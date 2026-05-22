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Presupuestos de Catalunya 2026, en directo: última hora de su aprobación tras el acuerdo del Govern de Illa con ERC y Comuns

El Govern y ERC sellan el pacto de presupuestos en Catalunya

Salvador Illa y Oriol Junqueras se saludan antes de sellar el acuerdo de presupuestos.

Salvador Illa y Oriol Junqueras se saludan antes de sellar el acuerdo de presupuestos. / SARA SOTERAS / ACN

Montse Martínez

Montse Martínez

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El president Salvador Illa preside este viernes un Consell Executiu totalmente extraordinario. No solo por las formas, en viernes y no en martes como es habitual, sino porque aprobará el proyecto presupuestario, esta vez sí, con una mayoría garantizada en el Parlament para que entre en vigor. El Govern ha logrado el 'sí' de ERC y los Comuns a unas cuentas que garantizan a Illa la estabilidad para que pueda agotar el mandato

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de la aprobación de los presupuestas generales de Catalunya para el año 2026

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