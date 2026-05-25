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Directo | Sánchez clausura el acto de presentación de la propuesta del Plan Social para el Clima

El proyecto contiene medidas e inversiones para reducir las emisiones de CO2 en el transporte por carretera o los edificios

DIRECTO | Pedro Sánchez clausura el acto de presentación de la propuesta del Plan Social para el Clima / Sara Fernández

Redacción / agencias

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, clausura el acto de presentación de la propuesta de Plan Social para el Clima, que contiene medidas e inversiones para reducir las emisiones de CO2 en el transporte por carretera o los edificios, y cuyo objetivo general es impulsar una transición ecológica socialmente justa.

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