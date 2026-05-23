¿Vendió 'humo' Julito Martínez al fingir la influencia de su amigo Zapatero en el rescate de Plus Ultra para cobrar la comisión de 530.000 euros?

¿Saben aquel del que "vende humo"? Puede ser un chiste de nuestro gran Eugenio, un fumador empedernido. Pero no.

Vender humo (vendere fumo) es como antiguamente nació en Roma el delito de tráfico de influencias. En el derecho romano: venditio fumi (venta de humo).

Durante muchos años el delito se llamó millantato crédito (percibir dinero o un contrato si se cumplía la promesa de acceder a la mediación de un funcionario para obtener una ventaja). Hoy se llama tráfico de influencias ilícitas o estafa.

Es posible que Julio Martínez Martínez, el interlocutor y asociado de José Luis Rodríguez Zapatero en la empresa Análisis Relevante, un proyecto de consultoría o think tank —Zapatero y una empresa de sus hijas cobraron hasta 1,9 millones de euros por trabajos en 2020-2025—, ¿sea lo que la Real Academia Española (RAE) llama un vendehúmos?

Alessandro Severo emperador romano entre 222-235 d.C fue quien castigó a los vendehúmos. Un estafador llamado Vetronio Turino tenía un acceso irrestricto al jovencísimo emperador. Sus múltiples promesas falsas llegaron a oídos del emperador. El tocomocho de aquellos años llevó a Severo a condenar a la pena de muerte de Turino.

Mientras ejecutaban la pena, el pregonero consagró de viva voz una frase que se haría famosa: «Fumo periit, qui fumos vendidit» (Al humo perezca quien humo vende). El origen histórico de este castigo está documentado en textos clásicos como la Historia Augusta, la colección de biografías de emperadores romanos y usurpadores del trono entre 117 y 284 d.C.

Hay una frase de Julio Martínez Martínez, Julito, para los amigos, que ha llamado mi atención esta semana, nada más conocerse el auto del juez José Luis Calama, que ha recogido lo que dos informes de la UDEF y las conclusiones de la Fiscalía Anticorrupción.

Fue sus breves declaraciones a OKdiario. “Nunca me podría imaginar que un ex presidente del Gobierno pudiera ser imputado y menos Zapatero, pensaba que se libraría de esto”.

¿Que se libraría de esto? ¿Vendió Julito su amistad con Zapatero a los propietarios y ejecutivos de Plus Ultra para exhibir su poder?

Esto es: que Zapatero podría hacer posible con su influencia la concesión del préstamo que solicitaban. Y que, claro, eso tenía un precio: una comisión del 1% del total. Es decir: 530.000 euros de euros.

Según Zapatero, sus gestiones sobre el rescate de Plus Ultra son una quimera. Nunca existieron.

La UDEF, la Fiscalía Anticorrupción y el juez Calama sostienen que sí y no solo eso: que Plus Ultra era la punta del iceberg, que Zapatero había creado una organización criminal propia para el tráfico de influencias y el blanqueo de capitales.

Indicios del tráfico de influencias en Plus Ultra -es decir, quien fue el interlocutor del tráfico de Zapatero dentro de la Administración, con capacidad de otorgar el crédito, y en qué consistía su poder sobre esa persona- hasta el momento no se han acreditado.