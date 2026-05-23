Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Isak AndicBad BunnyLotería NacionalZapateroBarcelonaUcraniaMercadonaDGT
instagramlinkedin

Reaparición tras el juicio

El expresidente Jordi Pujol asiste a la inauguración de la plaza Ricard Masó de Girona

Se trata de la primera aparición en público desde que la Audiencia Nacional le exoneró de cualquier responsabilidad en el caso por la fortuna familiar oculta en Andorra

El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, este sábado en Girona.

El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, este sábado en Girona. / GLÒRIA SÁNCHEZ / EUROPA PRESS

Europa Press

Europa Press

Girona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol ha asistido este sábado al acto de inauguración de la plaza Ricard Masó de Girona, encabezado por el alcalde de la ciudad, Lluc Salellas.

La plaza, en el barrio de Pla de Palau-Sant Pau, ha sido bautizada a petición del grupo municipal de Junts con el nombre del cartógrafo, aparejador, político y activista cultural Ricard Masó i Llunes (Sant Feliu de Guíxols, 1936 - Girona, 2015).

Al acto también han asistido el secretario general de Junts Jordi Turull; el expresidente de la ANC y cantautor Lluís Llach, y el exconseller de la Generalitat Joaquim Nadal, entre otros.

Se trata de la primera aparición en público del expresidente catalán después de que el pasado 27 de abril la Audiencia Nacional le exonerase de cualquier responsabilidad por la fortuna familiar en Andorra al comprobar que no está en condiciones de responder penalmente por los hechos de los que se le acusaba.

Noticias relacionadas

El juicio a la familia Pujol quedó visto para sentencia el 14 de mayo. El fiscal anticorrupción Fernando Bermejo pide la pena más alta, 29 años de prisión, para Jordi Pujol Ferrusola, y solicita 17 años para su exesposa Mercè Gironés, 14 años para su hermano Josep Pujol y ocho para los otros cinco hijos del expresidente de la Generalitat, Oriol, Marta, Mireia, Pere y Oleguer.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La trama de Zapatero pactó una 'comisión' del 3% por la construcción del complejo de 2.000 millones del Hard Rock de Tarragona
  2. Renovado el acuerdo entre España y Estados Unidos para compartir las bases de Morón y Rota
  3. ¿Quién es José Luis Calama, el juez que ha imputado a Rodríguez Zapatero?
  4. La empresa que cobró 4 millones de Plus Ultra se desvincula de la aerolínea y de sus anteriores administradores
  5. Una de las empresas registradas por la UDEF es de un empresario venezolano que pagó 300.000 euros a Aldama días antes del Delcygate
  6. Así son las hijas de Zapatero: de la foto con Obama a gestionar una agencia de márketing implicada en el caso Plus Ultra
  7. El juez acredita que Zapatero y 'Julito' planeaban cobrar 3 millones en la 'offshore' de Dubái para eludir a Hacienda
  8. La base naval de Rota cierra su aeródromo por obras, desvía vuelos a Morón y plantea un ERTE a sus trabajadores

El expresidente Jordi Pujol asiste a la inauguración de la plaza Ricard Masó de Girona

El expresidente Jordi Pujol asiste a la inauguración de la plaza Ricard Masó de Girona

El PSOE acusa al PP de querer frenar la regularización para "seguir pagando en B" a empleados

El PSOE acusa al PP de querer frenar la regularización para "seguir pagando en B" a empleados

El PP de Feijóo aspira a revalidar en 2027 el éxito municipal de 2023

El PP de Feijóo aspira a revalidar en 2027 el éxito municipal de 2023

Decenas de miles de personas claman en Madrid contra el Gobierno "corrupto" de Sánchez y piden su dimisión "inmediata"

Decenas de miles de personas claman en Madrid contra el Gobierno "corrupto" de Sánchez y piden su dimisión "inmediata"

Feijóo sostiene que Zapatero "tenía al Gobierno detrás" en el caso Plus Ultra: "No era un jubilado haciendo negocios"

Feijóo sostiene que Zapatero "tenía al Gobierno detrás" en el caso Plus Ultra: "No era un jubilado haciendo negocios"

Un año para las elecciones municipales: larga y dura precampaña con las generales de fondo

Un año para las elecciones municipales: larga y dura precampaña con las generales de fondo

Los Comuns exigen a Illa cumplir "a rajatabla" lo firmado si quiere negociar otros presupuestos

Vox pide en la Audiencia Nacional la prisión provisional de Zapatero

Vox pide en la Audiencia Nacional la prisión provisional de Zapatero