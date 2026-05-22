Presupuestos de Catalunya 2026, en directo: última hora de su aprobación tras el acuerdo del Govern de Illa con ERC y Comuns

El president Salvador Illa preside este viernes un Consell Executiu totalmente extraordinario. No solo por las formas, en viernes y no en martes como es habitual, sino porque aprobará el proyecto presupuestario, esta vez sí, con una mayoría garantizada en el Parlament para que entre en vigor. El Govern ha logrado el 'sí' de ERC y los Comuns a unas cuentas que garantizan a Illa la estabilidad para que pueda agotar el mandato

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de la aprobación de los presupuestas generales de Catalunya para el año 2026

El Govern de Illa aprueba hoy sus primeros presupuestos tras pactarlos con ERC y Comuns El president Salvador Illa preside este viernes un Consell Executiu totalmente extraordinario. No solo por las formas, en viernes y no en martes como es habitual, sino porque aprobará el proyecto presupuestario, esta vez sí, con una mayoría garantizada en el Parlament para que entre en vigor. El Govern ha logrado el 'sí' de ERC y los Comuns a unas cuentas que garantizan a Illa la estabilidad para que pueda agotar el mandato. Los propios implicados en la negociación reconocen que las cifras están planificadas a dos años vista, porque es impensable que en 2027, con elecciones municipales y generales, se pueda alcanzar un pacto de estas características, y porque en 2028 ya toca la cita con las urnas en Catalunya. 'El Govern de Illa aprueba hoy sus primeros presupuestos tras pactarlos con ERC y Comuns', por Júlia Regué y Sara González

Patronales y sindicatos celebran los presupuestos y su papel en el control de inversiones Los principales agentes económicos y sociales de Catalunya, las patronales Foment y Pimec, y los sindicatos UGT y CC.OO., han celebrado el acuerdo formalizado este martes entre el Govern socialista y ERC para los presupuestos de la Generalitat de 2026, así como su papel en el control de inversiones. Patronales y sindicatos formarán parte de un consejo asesor, junto con expertos en la materia, para "orientar y asesorar" en las funciones del Consorcio de Inversiones y la Sociedad Mercantil de Inversiones, organismos para "asegurar la ejecución de inversiones estatales". Así lo han explicado este martes en declaraciones desde el Palau de la Generalitat tras una reunión con el Govern, previa a la Comisión Bilateral Generalitat-Estado, que se celebrará mañana miércoles en Madrid y que validará parte de los acuerdos sellados.

Cecot afirma que los Presupuestos en Catalunya permiten recuperar la capacidad de acción económica Cecot ha destacado la importancia del acuerdo para la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat para este 2026, que, más allá del contenido específico del acuerdo, considera una "condición imprescindible" para que Catalunya recupere la capacidad de planificación, ejecución e impulso de políticas económicas, informa este martes en un comunicado. El presidente de la patronal, Xavier Panés, ha defendido que "Catalunya necesita presupuestos para continuar avanzando, para decidir y para activar proyectos esenciales tanto para la ciudadanía como para la actividad económica". En esta línea, la patronal ha explicado que contar con unos presupuestos aprobados "no es un fin en sí mismo, sino una herramienta imprescindible" para garantizar el progreso económico y social, y destacado que las políticas públicas deben mantener una orientación hacia el refuerzo del tejido productivo y la mejora de la competitividad.

Ros (UGT) celebra que haya Presupuestos "aunque se tarde" y destaca mejoras en política industrial El secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, ha celebrado que el Govern haya alcanzado un acuerdo de Presupuestos con ERC "aunque sea tarde", y ha destacado que cuenten con mejoras en política industrial. En rueda de prensa este martes tras una reunión del Govern con patronal, sindicatos y entes municipalistas previa a la Comisión Bilateral Estado-Generalitat de este miércoles, Ros ha señalado que les habría gustado que los Presupuestos estuvieran aprobados en diciembre del 2025, pero "al final lo importante es que haya" unas cuentas aprobadas. "Hay unos Presupuestos orientados hacia las políticas industriales, hacia las políticas sociales, y lo que esperamos es que se puedan aprobar con la mayor celeridad posible, parece que a principios de julio", ha afirmado Ros.

PP y Vox no asistirán a la reunión del Govern con los grupos parlamentarios previa a la comisión bilateral El Partido Popular de Catalunya y Vox avanzaron este martes que no acudirán a la reunión convocada para esta tarde entre el Govern y los grupos parlamentarios en la que el Ejecutivo de Salvador Illa explicará el acuerdo de presupuestos alcanzado con ERC, un encuentro previo a la comisión bilateral que se celebrará mañana. El PPC señaló en una nota de prensa que la reunión de esta tarde "solo busca blanquear y legitimar políticamente unos acuerdos negociados a espaldas de los ciudadanos y que no responden a las necesidades reales de los catalanes". Este proyecto de presupuestos, a su juicio, está "orientado a continuar debilitando la presencia del Estado en Catalunya.

La CUP acusa a Junqueras de "dejar tirados" a los docentes con el acuerdo presupuestario El diputado de la CUP en el Parlamento de Cataluña Xavier Pellicer ha acusado el martes al presidente de ERC, Oriol Junqueras, de "dejar tirados" a los docentes catalanes en huelga, tras el acuerdo presupuestario firmado con el Govern. Así ha reaccionado después de que el presidente catalán, Salvador Illa, y Junqueras hayan solemnizado su pacto sobre los presupuestos de la Generalitat, a la espera de que las negociaciones entre Comuns y Govern también culminen con un acuerdo que permita aprobar las cuentas en el Parlament.

Carlota Camps Junts y CUP sugieren que Junqueras tiene "intereses particulares" para pactar los presupuestos de Illa Junts y CUP sugieren que Junqueras tiene "intereses particulares" para pactar los presupuestos de Illa, por Carlota Camps.

Junqueras sobre el pacto de presupuestos: "Nuevas competencias y nuevas herramientas” para Catalunya El president de ERC, Oriol Junqueras, ha defendido el martes el pacto alcanzado con el Govern para aprobar los presupuestos de la Generalitat de este año. Ha argumentado que, en virtud del acuerdo, Catalunya tendrá “nuevas competencias y nuevas herramientas” para mejorar la vida de los ciudadanos y también dispondrá de nuevos recursos para afrontar algunos de sus principales retos, com la situación del sector educativo. También ha anunciado que ERC reactivará la recaudación del IRPF a través de enmiendas en el Congreso.

Romero ve margen en los Presupuestos para acuerdos con Comuns y los docentes: "Se puede modificar" La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, ha afirmado que hay margen en el acuerdo con ERC para los Presupuestos para incorporar las demandas que el Govern eventualmente pueda acordar con los Comuns y con los sindicatos docentes. "El presupuesto no es algo fijo. El presupuesto, como el de casa, se puede modificar, está vivo", ha dicho en una rueda de prensa en la Generalitat después que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, hayan firmado el acuerdo para aprobar las nuevas cuentas públicas.