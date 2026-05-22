Las cuentas de 2026
Illa relanza la legislatura con los presupuestos y afianza la mayoría con ERC y Comuns
La consellera de Economia, Alícia Romero, presume de la "fortaleza de la mayoría progresista" con la vista puesta en que las cuentas se aprueben de forma definitiva en julio con el conflicto con los maestros resuelto
El Govern mantiene un presupuesto de casi 50.000 millones y reserva 900 millones para cumplir con ERC
El Govern sube un 50% los recursos para acción exterior y abrirá tres nuevas delegaciones
La legislatura del 'post-procés' empezó con una fotografía, la de ERC y Comuns votando la investidura de Salvador Illa, una estampa que va camino de repetirse en el ecuador del mandato. Con esa triangular que situaba el eje ideológico por delante del nacional empezó todo, y con esa aritmética quiere acabar el mandato el president de la Generalitat. Este viernes, tras un primer intento fallido, los presupuestos se han registrado formalmente en el Parlament, pero esta vez con las garantías suficientes como para ser aprobados y convertirse en una suerte de renovación de votos entre el Govern y sus socios. La puesta de largo definitiva será en julio, momento en el que los socialistas, con nuevas cuentas en el zurrón y, por lo tanto, con más margen de maniobra pese a llevar la batuta en minoría, tratarán de relanzarán su proyecto de gobierno.
Aunque admiten que no respirarán tranquilos hasta que vean materializados los 68 votos necesarios para que los presupuestos entren en vigor tras tres años de prórrogas, los miembros del Govern están de celebración desde el pasado martes, cuando Oriol Junqueras entró en el Palau de la Generalitat para solemnizar que sus diputados darían su 'sí'. No son pocas las veces que, desde entonces, la consellera de Economia, Alícia Romero, ha pronunciado la palabra "estabilidad", un concepto que forma parte del 'cuore' de la hoja de ruta de Illa desde que se convirtió en president.
Hoy lo ha vuelto a hacer, además de presumir de la relación robusta tejida con ERC y Comuns. "Estas cuentas nos dan estabilidad, muestran la fortaleza de la mayoría progresista en el Parlament y contrasta con la no aprobación de presupuestos en territorios próximos", ha dicho en una referencia velada a las comunidades del PP que convocaron elecciones tras no lograr acuerdos. Y ha añadido que con estos recursos buscarán dar respuesta a los "retos" que tiene el país por delante.
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