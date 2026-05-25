Las claves del congreso del PP catalán: del liderazgo de Alejandro Fernández a la pugna por la nueva dirección

El PP catalán ya ha convocado formalmente su congreso regional, que se celebrará el próximo 27 de junio, para renovar el proyecto, la estructura y los órganos internos del partido. No habrá cambios en el liderazgo -salvo giro de guion inesperado, Alejandro Fernández seguirá al frente de la formación-, pero la cita sí servirá para actualizar un proyecto que no revisa sobre el papel su hoja de ruta desde 2018, en plena efervescencia del 'procés'. Dos ponencias, una política y otra estatutaria, recogerán las bases de esta nueva etapa, que deberán avalar los 806 compromisarios que se han fijado para este cónclave. Al frente de la organización del congreso estarán la diputada en el Congreso, Llanos de Luna y el secretario general del PPC, Santi Rodríguez.

Estas son las claves del próximo congreso del PP catalán, el número 16 de su historia:

No hay más explicación detrás del retraso de casi cuatro años de este cónclave que la relación entre el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y Fernández. El congreso servirá para constatar que las diferencias entre ambos dirigentes, que en los últimos años llegaron a alcanzar decibelios muy altos, forman ya parte de un capítulo pasado. Génova y Urgell llegan ahora más alineadas que nunca, con un objetivo compartido: desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa y reforzar al PP como alternativa también en Catalunya. Fuentes del PP explican a EL PERIÓDICO que la llegada de Miguel Tellado a la secretaría general del partido, hace un año, ayudó a recomponer los puentes entre ambas direcciones. De hecho, Tellado fue el encargado de exhibir el respaldo de Génova a Fernández el pasado fin de semana.

Si alguien quisiera disputarle el liderazgo al actual presidente del PPC, tiene hasta el 1 de junio a las 18.00 horas para presentar una candidatura que deberá ir acompañada de 300 avales de afiliados. Difícilmente ocurrirá. Feijóo, ante la falta de una alternativa clara y con la vista puesta en el próximo ciclo electoral, ha optado por cerrar filas con Fernández y evitar otra crisis como la que rodeó la candidatura de las elecciones catalanas de 2024, cuando Génova se resistió hasta el último momento a dar por hecho su nombre mientras buscaba un perfil alternativo.

El congreso sellará esta 'pax interna'. Otra cosa es cuánto durará. El encaje entre la autonomía política que siempre ha reivindicado Fernández y la disciplina estratégica que exige Génova seguirá siendo uno de los equilibrios más delicados de la nueva etapa.

En las filas del PP dan por hecho que la nueva dirección será renovada, pero continuista. La formación sostiene que ha sabido adaptarse al nuevo contexto político sin alterar de raíz ni la hoja de ruta ni el liderazgo y que la aspiración es seguir así, pero el congreso servirá para ordenar los equilibrios internos en una casa donde siempre hay lucha de egos. Los ajustes ya se han ido produciendo de forma discreta en los últimos años, con el aval de Génova: el peso creciente de Daniel Sirera, el ascenso de Juan Milián o la renovación de las presidencias provinciales de Girona y Tarragona. Ahora, las distintas familias del partido -los entornos de Dolors Montserrat, Xavier García Albiol, los Fernández Díaz, Fernández y la propia dirección nacional- pugnarán por situar a perfiles afines en la nueva ejecutiva autonómica.

El órgano partirá de una base de 22 vocales elegidos por el congreso, aunque a ellos se añadirán los cargos natos que fijan los estatutos, entre ellos el portavoz en el Parlament, los presidentes provinciales o el responsable de Nuevas Generaciones en Catalunya, entre otros. La principal incógnita será quién ocupará la secretaría general, el número dos de Fernández y la figura llamada a ejercer de contrapeso interno al presidente del PPC. La salida de Santi Rodríguez se da por descontada y, como publicó EL PERIÓDICO, todas las miradas apuntan a Juan Fernández, portavoz del PP en el Parlament.

"Competir con Vox sin parecer Vox" y "superar la Catalunya posprocés". Son dos de los objetivos que distintos dirigentes del PP, consultados por este diario, ponen sobre la mesa para definir la nueva hoja de ruta del partido en Catalunya. Será la ponencia política la que fije ese rumbo, aunque el PPC seguirá, como ha ocurrido siempre, condicionado por la estrategia nacional de Génova. Juan Milián, senador autonómico y nuevo coordinador del proyecto nacional del PP -cargo que también ocupa en Catalunya-, pilotará la ponencia política junto al expresidente de Sociedad Civil Catalana Fernando Sánchez Costa y la diputada en el Parlament Lorena Roldán. El reto será encajar las distintas sensibilidades internas en una misma propuesta política.

El principal escollo volverá a ser la relación con Junts, uno de los puntos de fricción entre Fernández y Feijóo por la resistencia del líder del PP catalán a explorar pactos con los independentistas, que en la dirección nacional no descartan. Pero no será el único. El congreso deberá ordenar también el endurecimiento del discurso en seguridad, el posicionamiento sobre el catalán y la política de vivienda. En este último terreno, la apuesta de Xavier García Albiol por prohibir los pisos turísticos tensiona el ideario tradicional del PP, más reticente a la regulación del mercado. A un lado quedará la columna vertebral de la política del PP en la última década, centrada en el rechazo del independentismo y la defensa de la Constitución.

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El congreso servirá también para adaptar la arquitectura interna del PPC a los últimos estatutos nacionales del PP, aprobados en el XXI Congreso Nacional de julio de 2025. La ponencia estatutaria deberá trasladar ese marco al funcionamiento del partido en Catalunya y ordenar una estructura que no se revisaba sobre el papel desde hace más de una década. La pieza central será evitar duplicidades de cargos y ajustar la organización a un partido que ha crecido de forma exponencial tras las elecciones catalanas de 2024. "Necesitamos poner orden en la estructura y tener claro qué papel tiene cada uno", deslizan fuentes populares. Ese trabajo lo pilotarán la exconcejal de Badalona Maritxu Hervás, la edil de Gavà Mónica Parés, el regidor de Mollerussa Joan Simeón y el concejal de Sant Antoni de Calonge Alberto Mas, encargados de la ponencia de reglamento.