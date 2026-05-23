La Generalitat abre un nuevo plan de ayuda para retirar uralita de los edificios, con mucha incidencia en Catalunya central

Los planes para erradicar el peligroso y abundante fibrocemento de los edificios de Catalunya continúan. La Generalitat pone ahora en marcha un nuevo programa para que los propietarios tengan ayudas para llevar a cabo la retirada de sus edificios de este material popularizado como uralita, del que en la región central hay ejemplos abundantes. De hecho, Manresa es la quinta ciudad con más toneladas de amianto en tejados, según el censo de cubiertas que el Govern elaboró hace dos años. En aquel momento, en la capital del Bages se contabilizaron 1.227 tejados.

La Agència de Residus de Catalunya ha publicado ahora una resolución por la que se aprueban las bases reguladoras que deben regir las subvenciones destinadas a la retirada, en origen, de residuos de materiales de aislamiento y de la construcción que contengan amianto, ubicados en el ámbito territorial de Catalunya. La previsión es que el trámite para solicitar la ayuda se abra el próximo 18 de junio y se cierre el 2 de julio.

Los principales detalles son los siguientes. El objeto de la subvención es fomentar la retirada de residuos con amianto de la construcción, un material cancerígeno todavía muy extendido en todo tipo de edificaciones en Catalunya. Se subvencionarán los conceptos de retirada, transporte y tratamiento de los residuos de materiales de aislamiento y de la construcción que contengan amianto. Las actuaciones deberán llevarse a cabo por empresas inscritas en el registro de empresas con riesgo de amianto.

Presupuesto de 10 millones

La previsión es que el importe de la convocatoria sea de 10,5 millones de euros, que se distribuirán de la siguiente manera: 8,5 destinados a propietarios de bienes inmuebles particulares, comunidades de propietarios, empresas o entidades sin ánimo de lucro y personas autónomas; y el resto, 2 millones, se reservarán para entes locales.

La subvención será de carácter dinerario con un máximo de 30.000 euros por inmueble. Los importes para cada solicitante se determinarán según los metros cuadrados de amianto a retirar, atendiendo a la siguiente escala: cubiertas de amianto de hasta 49,99 m2 (2.000 euros); cubiertas de amianto de 50 m2 hasta 99,99 m2 (40 euros/m2); cubiertas de amianto de 100 m2 hasta 499,99 m2 (30 euros/m2); cubiertas de amianto de 500 m2 hasta 999,99 m2 (25 euros/m2); y cubiertas de amianto a partir de 1000 m2 (20 euros/m2).

El procedimiento de concesión es el de concurrencia pública no competitiva, es decir, que el procedimiento para la concesión de las ayudas será respetando el orden de entrada de las solicitudes, siempre que se presente la documentación adecuada en los periodos establecidos, hasta el límite del presupuesto de la subvención.

La Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha otorgado más de 100 millones de euros para retirar amianto en edificaciones desde el año 2019, contando los 11,5 millones de euros de dos convocatorias en trámite de 2026. Hasta la fecha actual se han atendido cerca de 7.000 peticiones, lo que representa el 60% de las solicitudes recibidas. Una vez se resuelvan las convocatorias de este año, este importe habrá permitido retirar cerca de 90.000 toneladas de este material constructivo.

Desde el año 2008, se han retirado más de 266.000 toneladas de amianto. Esta cifra se ha intensificado en los últimos años por las ayudas que se han ido convocando. En estas ayudas han podido concurrir diferentes tipos de beneficiarios: particulares, comunidades de vecinos, empresas, personas autónomas, asociaciones y entes locales.

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En concreto, hasta ahora se han atendido 6.416 peticiones de subvención, lo que representa cerca del 60% de las solicitudes recibidas. En las ayudas para retirar amianto de cubiertas dañadas por fenómenos meteorológicos, el porcentaje atendido fue de un 85,34% en la convocatoria de 2022 y de un 99,19 % en la convocatoria de 2024. En la convocatoria de 50 millones de euros de 2023, que incluía la subvención para instalación de placas fotovoltaicas en los nuevos tejados, el porcentaje fue de un 61,66 %.