El PP ve "base sólida" para llevar los presupuestos al Consell de Garanties Estatutàries

El PP se plantea llevar los presupuestos de la Generalitat al Consell de Garanties Estatutàries para que se pronuncie sobre el encaje legal del proyecto, al considerar que "hay base sólida" para hacerlo. El portavoz del grupo parlamentario popular, Juan Fernández, no ha confirmado que su partido vaya a dar ese paso, pero sí ha dejado claro que algunas "disposiciones adicionales declarativas" podrían ser inconstitucionales, por lo que el PP revisará "con lupa" el redactado, pues su formación va "paso a paso". En cualquier caso, el dictamen de este órgano solo retrasaría la aprobación de las cuentas, ya que su pronunciamiento no es vinculante. De momento, el PP junto a Vox, presentarán una enmienda a la totalidad, que se votará el 4 de junio.

"Tomaremos todas las medidas a nuestro alcance para impedir que salgan adelante unos presupuestos que van en contra de los catalanes", ha asegurado en una rueda de prensa en el Parlament, tras reunirse con la consellera de Economía, Alícia Romero, para conocer el detalle de las cuentas. Su valoración al salir de la cita es que el Govern ha "jugado" con los catalanes porque ha presentado "la misma versión" del proyecto presupuestario que ya registró en febrero, cuando el president Salvador Illa acabó retirando la norma por falta de apoyos de ERC. A juicio del PP, se trata de una "tomadura de pelo" y de una muestra de que no ha habido una negociación presupuestaria, sino un "reparto de poder y de sillas" entre socialistas y republicanos.

De hecho, Fernández ha acusado a Illa de "comprar la agenda de ERC" con los pactos alcanzados para las cuentas públicas, como el refuerzo de 500 millones de euros para la Agència Tributària de Catalunya. "Gobierna más ERC ahora que cuando tenía consellers", ha deslizado el portavoz popular, quien ha interpretado el pacto presupuestario como "el precio político" para que Illa siga al frente de la Generalitat y Pedro Sánchez continúe en la Moncloa. Vox, que también ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad -ambas destinadas a fracasar por la mayoría de PSC, ERC y Comuns-, ha criticado que se "malgaste" dinero en políticas feministas o acción exterior.

Salvador Vergés, portavoz de Junts. / ACN

"Líneas rojas por alfombras rojas"

Junts también se ha quejado de que las cifras del presupuesto son "las mismas" que el pasado mes de febrero y de que no representan "ninguna mejora" para la ciudadanía. "Nos han hecho perder el tiempo de manera inexplicable", ha sostenido el portavoz Salvador Vergés en rueda de prensa desde la Cámara catalana. Sin embargo, el posconvergente ha evitado anunciar ya una enmienda a la totalidad, aunque se da por descontada. Tampoco ha aclarado si se plantean llevar las cuentas al Consell de Garanties Estatutàries, aunque el partido liderado por Carles Puigdemont no ha recurrido nunca unos presupuestos de la Generalitat ante este organismo consultivo. "Tomaremos cada decisión en su momento", ha zanjado.

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Por otra parte, Vergés ha asegurado que el proyecto aprobado por el Executiu es la constatación del "fracaso socialista", de las "renuncias de ERC" y de las "políticas extremistas de los Comuns". "Los presupuestos han entrado al Parlament, pero los problemas se quedan en la calle", ha sostenido, en referencia a las protestas de profesores, la crisis de la vivienda o el mal funcionamiento de la red de Rodalies. Además, el parlamentario ha sido especialmente crítico con los republicanos, a los que ha acusado de haber cambiado sus "líneas rojas" -en referencia a la recaudación del IRPF- por "alfombras rojas". "Han aprobado los presupuestos a cualquier precio", ha rematado.