Reaparición tras el juicio
El expresidente Jordi Pujol asiste a la inauguración de la plaza Ricard Masó de Girona
Se trata de la primera aparición en público desde que la Audiencia Nacional le exoneró de cualquier responsabilidad en el caso por la fortuna familiar oculta en Andorra
El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol ha asistido este sábado al acto de inauguración de la plaza Ricard Masó de Girona, encabezado por el alcalde de la ciudad, Lluc Salellas.
La plaza, en el barrio de Pla de Palau-Sant Pau, ha sido bautizada a petición del grupo municipal de Junts con el nombre del cartógrafo, aparejador, político y activista cultural Ricard Masó i Llunes (Sant Feliu de Guíxols, 1936 - Girona, 2015).
Al acto también han asistido el secretario general de Junts Jordi Turull; el expresidente de la ANC y cantautor Lluís Llach, y el exconseller de la Generalitat Joaquim Nadal, entre otros.
Se trata de la primera aparición en público del expresidente catalán después de que el pasado 27 de abril la Audiencia Nacional le exonerase de cualquier responsabilidad por la fortuna familiar en Andorra al comprobar que no está en condiciones de responder penalmente por los hechos de los que se le acusaba.
El juicio a la familia Pujol quedó visto para sentencia el 14 de mayo. El fiscal anticorrupción Fernando Bermejo pide la pena más alta, 29 años de prisión, para Jordi Pujol Ferrusola, y solicita 17 años para su exesposa Mercè Gironés, 14 años para su hermano Josep Pujol y ocho para los otros cinco hijos del expresidente de la Generalitat, Oriol, Marta, Mireia, Pere y Oleguer.
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