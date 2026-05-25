Manuel Aarón Fajardo, hijo de un senador del PSOE, utilizó un móvil de su madre para operar en la trama de Zapatero

Los dos últimos informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), incorporados al sumario que instruye el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, desvelan que el lanzaroteño Manuel Aarón Fajardo García utilizó durante 2020 un número de teléfono móvil cuya titularidad corresponde a su madre, para mantener comunicaciones relacionadas con el entramado que la Policía sitúa alrededor del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el rescate de Plus Ultra. En aquel momento, el empresario lanzaroteño tenía 31 años.

La investigación policial identifica como titular de la línea telefónica a la progenitora de Fajardo, magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Los informes, no obstante, no atribuyen a la juez participación alguna en los hechos investigados.

El número de teléfono aparece en los atestados asociado al primer contacto directo documentado entre Plus Ultra y Manuel Aarón Fajardo. El 29 de abril de 2020, Julio Martínez Sola -entonces vicepresidente de la aerolínea- escribe al contacto que tenía guardado en su agenda como "Manuel Fajardo ES": "Buenos días Manuel. Me pongo en contacto contigo de parte de Ramón Gordils. Únicamente, por favor, que me indiques a qué hora te puedo llamar. Un saludo. Julio Martínez VP Plus Ultra Líneas Aéreas".

Justo en ese punto, la Policía introduce una nota de identificación en el informe, en la que indica que al consultar bases de datos, ese teléfono figura a nombre de la madre de Manuel Aarón Fajardo. Resulta relevante para los investigadores que este mismo número de teléfono fue facilitado anteriormente por el propio Fajardo como contacto personal en un atestado policial anterior, el 6614/13 (es decir, en el año 2013), ajeno a la presente trama.

Los informes también profundizan en el vínculo familiar y político del empresario con el entorno del expresidente socialista. La UDEF destaca la estrecha amistad que mantiene desde hace décadas su padre, el senador socialista por Lanzarote Francisco Manuel Fajardo Palarea, con José Luis Rodríguez Zapatero, una relación que los investigadores llegan a describir como de "muy amigo".

Como respaldo contextual de esa cercanía, el sumario incorpora incluso una información publicada por la Cadena SER en 2019, en la que se relataba cómo fue el propio Zapatero quien, tras conversaciones mantenidas en Lanzarote, convenció a Fajardo Palarea para regresar a la política activa. Ese contexto es el que lleva a los investigadores a conceder especial relevancia al papel de Manuel Aarón Fajardo dentro de la denominada 'vía Zapatero', el canal de influencia que Plus Ultra activó en plena pandemia para tratar de acceder a ayudas públicas, relegando los contactos abiertos inicialmente a través del entorno del entonces ministro José Luis Ábalos.

Un diplomático de Maduro

Pero ¿cómo conecta la UDEF al empresario lanzaroteño con la trama? Los investigadores reconstruyen una secuencia concreta a partir de conversaciones intervenidas a los directivos de Plus Ultra. La cronología arranca el 30 de marzo de 2020, en pleno colapso del sector aéreo por la pandemia, cuando Rodolfo Reyes, principal accionista de la compañía, contacta con el diplomático venezolano Ramón Gordils Montes -próximo al chavismo y considerado un hombre de confianza del entorno de Nicolás Maduro, a quien asesoraba Zapatero- para explorar una vía de llegada al expresidente español. "Tú crees que podamos pedir ayuda a Zapatero... Tema lobby político Plus Ultra Líneas Aéreas. Ayudas públicas y/o financiamiento", le escribe. La respuesta de Gordils es inmediata: "Vayan recorriendo la ruta formal. Y yo busco cómo llegarle a ZP". Casi un mes después, el 28 de abril de 2020, Reyes comunica al vicepresidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, que el puente ya está abierto: "Acaba de hacerse el puente con ZP. Manuel es la pieza de ZP en Venezuela. Escríbele de parte de Ramón Gordils". Ese Manuel era Manuel Aarón Fajardo, el empresario lanzaroteño, que en la actualidad tiene 37 años y reside desde hace años en Caracas.

Al día siguiente, el 29 de abril de 2020, Julio Martínez Sola sigue las instrucciones y escribe al contacto que tenía guardado en su agenda como "Manuel Fajardo ES". "Buenos días Manuel. Me pongo en contacto contigo de parte de Ramón Gordils (...)". Ahí es cuando la UDEF descubre que opera con el teléfono de su madre. La respuesta de Fajardo llega de inmediato, pues Julio Martínez Sola escribe a Rodolfo Reyes: "Acabo de hablar con Fajardo". Reyes responde: "Muy bien". Y Martínez remata con una frase que los investigadores consideran especialmente crucial: "Que me llama Zapatero".

La rapidez del movimiento sorprende incluso dentro de la propia compañía. Ese mismo día, en otra conversación, los directivos de Plus Ultra tratan de identificar quién es realmente el hombre al que acaban de presentarles. "¿Este Fajardo es senador del PSOE?", pregunta Julio Martínez Sola. "Debe ser el hijo. Me parece que este es joven", responde Rodolfo Reyes, en alusión al senador socialista por Lanzarote, Francisco Manuel Fajardo Palarea.

El mismo número aparece en un atestado policial en 2013 vinculado al testaferro de ZP en Venezuela

El momento clave llega el 16 de mayo de 2020. Manuel Aarón Fajardo escribe a Julio Martínez Sola: "¿Cómo estás? Me pregunta el amigo que cómo van los avales". La UDEF interpreta que "el amigo" es Zapatero. Julio Martínez Sola le explica que no están consiguiendo financiación bancaria ni ICO y le pide: "Manuel, si podéis empujar el tema te lo agradezco". Fajardo responde: "Por favor ponte en contacto con Julio Martínez, no tú, otro Julio, te paso el contacto... Él te va ayudando".

"El amigo" Zapatero

Además le dice: "Habla con él. En el equipo del amigo estamos él y yo". La UDEF interpreta que en la cúspide de la red se encuentra Zapatero, y como "lugartenientes" están Julio Martínez y Manuel Aarón Fajardo, este último en Venezuela.

En la trama descrita por los investigadores, Julio Martínez Martínez pasa a ser entonces el operador principal de la ‘vía Zapatero’ con Plus Ultra. En 2020 era el amigo íntimo del expresidente, el testaferro de sus negocios o "el lacayo", como lo llaman los directivos de la aerolínea en el auto.

La tesis policial da un salto meses después, cuando descubren una conversación que no guarda relación directa con el rescate de Plus Ultra, pero que consideran clave para entender el papel de Manuel Aarón Fajardo dentro del entramado.

El 23 de junio de 2020, en un intercambio de mensajes con Julio Martínez Martínez incorporado al sumario, el empresario lanzaroteño comunica que acaba de cerrar un acuerdo con una institución pública de Venezuela: "Solo hacerte saber que hoy he firmado una alianza con una institución del Estado para operar una planta empaquetadora". Pero es el siguiente mensaje el que llama la atención de la UDEF: "Estaré generando para la ‘boutique’ entre 6-10k mensuales", es decir, entre 6.ooo y 10.000 euros al mes. A partir de esa conversación, los investigadores infieren que Fajardo no actuaría únicamente como intermediario en el caso Plus Ultra, sino que genera dinero "para la boutique", lo que interpretan como un indicio de un entramado estable de intermediación y relaciones institucionales.

La UDEF infiere que la "boutique" se trataba de una estructura informal o red de intermediación ligada al entorno de Zapatero, capaz de monetizar relaciones institucionales, abrir contactos y facilitar operaciones empresariales y políticas.