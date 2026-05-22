VOX
Santiago Abascal se reúne con el nuevo embajador de EEUU en España, Benjamín León Jr.
En el encuentro, el líder de Vox ha explicado al embajador la "grave situación" que atraviesa España por los "constantes escándalos de corrupción
EFE
El líder de Vox, Santiago Abascal, se ha reunido este viernes con el nuevo embajador de Estados Unidos en España, Benjamín León Jr.
Según ha publicado Abascal en su cuenta oficial en X, en este encuentro ha explicado al embajador la "grave situación" que atraviesa España por los "constantes escándalos de corrupción que salpican al Gobierno y que también tienen una preocupante dimensión internacional".
"Como llevo haciendo desde hace años con todos nuestros socios y aliados internacionales, he dedicado tiempo a explicar la grave situación que atraviesa España", ha publicado Abascal en el mensaje en red social.
Más de una hora ha durado la reunión entre el presidente de Vox y el embajador, a quien ha explicado la postura y las diferentes acciones de la formación política en el ámbito nacional e internacional.
- La trama de Zapatero pactó una 'comisión' del 3% por la construcción del complejo de 2.000 millones del Hard Rock de Tarragona
- Renovado el acuerdo entre España y Estados Unidos para compartir las bases de Morón y Rota
- El PP asume el camino de Feijóo a Moncloa tras la pérdida de la absoluta en Andalucía: 'Ya no habrá debate sobre si pactar o no con Vox
- Así son las hijas de Zapatero: de la foto con Obama a gestionar una agencia de márketing implicada en el caso Plus Ultra
- Zapatero, imputado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en el rescate de la aerolínea Plus Ultra
- ¿Quién es José Luis Calama, el juez que ha imputado a Rodríguez Zapatero?
- Una de las empresas registradas por la UDEF es de un empresario venezolano que pagó 300.000 euros a Aldama días antes del Delcygate
- El juez acredita que Zapatero y 'Julito' planeaban cobrar 3 millones en la 'offshore' de Dubái para eludir a Hacienda