Presupuestos de la Generalitat 2026: El Govern sube un 50% los recursos para acción exterior y abrirá tres nuevas delegaciones

Una de las áreas de la Generalitat que salen más reforzadas con los presupuestos es la acción exterior. La conselleria que lidera Jaume Duch tendrá 143 millones de euros, casi un 54% más que en las últimas cuentas vigentes de 2023. Este dinero tiene que servir, entre otras cuestiones, para abrir tres nuevas delegaciones del Govern en el extranjero: en China, Jordania y Canadá. Este viernes el Govern ha presentado por segunda vez las cuentas en la Cámara catalana y, en esta ocasión, lo ha hecho con los votos garantizados.

Con estas tres nuevas aperturas de delegaciones, la Generalitat tendrá 24 en todo el mundo. El crecimiento ha sido exponencial en una década si se tiene en cuenta que en 2017, con la intervención de la autonomía catalana a través del artículo 155 de la Constitución, el Gobierno de Mariano Rajoy las cerró todas por decreto salvo la de Bruselas.

El presupuesto de Acció Exterior también tiene que servir, según la documentación que ha hecho pública el Govern, para poner en marcha el cuerpo de acción exterior de la Generalitat. Se trata de un cuerpo de funcionarios especializados en política exterior que se adscribirán a diferentes departamentos para impulsar la promoción internacional de Catalunya. Una de sus misiones será, por ejemplo, la de captar fondos europeos para proyectos de la administración catalana.

Imagen de archivo del conseller de Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch. / Ferran Nadeu

Tanto la creación de este cuerpo de funcionarios como las tres nuevas delegaciones son compromisos que el PSC asumió con ERC en el pacto de investidura de Salvador Illa. Más allá de la presión que han ejercido los republicanos, el president socialista también ha demostrado su apuesta por la acción exterior por otra vía: en dos años ha hecho varios viajes institucionales al extranjero, el último, la semana pasada a Estados Unidos.

Ayuda al desarrollo

La mayor parte del presupuesto de la conselleria, sin embargo, está consignado para políticas de cooperación al desarrollo. La Generalitat aportará 85,6 millones de euros a la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Son fondos para políticas destinadas a ayudar a países en dificultades. En los últimos tiempos, por ejemplo, la Generalitat ha colaborado con agencias que ayudan a los refugiados palestinos. De hecho, 12 millones de esta partida están dedicados a Palestina. "La cooperación no es un gasto, es una inversión", reivindicó recientemente el conseller Duch.

La consellera Alícia Romero entregando los presupuestos de la Generalitat al presidente del Parlament, Josep Rull. / Jordi Otix

Este salto tan importante en la Conselleria de Unió Europea i Acció Exterior es posible porque es uno de los departamentos más pequeños del Govern -tiene el tercer presupuesto más bajo- y el margen para crecer era superior. Precisamente, ahora se cumplen 10 años desde que un Govern de Junts pel Sí decidió por primera vez dar rango de conselleria a la acción exterior. Su primer presupuesto, con Raül Romeva al frente, fue de 52 millones y desde entonces siempre ha ido creciendo de forma sostenida.

Menos PDF y más bizum

También verá como crece su presupuesto la conselleria de Presidència que lidera Albert Dalmau, en su caso, un 30,2% pasando de los 807 millones de 2023 a los 1.051 de ahora. Una parte importante de estos recursos, 351 millones, se destinarán a financiar los entes locales. Este departamento también tiene competencias en nuevas tecnologías y dedicará 60 millones a conectividad y ciberseguridad. Una porción de este dinero será para seguir desplegando la red de fibra óptica -17 millones- y para potenciar la Agència de Ciberseguretat -22 millones-. Un informe reciente de la Generalitat alerta que la Inteligencia Artificial ha hecho aumentar los ciberataques contra la administración pública catalana.

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Dentro del presupuesto de esta conselleria también destacan los 100 millones que se reservan para seguir impulsando la reforma de la administración, un proyecto que empezó a caminar en 2025 para reducir la burocracia y mejorar la atención que reciben los ciudadanos. Fruto de esta reforma, el Govern ya ha tomado varias medidas como la reforma de su web o de los trámites en línea que presta. Por ejemplo, ha potenciado el uso de bizum y ha desincentivado el uso de archivos PDF.