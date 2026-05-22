Presupuestos de la Generalitat 2026: El Govern destina 85 millones al impulso del catalán

El Govern destinará 85 millones a la conselleria de Política Lingüística. Así consta en el proyecto de presupuestos de la Generalitat que ha aprobado este viernes el Govern y que ya ha comenzado su tramitación en el Parlament. Son 26 millones más que en 2023, cuando aún no tenía rango de conselleria y era un departamento dentro de Cultura.

Este aumento de recursos irá destinado principalmente al despliegue del Pacte Nacional per la Llengua y al Consorci per a la Normalització Lingüística. El objetivo es mejorar el nivel de conocimiento del catalán en la población adulta, en un contexto de crecimiento demográfico por la llegada de población extranjera.

En este sentido, el Executiu dedicará 45,2 millones de euros a "reforzar el fomento del uso y la enseñanza" del catalán en adultos, a través del Consorci per a la Normalització Lingüística. Se ofrecerán 134.000 plazas para cursos propios, además de supervisar los cursos concertados, y se creará un nuevo certificado del nivel A1 de catalán -el más bajo posible- para facilitar la "acogida lingüística" de las personas migrantes.

También se seguirá desplegando el Pacte Nacional per la Llengua, se reforzará "el uso y presencia del catalán de manera transversal con el resto de departamentos y mediante varias líneas de subvenciones". Asimismo, se invertirán más recursos para el "refuerzo del occitano aranés y el Institut d'Estudis Aranesi, y se impulsará la lengua de signos catalana.

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Por otra parte, el Govern tiene previsto destinar 50 millones de euros hasta 2030 para reforzar el catalán en las redes sociales, 35 millones más para seguir ampliando plazas y cursos, y 3 millones para la "protección de la lengua con la inteligencia artificial".