Más Madrid cierra filas en torno a Mónica García tras su pacto con Emilio Delgado: "Vemos a una presidenta"

Tras el pacto, toca cerrar filas. Más Madrid trabaja desde ya en lanzar la figura de la ministra de Sanidad, Mónica García, que liderará la candidatura de la formación en las próximas elecciones autonómicas contra Isabel Díaz Ayuso después del acuerdo alcanzado con Emilio Delgado, quien ha aceptado finalmente ir en su misma lista. A ello ha ido destinado en gran medida la intervención de Manuela Bergerot, portavoz de la formación en la Asamblea de Madrid y cabeza del partido junto a la propia García y Rita Maestre, en el transcurso de un desayuno informativo.

"Cada vez somos más las y los madrileños que cuando miramos a Ayuso solo vemos una polemista en decadencia y cuando miramos a Mónica García vemos a una presidenta", ha señalado la dirigente regionalista en un acto en el hotel Palace que en cierto modo preludia una suerte de arranque de campaña a un año de la celebración de los comicios autonómicos.

La portavoz de Más Madrid ha insistido en reivindicar a su formación como "única alternativa" a treinta años de políticas populares en un momento en que las encuestas apuntan a que el PSOE regional los sobrepasaría al frente del bloque progresista y señalan a una renovación de la mayoría absoluta del PP en la región.

"Ayuso no va a tener mayoría absoluta, igual que no la ha tenido Moreno Bonilla", ha asegurado Bergerot, quien percibe a una presidenta madrileña "en su peor momento". "Y esto quiere decir una sola cosa: que lo que se va a votar en 2027 es un gobierno del PP con Vox o un gobierno de la izquierda madrileña", ha enfatizado.

En numerosas ocasiones, tanto en su intervención como en las posteriores preguntas, se ha dedicado a ensalzar a su jefa de filas, incidiendo especialmente en su gestión de la crisis del hantavirus. "Estoy convencida de que ahí fuera hay una mayoría de madrileños harta del show y las provocaciones, una mayoría que prefiere la gestión seria y eficaz de Mónica García cuando surge el hantavirus al esperpento del viaje a México de Isabel Díaz Ayuso", ha subrayado en presencia de la propia ministra de Sanidad, pero también, sentado en la misma mesa, el portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea, Emilio Delgado.

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, y el síndic de Compromís, Joan Baldoví, hoy en el hotel Palace. / César Vallejo Rodríguez - Europa Press

Tras meses insinuando su intención de liderar Más Madrid, Delgado chocó públicamente en televisión con García dos días después de que esta anunciara su candidatura, en una discusión inesperada en torno al sistema de primarias del partido que hizo aflorar una fractura más honda en el partido. La crisis se ha dado por resuelta esta semana con un acuerdo en función del cual Delgado será el número tres de la lista autonómica y será también uno de los nombres del partido para el Congreso de los Diputados.

A la espera de ver si el acuerdo supone una tregua ante la situación de coyuntura electoral o la confirmación de una paz definitiva, en la dirección del partido se considera que se podría haber alcanzado la solución actual fuera de los focos.

"Aquí no hay ningún pacto entre dos personas", ha señalado hoy Bergerot tratando de zanjar la polémica. "Aquí hay una organización democrática que tiene los debates que tienen todas las organizaciones democráticas con total normalidad, porque la organización la forman desde el primer militante hasta Mónica García, que es nuestra máxima dirigente", ha insistido. "Emilio Delgado va a hacer un buen trabajo ahí donde esté, como ha demostrado hasta ahora".

La propia García se ha referido a la cuestión a su entrada al acto tratando igualmente de minimizar el enfrentamiento y reduciéndolo a la existencia de "diferentes opiniones". "Siempre ha habido paz", ha dicho la ministra de Sanidad, quien ha añadido que esas diferencias se han resuelto "de una manera feminista".

Por lo demás, el desayuno informativo en el Palace ha servido como presentación de por dónde conducirá el partido su estrategia de cara a las autonómicas de 2027. En un momento en que parece cotizar al alza el apego al territorio, Más Madrid pondrá el acento en su vocación regionalista y municipalista. "Madrid es una región de barrios, esa es la unidad de pertenencia", ha mantenido Bergerot. "Frente a un Partido Popular muy cómodo criticando al Gobierno de España, ser una izquierda territorial quiere decir poner en primer plano los problemas concretos de los barrios madrileños", ha dicho en otro momento.

En ese marco, buscarán erosionar el desgaste que dicen percibir en Ayuso en torno a dos cuestiones, las dos "crisis gravísimas" que detectan en Madrid: el acceso a la vivienda y el deterioro de los servicios públicos. Igualmente, y en estrecha conexión, plantean dar la batalla en torno al modelo fiscal. De hecho, ha anunciado Bergerot que el partido presentará en octubre una propuesta de reforma impositiva en torno a tres ejes: el IRPF para rentas superiores a 100.000 euros, el impuesto de patrimonio y el impuesto de sucesiones y donaciones.

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La región, ha asegurado, es hoy "un paraíso fiscal para las rentas más altas y, sobre todo, para los grandes patrimonios. Madrid no necesita un cambio cosmético, necesita un salto cualitativo, un cambio de escala, y eso pasa por una inversión pública de miles de millones de euros en vivienda y servicios públicos", ha insistido.