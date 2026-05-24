Illa abre una nueva etapa tras el pacto de presupuestos con el foco puesto en maestros, pisos, trenes y financiación

Falta la puesta de largo, la aprobación definitiva de unos presupuestos tardíos que entrarán en vigor a mediados de julio, cuando buena parte de la ciudadanía tendrá ya un pie en las vacaciones de verano. Pero, con el acuerdo sellado con ERC y los Comuns, el president de la Generalitat, Salvador Illa, tiene gasolina para agotar la legislatura y hacerlo, además, abriendo una nueva etapa en la que pesen más los proyectos por iniciativa del Govern que los que hasta ahora ha impulsado por necesidad de pactar con sus socios. En el horizonte hay unas elecciones municipales en las que el PSC quiere afianzar su supremacía en Catalunya.

Sin embargo, el Executiu tiene retos ineludibles por delante, empezando por resolver el conflicto con los docentes, y otros más a medio y largo plazo, como afrontar el gran problema de la vivienda, remontar el servicio deficitario de Rodalies y lograr que se apruebe el modelo de financiación. Todos ellos, asuntos que pueden poner en jaque el sosiego que el president trata de convertir en marca de su mandato.

Protesta de profesores entre Granollers y La Roca del Vallès. / ACN

Las negociaciones con los docentes, que mantienen el pulso para lograr un incremento salarial, están abiertas de par en par. En estos momentos es el colectivo que más preocupa y ocupa al Govern, puesto que además de los 17 paros convocados en los dos últimos meses del curso escolar amenazan con llevar su protesta a la visita del Papa a Barcelona el 9 de junio si no se atienden sus reclamaciones. Es justo la escena que quiere evitar Illa, que aspira a poder firmar la paz con los sindicatos mayoritarios en las próximas dos semanas. Por ahora, el ejecutivo ve "inasumible" la subida planteada por Ustec, pero asegura tener cierto margen para mover partidas en los presupuestos para encajar mejoras en las retribuciones.

El diagnóstico está subrayado en rojo en la Generalitat: el acceso a la vivienda es el principal factor de desigualdad en la sociedad. De ahí que el plan para construir 50.000 pisos asequibles hasta 2030 sea una de las pruebas del algodón del cumplimiento del proyecto del Govern. Pero más allá de construir y movilizar suelo residencial, los acuerdos con los Comuns han llevado a Illa a aprobar medidas para intervenir el mercado de la vivienda fijando topes a los precios y regulando los alquileres de temporada. Pendiente está ahora la limitación de la compra especulativa, que se comprometió a que entrara en vigor antes del verano. La previsión es que la proposición de ley para ello empiece a impulsarse la semana que viene en el Parlament. También lanzará antes del verano la segunda convocatoria de la ley de barrios, con la que quiere recuperar hasta 2028 más de un centenar de zonas degradadas de Catalunya.

Andén lleno en la estación de Sants / MANU MITRU

Maestros y trenes han sido dos de las principales crisis que este año ha tenido que manejar el Govern. Rodalies ha tardado cuatro meses en recuperarse del accidente de Gelida que puso al descubierto años de desinversión en el mantenimiento de la red ferroviaria, pero el servicio continúa siendo un calvario para los usuarios. Illa ha constatado hasta qué punto los trenes son una prima de riesgo que estalla en el momento más inesperado y quiere que dejen de ser un problema, por lo que la ejecución de las inversiones son clave, así como el cumplimiento del traspaso de la gestión a la nueva empresa con mayoría de la Generalitat, que se estrenará con la R1 este mismo año.

En un año, Catalunya estará votando en las elecciones municipales y las encuestas auguran un crecimiento de la extrema derecha, tanto de Aliança Catalana como de Vox. Con esta preocupación encima de la mesa, el Govern intenta atajar las vías por las que estos partidos ganan votos, y una de ellas es a costa de señalar la inseguridad. De ahí que la conselleria de Interior trate de contrarrestar con datos el hecho de que en dos semanas se hayan concentrado sucesos con armas blancas y tiroteos y de que haya anunciado que reforzará los controles.

El pacto de presupuestos con ERC incluye partidas para reforzar la presencia del catalán en redes sociales y para promover su uso social, pero no es tarea fácil revertir la pérdida del uso social sufrida en los últimos años. Además, el Govern hace meses que está pendiente de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el modelo de inmersión en la escuela, una resolución judicial que puede provocar un nuevo terremoto político y en el sector educativo. El Govern asegura que hace tiempo que trabaja en la respuesta a distintos escenarios que puedan abrirse en esta materia.

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En los planes del Govern y de ERC figura que el modelo de financiación se apruebe antes de que acabe este año. Sin embargo, está por ver si lograrán arrastrar a Junts para que vote a favor, algo que, por ahora, no tiene intención de hacer. El acuerdo en esta materia fue la argamasa que permitió la investidura de Illa, por lo que, si fracasa, caerá en saco roto el principal elemento por el que los republicanos han sostenido hasta ahora la legislatura. Pero también la continuidad de Sánchez es clave tanto para la financiación como para que otros pactos firmados con ERC, como el impulso de la línea orbital ferroviaria o la mayoría catalana en el Consorcio de la Zona Franca, sean una realidad. Un cambio en la Moncloa sería también un test de estrés para la mayoría que sostiene a Illa.