias que suma en la gran competición de Artes Marciales Mixtas (MMA)

El Noble, como le conocen en el mundillo de una disciplina en la que se combinan técnicas de boxeo, Jiu-Jitsu, lucha libre y muay thai, resolvió por la vía rápida. Recibió algún que otro toque [uno le provocó una herida en la oreja y una aparatosa marca en el costado izquierdo], pero Jambo cedió cuando faltaban 11 segundos para dar por liquidado el primer asalto. Un choque de trenes. El árbitro detuvo el combate tras cuatro minutos y 49 segundos de intercambio de golpes. Darwin soltó una primera patada sobre la pierna izquierda de su rival, antes de un rifirrafe que terminó con el brasileño acorralado contra la verja. Su adversario se movió bien arriba [con los puños], pero en cuanto el palmero lo tumbó sobre la lona encajó un remolino de golpes definitivo. ¡A dormir!

Momento en el que 'El Noble' empieza a decidir la victoria ante el brasileño Thiago Jambo. / Arturo Jiménez

‘El Noble’ sueña con la UFC

Muchos de los espectadores que el sábado se dieron una vuelta por Los Majuelos [la cancha donde el Canarias juega como local se llenó] no tenían ni idea de que Darwin Rodríguez es el «hombre fuerte» de las obras en La Palma. Se quedaron con la imponente planta de un luchador [189 centímetros y 93 kilos] al que el público jadeaba por aquello de ser canario. Otros, los más informados, sí que tuvieron en consideración que el hombre del calzón blanco es uno de los baluartes de Coalición Canaria en La Palma, que antes de dar el salto a la política creó su propia empresa y que sueña con entrar la UFC [Ultimate Fighting Championship], la mayor empresa de artes marciales mixtas (MMA). Tiene en nómina a los mejores peleadores del mundo:entre sus estrellas más rutilantes figura el georgiano Illia Topuria, El Matador, que es el actual Campeón Mundial del Peso Ligero de la UFC:«Es algo por lo que sigo luchando», reconoce en una entrevista el bregador nacido en Santa Cruz de La Palma en 1992. Todo empezó en un gimnasio de la capital palmera en el que se familiarizó con el Jiu-Jitsu y el Grappling. Poco a poco, fue ampliando su récord de victorias hasta llegar a septiembre de 2025: en el Madrid Arena le esperaban el veterano Enoc Solves y el cinturón del peso semipesado de WOW FC. Los expertos bautizaron el duelo como «la pelea que toda España quería ver». Ese día las cosas no salieron bien, y la oportunidad de desembarcar en la UFC se atascó, que no es lo mismo que se perdió: El Noble tiene entre ceja y ceja llegar al olimpo.

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En las próximas horas regresa a su despacho en el Cabildo de La Palma «algo dolorido», pero con una victoria (19) más en el circuito de Artes Marciales Mixtas (MMA). La logró el sábado ante Thiago Jambo en La Laguna.

Los que tratan con él a diario dicen que es un tipo callado, observador y que, sobre todo, escucha los problemas que le plantean los vecinos. Apunta y hace. Es uno de esos políticos a los que le gusta estar cerca de los suyos; resolver cosas. Nada que ver con el luchador que se encierra en la jaula para intentar someter a sus rivales. Lo más fácil era dar un paso atrás después de perder con Solves el primer campeonato de España de WOF FC, pero en lugar de colgar las guantillas siguió entrenando en busca oportunidades como la del pasado sábado en Aguere. Lo pueden llamar cabezonería o amor por un deporte de contacto en el que no es nada sencillo que aparezca uno de los primeros espadas de la política; una pasión que le ha entregado un cinturón de campeón de AFL y campeón de la Vendetta Flight Nights. Este es un deporte que tiene casi tantos títulos en juego como estrellas en el cielo, pero no es fácil plantarse en el último escalón que te conduce a la gloria con un 18 - 6. Darwin, o El Noble, tiene algo que lo convierte en una mala bestia cuando se mete en la jaula. A él no le gusta hablar en términos de violencia; prefiere tirar de otros adjetivos asociados con el honor, el espíritu de competición y la nobleza de saber entender que cuando llega un KO/TKO o una victoria por sumisión el deportista se transforma en el político.

'El Noble' se celebra su decimonovena victoria en la gran competición de artes marciales mixtas. / Arturo Jiménez