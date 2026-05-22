Pleno de mayo
El PP tumba la moción de Vox sobre "prioridad nacional" en ayudas sociales en Cáceres
Los populares defienden mantener criterios como el "arraigo real" y la vinculación territorial, pero rechazan las medidas más duras propuestas por Vox, como la remigración
PSOE y Unidas Podemos censuran la moción de Vox, tachándola de "populismo del odio" y de promover "decisiones crueles" contra la población migrante
Pleno de mociones fallidas: tampoco sale adelante la del PSOE de La Madrila ni la de Unidas sobre vivienda
Eduardo Villanueva
El pleno de mayo ha escenificado la primera desavenencia entre PP y Vox tras su acuerdo para aprobar los presupuestos. El Ayuntamiento de Cáceres ha rechazado este jueves la moción presentada por Vox para introducir la denominada “prioridad nacional” en el acceso a las ayudas sociales municipales, en un pleno marcado por el choque político entre los grupos y la ruptura del acuerdo con el Partido Popular (PP) tras la negociación de una enmienda.
Arraigo y enmienda
La iniciativa, defendida por el concejal de Vox Francisco Flores, planteaba endurecer los criterios de acceso a prestaciones sociales mediante conceptos como el arraigo, el tiempo de residencia o la contribución al sistema, además de instar a medidas de mayor alcance en materia migratoria, como la repatriación de inmigrantes en situación irregular o cambios en el acceso a determinados servicios públicos.
El debate dio un giro cuando el Grupo Popular, a través del portavoz del Gobierno local, Ángel Orgaz, planteó una enmienda “prácticamente a la totalidad” del texto. El PP mantenía parte del marco conceptual de Vox, como la idea de “arraigo real” y la prioridad de determinados vínculos con el territorio en el acceso a ayudas y vivienda pública, pero eliminaba los apartados más controvertidos de la moción.
Remigración
Entre los puntos suprimidos por los populares figuraban la denominada “remigración”, la retirada de la asistencia sanitaria a inmigrantes en situación irregular y la eliminación de la asistencia jurídica gratuita en procedimientos de expulsión. El PP defendía, en cambio, una adaptación del texto al marco constitucional y europeo, incorporando además referencias a acuerdos previos alcanzados con Vox en otros ámbitos territoriales.
Sin embargo, la enmienda no salió adelante. Vox la rechazó al considerar que modificaba de forma sustancial la propuesta original, especialmente por la eliminación de sus medidas más duras y la inclusión de cambios normativos que no formaban parte del planteamiento inicial. Tras ese rechazo, el PP optó por desmarcarse de la iniciativa y anunciar su voto en contra.
El resultado final: la moción de Vox quedó rechazada con los votos en contra de PP, PSOE y Unidas Podemos (UP), frente al apoyo exclusivo de los dos concejales de la formación de ultraderecha.
Debate plenario
Los populares mantenían conceptos en la moción como el “arraigo real”, la “prioridad nacional” o la vinculación territorial como criterios para acceder a determinadas ayudas y viviendas públicas, pero eliminaban las medidas más controvertidas del texto original, como la “remigración”, la retirada de asistencia sanitaria a inmigrantes en situación irregular y la supresión de la asistencia jurídica gratuita en procedimientos de expulsión.
Además, el PP quería sustituir parte del contenido por referencias a acuerdos alcanzados con Vox en Extremadura y Aragón. Vox rechazó la enmienda al considerar que alteraba de forma sustancial el contenido original de la moción. Flores justificó el rechazo de Vox a la enmienda y defendió que Vox no busca “titulares ni etiquetas”, sino “pensar en los vecinos de Cáceres” y en “los jóvenes que no pueden emanciparse”.
“Remigrar significa expulsar en masa a personas de origen extranjero por el mero hecho de serlo”
En este contexto, el edil del PP, Ángel Orgaz, aseguró que su partido comparte que “el arraigo real, la contribución y la vinculación histórica con el territorio tengan peso” en determinadas ayudas públicas, aunque rechazó algunos de los principales puntos de la moción de Vox.
