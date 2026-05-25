La número dos del Gobierno de Azcón : "PP y Vox tenemos la experiencia de haber gobernado juntos y de no haber resuelto debidamente las discrepancias"

¿Cómo están viviendo las primeras semanas del Gobierno?

Podemos decir que no ha habido una interrupción entre la legislatura anterior y esta legislatura. Había un programa de gobierno que con el inicio de la legislatura tiene lógicamente unas diferentes acciones políticas porque se trata de un gobierno ahora conformado por Partido Popular y Vox. Suma las propuestas de ambas formaciones políticas, que han sido refrendadas por el 52% de los ciudadanos aragoneses, pero que recoge muchas de las líneas que veníamos desarrollando. Hay que tener en cuenta que son dos formaciones políticas que ya crearon un proyecto de Gobierno en el año 2023. No hay ruptura una legislatura y la otra, sino que es dar continuidad a una estrategia de crecimiento económico de Aragón y de prosperidad, de mejora de los servicios públicos, proyección a nivel nacional e internacional y de consolidar las acciones de Gobierno. No hay que empezar de cero, es una legislatura que tiene mucha continuidad.

¿Cómo está siendo la relación con Vox?

Partimos en una nueva legislatura con un acuerdo renovado, con la experiencia de haber gobernado juntos y de no resolver debidamente las discrepancias. Hay una gran responsabilidad y por encima de todo está el interés general. Por encima de cualquier político y de cualquier análisis, lo importante es que haya un Gobierno orientado a la responsabilidad y al compromiso con los aragoneses y a un momento que no nos podemos permitir desperdiciar. Los aragoneses nos dijeron que tenemos que trabajar juntos y que tenemos que estar alineados en los compromisos adquiridos con los ciudadanos.

Sigue siendo vicepresidenta, pero ha perdido la pata económica, que fue uno de los aspectos de los que más presumió el anterior Ejecutivo. ¿Cómo lo ve?

Lo importante no es quién asuma las competencias y sí que la economía sigue siendo un pilar de esta legislatura. La economía y la tecnología están siendo una línea esencial y una estrategia política y de crecimiento de Aragón. Como ustedes saben, después de la reestructuración de Vox a la consejería de Economía se sumó también la de Presidencia y, en el momento de volver a hacer esa reestructuración de gobierno con el inicio de la legislatura, creo que es acertado que la consejería de Presidencia pueda tener una titular y la consejería de Economía otra. La incorporación de Eva Valle, sin duda alguna, es un acierto y más en el momento en el que se encuentra Aragón de crecimiento. A Presidencia se le otorga un papel más político y de coordinación de Gobierno y Economía va a seguir impulsando el momento que vive Aragón.

El anuncio del fichaje de Valle lo hizo Azcón cinco días antes de las elecciones. ¿Cómo le sentó, ya que habló de “reforzar” el área económica?

Es hacer una referencia a una situación que permita que Presidencia tenga una parte más política, de coordinación del Gobierno. Que pueda tener una posición más fuerte y que al mismo tiempo también la consejería de Economía pueda centrarse más en la parte económica. Es un tema que se había hablado con el presidente y era volver a una estructura en la que Presidencia tuviera más tiempo para las competencias propias.

La vicepresidenta Mar Vaquero, durante la entrevista con este diario. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

¿Cómo queda el área tecnológica? ¿Seguirá liderando The Wave?

Seguirá siendo una línea estratégica que permita desarrollar todas y cada una de las políticas del Gobierno de Aragón. Tiene que impulsar al resto de sectores económicos y debe estar presente en materia sanitaria, educativa o de formación profesional. The Wave se ha convertido en un acontecimiento y se va a seguir gestionando desde Presidencia precisamente por esa transversalidad que tiene el congreso para todos los sectores.

Cuando habla del papel más político de Presidencia, ¿habla de Vox o del Parlamento autonómico?

La coordinación del Gobierno tiene luego un reflejo en el Parlamento, en la representación política. Las dos formaciones que apoyan al Gobierno van a llevar a debate todas y cada una de las políticas del día a día. Es importante la coordinación para que haya coherencia, no habrá temas individuales o estancos.

¿Llevará también la relación con el Gobierno central? El señor Nolasco insiste en que no va a facilitar la llegada de menores migrantes y la ministra de Migraciones, Elma Saiz, decía en este diario que iban a estar “enfrente” y dispuestos en Moncloa a dar la batalla legal.

