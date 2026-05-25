La Generalitat desafía a Vox y aumenta las ayudas a entidades que fomentan el catalán en Aragón, Valencia y Baleares

El Govern registró el viernes en el Parlament los presupuestos de este año, unas cuentas que consignan 85 millones de euros para la Conselleria de Política de Lingüística. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, una parte de este dinero se destinará a ayudas para entidades que fomentan el catalán en Aragón, Baleares, València y L'Alguer (Italia). Es una respuesta al pacto de investidura reciente entre el PP y Vox en Aragón en el que incluyeron el objetivo de "librar" a esta comunidad de "la imposición del catalán".

Las cuentas de la Generalitat, pactadas por el PSC, ERC y los Comuns, reservan 2,1 millones de euros para este asunto. Un millón para entidades de la Comunitat Valenciana; 710.000 euros para entidades de Baleares; 70.000 para organizaciones de Aragón y 300.000 para L'Alguer. Las anteriores cuentas aprobadas, en 2023, ya tenían partidas para el catalán destinadas a Valencia y las islas, pero es la primera vez que incluyen partidas para Aragón y la ciudad italiana.

La ley presupuestaria no incluye la motivación política de estos fondos, pero sí quedó reflejada en el acuerdo que firmaron el martes el Govern y ERC. En uno de los apartados de aquel documento se recogía que se destinarían ayudas "al apoyo e impulso de la lengua en el resto del dominio lingüístico del catalán", es decir, más allá de Catalunya. Unas ayudas pensadas para hacer frente a "un momento de grandes dificultades por las políticas reaccionarias de determinados gobiernos autonómicos". Gobiernos del PP y Vox.

Fuentes de Esquerra Republicana consultadas por EL PERIÓDICO reivindican que las cuentas "triplican las ayudas" a las entidades que fomentan la lengua "en la nación completa", es decir en los territorios con presencia del catalán. Añaden que se trata de una "obligación" ante "la amenaza" que pesa contra "la lengua y la cultura catalana" en estas zonas.

De Acció Cultural a Plataforma per la Llengua

El destino de los fondos en la Comunidad Valenciana incluye 10 receptores entre entidades culturales, fundaciones y medios de comunicación. Las que recibirán más dinero son Acció Cultural del País Valencià (300.000 euros); Escola Valenciana (150.000) y la Fundació Francesc Eiximenis (150.000). En Baleares se han elegido un total de siete, de entre las que destacan Obra Cultural Balear (300.000); Joves de Mallorca per la Llengua (100.00) y el GOB (100.000).

Imagen del día que se firmó el Pacte Nacional per la Llengua. / Jordi Otix

Las grandes novedades, sin embargo, están en el destino del resto de las partidas. En Aragón se repartirán las ayudas entre la Associació Cultural del Matarranya (50.000 euros) y el Centre d'Estudis Ribagorçans (20.000). En L'Alguer serán 150.000 euros para la Obra Cultural de l'Alguer y otros 150.000 para Plataforma per la Llengua l'Alguer.

En respuesta al pacto de investidura

El pacto presupuestario catalán busca ejercer de contrapeso al pacto de investidura que firmaron en abril el PP y Vox en Aragón que, en su apartado número 12, incluía el objetivo de "librar Aragón de la imposición del catalán" a través de una reforma de la ley autonómica del Patrimonio Cultural Aragonès. Es la norma que, en su artículo 4, recoge que "el aragonés y el catalán en Aragón" son las "modalidades lingüísticas propias" de esta comunidad.

El presidente aragonés, Jorge Azcón, y el líder de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, cuando anunciaron el acuerdo de investidura. / Javier Cebollada / EFE

Ese pacto también incluyó la voluntad de suprimir "el Instituto Aragonés del Catalán" y la derogación o reforma de "leyes ideológicas". Este instituto es un órgano de la Academia Aragonesa de la Lengua encargado de la normativa vigente del catalán y su aplicación adaptada "a la realidad aragonesa". Entre sus competencias está la de "estimular el uso, la enseñanza y la difusión del catalán en Aragón".

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El Gobierno de Pedro Sánchez también anunció a principios de mes ayudas al catalán y al aragonés para contrarrestar a PP y Vox. El Ministerio de Cultura comunicó que financiaría con 100.000 euros la Academia Aragonesa de la Lengua para hacer promoción lingüística, el doble que en 2025. El objetivo es hacer frente a la "desprotección de las lenguas minoritarias" y conservar "la riqueza cultural y la pluralidad lingüística". "Las lenguas no se tienen que perseguir ni borrar, se tienen que proteger cuidar y hacer crecer", expuso el ministro Ernest Urtasun.