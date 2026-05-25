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Con 'selfie' incluido

Salvador Illa coincide con Bad Bunny en la Sagrada Familia: "Gracias por elegir Barcelona"

Bad Bunny ya es leyenda: Ibai Llanos, perreo y oxitocina en un baile inolvidable

El president Salvador Illa con el cantante puertorriqueño Bad Bunny.

El president Salvador Illa con el cantante puertorriqueño Bad Bunny. / INSTAGRAM

Gisela Boada

Júlia Regué

Barcelona
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'Benito, hijo de Benito' sigue pasando unos días en Barcelona después de haber desatado la fiebre en un público completamente entregado durante el viernes y el sábado en el Estado Olímpic de Lluís Companys. Bad Bunny está visitando los lugares más emblemáticos de la capital catalana, con chaqueta y gorra para evitar ser reconocido, pero para el president Salvador Illa la estrella mundial no ha pasado desapercibida este lunes en la Sagrada Familia.

Illa ha coincidido con Bad Bunny y le ha pedido un 'selfie' para inmortalizar el momento que ha publicado este viernes a las 13.15 horas en el templo. "Sagrada Familia, Bad Bunny. Gracias por elegir Barcelona para empezar el 'Debí tirar más fotos' World Tour en Europa", ha escrito en las redes sociales, adjuntando la fotografía.

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