Las competencias de inmigración están en el departamento del vicepresidente, pero no afecta solo a esa consejería. Afecta también a empleo, educación o sanidad y se trabajarán conjuntamente esas competencias en la interlocución con el Gobierno de España. Siempre tiene que haber el respeto a ley, es lo que se ha hecho en Aragón y cualquier discrepancia se manifestará en las conferencias sectoriales. El cumplimiento de la ley es siempre un límite a la acción política de cualquier Ejecutivo. Y eso se va a respetar porque este Gobierno lo forman dos formaciones políticas democráticas y que saben que el cumplimiento de la ley garantiza el Estado de derecho, la libertad y la democracia. Otra cosa es que no estemos de acuerdo con las decisiones que tome el Gobierno de España, como así hemos considerado, porque más que pensar en el interés general o en las personas afectadas por la regularización, se ha hecho con el simple ánimo de confrontar, por el interés personal de Pedro Sánchez y por eso presentaremos los recursos que consideremos.

¿Van a poder mejorar la relación con el Gobierno central?

Todo dependerá de si el señor Sánchez pretende seguir confrontando y gobernando en contra de las comunidades autónomas. Su propósito es levantar muros y lo hemos visto permanentemente. Su sectarismo le lleva a gobernar en contra de todos aquellos que no asumen u obedecen cuales sean sus decisiones.

¿Cree que el caso Zapatero puede cambiar la hoja de ruta del Gobierno central o no cree que Sánchez rompa el Gobierno antes del verano de 2027?

El caso Zapatero afecta ya al Gobierno de Sánchez porque le mira a él directamente. Desde luego Sánchez debería convocar e inmediatamente unas elecciones. Si no las convoca es porque en los últimos seis meses ha perdido cuatro elecciones autonómicas, que ha ganado el PP. Está claro que Sánchez no está dispuesto a perder y va a tratar de aguantar todo lo posible, pero cada vez está más acorralado por la corrupción y la Justicia, que funciona. Si pensara en el interés general de todos y en la situación que vive su Gobierno, tendría que convocar elecciones. Es una situación insostenible.

¿Cómo ve el nuevo Parlamento autonómico?

El PSOE, el Partido Socialista sanchista, está liderado por Pilar Alegría, la portavoz de Sánchez, y vemos que lo ha llevado a uno de los peores resultados de su historia. Un claro mensaje de los aragoneses hacia Sánchez. Se ha gobernado en contra de Aragón y priorizando los intereses de Sánchez y sus socios en una materia tan importante, por poner un ejemplo, como la financiación autonómica. Eso lógicamente ha provocado un resultado que apoya al modelo del PP y que se suma también el resultado obtenido por Vox. Queda claro que el programa PP-Vox es el que se ha querido mayoritariamente y que la alternativa del PSOE de Pilar Alegría ha sido rechazada, como se ve en otros procesos electorales.

¿El crecimiento de Vox les hace reflexionar en el PP?

Se ha iniciado una legislatura en la que hemos incorporado a través de este acuerdo las propuestas de ambas formaciones y creo que eso es lo más importante. Ahora se trata de un Gobierno único, que resulta de la suma y del denominador común de las dos formaciones políticas. Es uno de los Gobiernos más sólidos, con el apoyo de 40 diputados, y tanto PP como Vox somos conscientes del reto que tenemos por delante.

¿Están preocupados por el proyecto Nueva Romareda? ¿Temen nuevos equilibrios entre los socios, una aportación mayor por parte de la DGA o el ayuntamiento, con el descenso?

La Nueva Romareda era un proyecto que se necesitaba en la ciudad de Zaragoza. Tiene y cobra total sentido y necesidad. Queremos seguir aspirando a mejorar los resultados del Zaragoza y a tener también campo a la altura de la cuarta ciudad de España. Sabemos que son momentos muy complicados, un drama, lo mejor del Real Zaragoza es su afición y no va a fallar y será la que impulse al equipo a tener mejores resultados. Pero este momento no es el fin del Real Zaragoza, será también el inicio de una etapa en la que trataremos entre todos de que pueda remontar y estar en el lugar que tiene que ocupar. Y lo hará con una infraestructura a la altura de sus aspiraciones y posibles resultados. Hemos trabajado en la sociedad, con participación e impulso, y lo vamos a seguir haciendo. Lógicamente, no es lo mismo tener un equipo en primera, segunda o bajar de categoría, pero en cualquier caso nos corresponde dar impulso y pensar que todo es susceptible de mejorar a partir de ahora.

¿Están en contacto con el Real Zaragoza ante una posible salida de la operación al descender?

Hay una interlocución permanente, entre todos tomaremos decisiones.

¿Incluirán las recomendaciones de la Cámara de Cuentas sobre la Nueva Romareda?

Es un trabajo riguroso y lo tenemos en cuenta a la hora de mejorar la gestión de las entidades, siempre son recomendaciones a poder incorporar.