Orgaz explicó que el PP no podía respaldar medidas como la “remigración”, la retirada de asistencia sanitaria a inmigrantes irregulares o la eliminación de la asistencia jurídica gratuita. “Somos un partido humanista, europeo, liberal y reformista”, señaló el edil popular, quien añadió que “remigrar significa expulsar en masa a personas de origen extranjero por el mero hecho de serlo”.
El portavoz popular defendió, además, que los criterios relacionados con el arraigo o el empadronamiento “ya existen” en distintas normativas autonómicas y municipales, incluidas algunas aprobadas por gobiernos socialistas, y reprochó a UP y Vox intentar “polarizar” el debate político desde posiciones opuestas.
Durante el debate, la concejala socialista Beatriz Cercas acusó a Vox de fomentar “el populismo del odio” y negó que exista un colapso de los servicios públicos en la ciudad. “No hay un colapso del sistema, no hay un colapso del padrón, no hay inseguridad en esta ciudad”, afirmó.
Cercas defendió que “la prioridad nacional” es incompatible con políticas de integración y advirtió de que “cuando desde un ayuntamiento se dice que unas personas merecen menos derechos por su origen, se rompe la convivencia”. La edil socialista añadió que “donde empieza la prioridad por origen termina la igualdad”.
Por último, el concejal de UP Álvaro Jaén cargó duramente contra PP y Vox y acusó a ambas formaciones de promover decisiones “crueles” contra la población migrante. “No queremos una Cáceres clasista, blanca, colonial, queremos una inclusiva que respete los derechos humanos”, afirmó durante su intervención.
El debate concluyó con un aviso del alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, al público asistente después de varios aplausos desde la bancada reservada a ciudadanos. “Le recuerdo que no se puede aplaudir y a la siguiente deberá abandonar el salón de plenos quien lo haya hecho”, advirtió después de la votación.
Pleno de mociones fallidas
El pleno ordinario del Ayuntamiento de Cáceres ha rechazado este jueves las tres mociones presentadas por la oposición, en una sesión marcada por el desacuerdo entre los grupos municipales en torno a políticas sociales, vivienda y convivencia en el barrio de La Madrila.
La iniciativa del Grupo Municipal Socialista, que pedía la constitución y puesta en marcha efectiva de una Mesa multidisciplinar para abordar los problemas de La Madrila, ha sido rechazada con los votos en contra de PP y Vox, pese a la defensa de la portavoz socialista, Belén Fernández, que ha insistido en la necesidad de un órgano estable de coordinación para el barrio.
Desde el Grupo Municipal Vox, su portavoz, Eduardo Gutiérrez, ha cuestionado el planteamiento de la propuesta durante el debate, en el que se han evidenciado posiciones enfrentadas sobre el modelo de gestión del ocio nocturno y la convivencia en la zona.
El equipo de Gobierno ha defendido su posición apoyándose en los datos de actuación policial en el barrio, donde se han registrado 819 intervenciones entre abril de 2025 y abril de 2026, dentro de un dispositivo permanente de control activado desde 2023, según ha expuesto el concejal de Seguridad, Pedro Muriel.
En materia de vivienda, el pleno ha rechazado también la moción de Unidas Podemos, que planteaba instar al Gobierno de España a limitar el precio de los alquileres en un 40%. La iniciativa solo ha contado con los dos votos a favor de la formación morada, mientras que PP y Vox han votado en contra y el PSOE se ha abstenido tras no prosperar su enmienda al texto.
La sesión ha dejado así un balance de tres iniciativas rechazadas y un escenario de división entre los grupos municipales, especialmente en cuestiones de política social y regulación económica.
No obstante, el pleno sí ha aprobado otros puntos del orden del día, como el acuerdo para el reconocimiento y mejora de las condiciones socioeconómicas de los empleados públicos municipales, con la abstención de PSOE y Unidas Podemos, así como la aprobación del II Plan de Igualdad, que ha salido adelante con el voto en contra de Vox.
Asimismo, se ha aprobado la denominación del paseo lateral de la avenida Hernán Cortés como Paseo de la Diversidad, mientras que la designación de una zona verde junto al CEIP Francisco de Aldana como “Parque de la Inclusión” ha recibido el respaldo unánime de la corporación.
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