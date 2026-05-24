Los Comuns quieren que la ley contra la "compra especulativa" entre en vigor antes de agosto

Los Comuns quieren que la ley contra la "compra especulativa" de vivienda, pactada con el Govern en febrero, entre en vigor antes de agosto y, con ese fin, comenzarán la próxima semana unas negociaciones con ERC y la CUP en las que el Sindicat de Llogateres (Sindicato de Inquilinas) debe jugar "un papel central".

Así lo ha explicado en una entrevista con EFE la presidenta del grupo de Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, que ha subrayado que esta "no puede ser una ley de un partido", sino que debe convertirse en "una ley de país".

La líder parlamentaria de Comuns ha dado por hecho que se posicionarán en contra de esta norma el PP, Vox y Aliança Catalana, si bien ha asegurado que a ella le gustaría que Junts se abriese a negociarla. Con todo, ha dicho estar "muy decepcionada" con la postura de Junts en materia de vivienda y, en concreto, ha lamentado su reciente rechazo a la prórroga de los alquileres, que no salió adelante en el Congreso.

El primer acuerdo presupuestario

Comuns tiene registrada en el Parlament desde noviembre una proposición de ley para limitar la adquisición de inmuebles con fines especulativos. Más tarde, en febrero, pactó con el Govern socialista modificaciones en el texto en el marco del primer proyecto de presupuestos, luego retirado por el rechazo de ERC.

Comuns trabaja ahora con la intención de que la norma vea la luz "antes de agosto", aunque Albiach ha admitido que "por el camino pueden pasar muchas cosas".

El texto acordado en febrero prevé reformar la ley de urbanismo para habilitar a los ayuntamientos de zonas tensionadas -donde se concentra el 90 % de la población- a limitar las compras: con cinco o más pisos en propiedad, los fondos solo podrían adquirir edificios enteros para poner en alquiler, mientras que las personas físicas solo podrían comprarlos para uso propio; por contra, podrían tenerse hasta cuatro inmuebles en estas zonas siempre que estos sean para residencia habitual de algún familiar o se pongan en alquiler.

Una ley "extremadamente necesaria"

Albiach ha indicado que es hora de reactivar esta iniciativa parlamentaria, una vez que esta semana el Govern finalmente sí ha sellado un pacto de presupuestos tanto con Comuns como con ERC.

La propuesta de Comuns nace de "un principio básico", que es que "las casas son para vivir y no para especular", y llega en un contexto en el que "el 60 % de las adquisiciones se realizan al contado".

Para Albiach, esta ley es "extremadamente necesaria" y "no es una ocurrencia, sino una política seria" que se lleva a cabo en otros países europeos, aunque Cataluña sería la primera comunidad autónoma en aplicarla en España.

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El acuerdo "complementario" de presupuestos sellado por los comunes esta semana contempla elevar hasta los 2.500 millones de euros (1.500 de recursos propios y mil mediante el Instituto Catalán de Finanzas) la inversión en políticas de vivienda, así como la creación de una Dirección General de Disciplina que persiga a quienes incumplan la ley en esta materia.