Vaquero posa frente a dos cuadros de su despacho en el edificio Pignatelli. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Uno de los grandes anuncios en el debate de investidura de 2023 del presidente Azcón fue el programa Aragón Reino de la Luz, con un presupuesto de 15 millones y con acciones a estrenar este mes de mayo, pero no se sabe nada. ¿En qué punto está el programa?

Aragón Reino de la Luz es un programa cultural estratégico para Aragón, que tenía su propósito. Es verdad que en la anterior legislatura se ha priorizado el bicentenario de Goya y desarrollar otros programas como el que hemos presentado de Tierra de Cultura. También infraestructuras importantes como el Centro Goya, que esperamos que en breve se inicie la construcción. Reino de la Luz es un proyecto esencial y se impulsará en esta legislatura. La cultura ha de ser una estrategia prioritaria y queremos impulsar nuestra cultura, historia, raíces y patrimonio, para impulsar el crecimiento de Aragón también como cohesión social y territorial.

¿Cuándo va a estar disponible el Centro Goya?

Esperamos que esté para el año 2027. Las obras se iniciarán en breve, estamos pendientes del acta de replanteo.

¿Qué más planes tiene para Cultura?

Otra de las líneas va a ser la defensa de nuestro patrimonio y su conservación, y ahí tenemos el momento importante de recibir en los próximos meses las obras de Sijena, tanto las murales como las profanas. Una reivindicación en la que la Justicia le ha dado la razón a Aragón y por fin vamos a recuperar esas obras. También habrá actuaciones en Teruel, ya que vamos a impulsar una fundación de gran prestigio como la Fundación Santa María de Albarracín.

Aragón es la segunda comunidad que menos invierte en Cultura. ¿La apuesta vendrá acompaña de una subida en los presupuestos?

Lo hemos ido mejorando respecto a años anteriores, no solo a nivel de infraestructuras sino también a nivel de programación y planificación. Por supuesto que va a tener un mayor apoyo.

¿Ya están trabajando en los nuevos Presupuestos?

En los próximos días, ya lo está haciendo el Departamento de Hacienda, pero empezaremos también a hacer nuestras aportaciones desde el resto de departamentos. Cultura seguro que va a tener un apoyo muy importante para alinearse con ese momento de crecimiento que vive Aragón. Insisto: una sociedad con más orgullo en su cultura, en sus raíces y en su historia es una sociedad más próspera y mucho más libre.

El consejero de Hacienda habló en comisión de “importantes subidas”.

La sanidad formará parte de las prioridades, el presidente ya se comprometió a que Sanidad siempre tendrá un fuerte impulso. No se ha dejado de trabajar ni de incrementar su presupuesto. El señor Lambán dijo que estaba “al borde del colapso” y la prioridad fue revertirlo y mejorar la sanidad. En Educación podríamos decir lo mismo.

Esta semana se han visto grandes manifestaciones por la educación pública. No van a tener esos 100 primeros días de margen.

Lo dije en rueda de prensa: cuando gobierna el PP, las camisetas verdes salen a la calle y vemos movilizaciones dirigidas, como se pudo ver a la señora Alegría, que no se escondió a la hora de instrumentalizar una vez más la educación como arma política. Desde la DGA vamos a seguir apoyando la educación pública, con más de 140 millones de incremento en el presupuesto. También con la dignificación del trabajo de los profesionales, con reducción de horas lectivas y mejoras retributivas.

¿Cómo valora el funcionamiento de la Nueva Oficina Judicial?

Tengo que reconocer el trabajo del anterior director general, que ha hecho un gran trabajo con la aplicación de la Ley de Eficiencia que se hizo sin el consenso de las comunidades autónomas y sin ningún tipo de recurso para llevarla a cabo. Salvo pequeños ajustes, se ha podido aplicar y poner en marcha y seguir reforzando nuestro servicio de Justicia. Ya asumimos la mejora salarial y retributiva de los funcionarios y también estamos terminando cuestiones pendientes para mejorar el pago del turno de oficio. Quedan una serie de compromisos que cumplir y lo vamos a seguir haciendo, porque la justicia forma parte de esos servicios públicos de todos y hay que garantizar la asistencia de todos los ciudadanos. También se ha invertido en digitalización y tecnología en materia de justicia.

Esas mejoras se tendrán que incluir en el nuevo Presupuesto.

Sí, están contempladas porque han sido compromisos que hemos ido adquiriendo, sobre todo lo que tiene que ver con las actualizaciones de la justicia gratuita. Pero también vamos a continuar con las reivindicaciones que son competencia del ministerio, como la puesta en marcha de nuevos juzgados.

¿Cuáles tienen pensadas?

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Hemos pedido nuevas unidades judiciales y juzgados en Monzón y Alcañiz. Barbastro también está pendiente. Pero como digo, sin presupuesto en España va a ser muy difícil.