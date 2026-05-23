El PSOE acusa al PP de querer frenar la regularización para "seguir pagando en B" a empleados

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha acusado este sábado al PP de querer frenar la regularización de migrantes para "seguir pagando en B" a los trabajadores y "explotarlos laboralmente". En la inauguración del Consell Nacional de las Juventudes Socialistas de Catalunya, que se celebra en Lleida, Mínguez ha celebrado la decisión del Tribunal Supremo de no suspender de forma cautelar la regularización extraordinaria de inmigrantes como solicitó la Comunidad de Madrid y Vox.

"No se desenganchan de la letra B, el Partido Popular de la B de Bárcenas, de cobrar sobres en B, de la corrupción en B, quiere seguir pagando en B a los trabajadores y eso tiene un nombre, eso es explotación laboral", ha señalado. La portavoz del PSOE ha destacado que el Supremo "dijo que 'p'alante'" con la regularización de migrantes, replicando la expresión que usa Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, al hablar sobre procesamientos judiciales.

Mínguez ha subrayado que el Gobierno seguirá con el proceso de regularización para "dar derechos a toda la gente que ha venido a nuestro país a trabajar y para que el miedo no se imponga en la sociedad". "Queremos a los trabajadores visibles, con derechos y deberes, que coticen y que vivan con dignidad. Mientras la derecha usa el miedo, los socialistas usamos los derechos para la gente", ha agregado.

El PP y Vox solo ofrecen odio, crispación, confrontación, racismo y xenofobia Montse Mínguez — Portavoz del PSOE

Asimismo, ha cargado contra el principio de 'prioridad nacional', que el PP ha pactado con Vox en Aragón y Extremadura: "Nosotros ofrecemos una sociedad abierta, libre, de derechos. Ellos, el PP y Vox, solo ofrecen eso, odio, crispación, confrontación, racismo y xenofobia". "En el PSOE todas las generaciones han tenido un compromiso. Nuestros abuelos nos trajeron la democracia. Nuestros padres socialistas quisieron acabar con ETA y lo consiguieron. Y nuestro compromiso colectivo va a ser que vamos a frenar a la ultraderecha", ha subrayado.

Al respecto, ha señalado que "cada vez que se abren las urnas, el PP no puede emanciparse de Vox": "Es una mala noticia porque a la ultraderecha se la frena, no se le pone alfombra roja para entrar en las instituciones". Mínguez ha recriminado el "catastrofismo" del PP, ha reivindicado la obra del Gobierno de Pedro Sánchez y ha afirmado que el PSOE "sigue gobernando este país y va a continuar haciéndolo".

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91.000 permisos provisionales

El Tribunal Supremo rechazó este viernes la suspensión cautelar el decreto de regularización extraordinaria de migrantes aprobado por el Gobierno el pasado en abril tras el pacto con Podemos. La Sala Contencioso-Administrativa tumbó la petición realizada por la Comunidad de Madrid y Vox, al tiempo en que inadmitió las solicitudes de tres asociaciones -Hazte Oír, Asociación por la Libertad y Justicia y Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica- al considerar que no están legitimados para presentarla. Hasta ahora, el Gobierno ha otorgado 91.505 permisos provisionales de trabajo a migrantes, de las casi 550.000 solicitudes presentadas en los primeros 35 días, en un proceso que aún no ha llegado al ecuador del plazo de presentación, que culmina el 30 de junio.