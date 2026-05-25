El juez ordena analizar el correo de "presidentezapatero" desde 2020 a la actualidad

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha ordenado analizar todos los correos relacionados con el caso Zapatero, entre ellos, el utilizado por Gertrudis Alcázar, la secretaria del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, para hablar en su nombre. Se trata de la dirección presidentezapatero@presidentezapatero.com, desde la que la persona de confianza del político socialista se comunicaba con Cristóbal Cano, gestor de confianza del empresario Julio Martínez Martínez, según consta en los informes de la Unidad de Delincuencia Fiscal y Económica (UDEF) incorporados al sumario, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

En la resolución, de 66 páginas, el magistrado se dirige a las entidades que figuran como proveedores de servicios y alojamiento de las respectivas direcciones de correo electrónico para reclamarles todos los mensajes que alberguen entre el "20 de marzo de 2020 hasta la actualidad". En el caso de "presidentezapatero" el requerimiento se dirige a Acens Technologies, entidad a la que reclama que "aporte a los funcionarios de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción (UDEF), a la mayor brevedad posible, el contenido completo del buzón de la antecitada dirección de correo".

El magistrado señala que "la información aportada deberá contener la totalidad de los mensajes existentes en la bandeja de entrada, la bandeja de salida, los borradores, los elementos eliminados y cualquier otra carpeta o clasificación existente, sin distinción de estado de lectura o marcación, junto con los metadatos correspondientes (remitentes, destinatarios, fechas, asuntos y archivos adjuntos), a fin de garantizar la preservación y disponibilidad de la evidencia digital necesaria para el desarrollo de la investigación".

El juez Calama, que investiga al político socialista por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental también reclama información sobre los correos utilizados por sus hijas Alba y Laura, así como de todos los empleados de la empresa de marketing de ambas, Whathefav.

Requerir a la SEPI

En el auto, el magistrado requiere a la SEPI para que entregue los correos electrónicos correspondientes a los años 2020 y 2021, periodo de la fase de concesión de la ayuda pública otorgada por el Consejo de Ministros a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales a la compañía Plus Ultra Línea Aéreas por 53 millones de euros. Se da la circunstancia de que la UDEF había advertido al magistrado de que la SEPI le había entregado información incompleta.

En este sentido, requiere a Deloitte que aporte los documentos que la UDEF no ha podido encontrar y que la asesoría jurídica tuvo para revisar el proceso de concesión de la ayuda pública a la sociedad Plus Ultra. En concreto, le requiere el certificado de estar al corriente de deudas con la Seguridad Social de fecha 24/02/202 y el contrato de arrendamiento de aeronave de fecha 30/11/2019 suscrito con Modus Securitisation,

También se dirige a Gate Center (The Global Analysis & Trends in Emergin Regions Center) para que entregue toda la información relativa a Inteligencia Prospectiva, Whathefav y el propio expresidente del Gobierno. El requerimiento al Grupo Aldesa se refiere a toda la información relativa a Julio Martínez, Análisis Relevante, Idella Consulenza Strategica, Lanside Dubái, Lanside Middle East Fzco y Lanside Holding LTD. El magistrado también dirige requerimientos a la mercantil Summer Wind, para que aporte lo relativo a Afitta, a Assidere Consultores