Juan Fernández se perfila como nuevo secretario general del PP catalán

Alejandro Fernández revalidará su cargo al frente del PP catalán el próximo 27 de junio en un congreso regional que, después de más de tres años pendiente, se perfila como un trámite formal y sin sorpresas. Despejada ya la incógnita sobre si Alberto Núñez Feijóo apostaría por una alternativa al actual líder del PP catalán, el principal interrogante del cónclave se traslada ahora a la secretaría general: el número dos de Fernández y la figura llamada a ejercer de contrapeso interno.

La versión oficial es que el presidente del PP catalán puede escoger a su mano derecha, aunque en la práctica el nombre siempre se pacta con Génova. Esa negociación abre ahora una nueva batalla para relevar a Santi Rodríguez, a quien en el partido dan por amortizado y no esperan que revalide el cargo. Según apuntan distintas fuentes a EL PERIÓDICO, Juan Fernández, actual portavoz del grupo parlamentario del PP en el Parlament, es quien tiene más opciones de asumir la secretaría general y cuenta con el aval de Feijóo. La decisión todavía no está tomada, pues su ascenso a la dirección abre la puerta a una posible reorganización del organigrama del grupo parlamentario, si bien no se descarta que, en caso de que se materialice este escenario, mantenga ambos puestos.

Un perfil cómodo

Juan Fernández procede del entorno de Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, con quien se curtió políticamente durante su etapa en el Ayuntamiento, donde llegó a ser teniente de alcalde y mano derecha del edil. Tras casi dos décadas de política municipal, en 2024 dio el salto a las listas del Parlament y, poco después, tras los 15 diputados obtenidos por el PP catalán en las elecciones de 2024, asumió las riendas del grupo parlamentario. Tiene buena relación con Alejandro Fernández y la confianza de Génova, que ve en él una apuesta por un perfil más contundente en materias como seguridad e inmigración y, al mismo tiempo, una persona "trabajadora e implicada con el proyecto". En el pasado congreso nacional del partido, Juan Fernández entró en la ejecutiva del partido junto a Juan Milián y Dani Sirera.

El movimiento podría desencadenar un 'win-win' en el PP catalán. Juan Fernández es un nombre cómodo tanto para Feijóo como para Alejandro Fernández, pero también supone una cuota de poder en la estructura para Albiol. Además, fuentes del PP explican que el líder del PPC podría aprovechar los cambios para proponer que la actual portavoz adjunta, Lorena Roldán, asumiera la portavocía del grupo parlamentario, si bien varias personas de la ejecutiva catalana dudan de que el líder del PP nacional acceda a ello, pues es una persona muy cercana a Alejandro Fernández y representaría uno de los puestos más importantes del partido.

En realidad, sería un paso lógico. Feijóo hace tiempo que pidió reestructurar la formación para evitar la duplicidad de cargos, lo que complica que Juan Fernández pudiera mantener al mismo tiempo la secretaría general del partido y la portavocía parlamentaria. Roldán, exdirigente de Ciutadans, sería el relevo natural como adjunta, pues el otro adjunto es Manu Reyes, que ya es presidente provincial de Barcelona y acumularía demasiados cargos.

El problema, y lo que complica la decisión, es que la exlíder de Ciutadans resulta incómoda para Dolors Montserrat, que, pese a estar afianzada en su cargo de vicepresidenta del PPE en el Parlamento Europeo, sigue moviendo hilos en Catalunya. Al inicio de la legislatura, Montserrat ya forzó la salida de Roldán del Parlament para que asumiera el puesto de senadora autonómica y diera paso a una persona de su órbita, Isabel Salas, que era la siguiente de la lista por Tarragona. La diputada mantuvo durante un tiempo ambos cargos y acabó renunciando al escaño en el Senado cuando Génova se puso firme contra la duplicidad de responsabilidades.

Convocatoria oficial el domingo

El PP catalán convocará oficialmente este domingo el congreso regional, pendiente desde otoño de 2022 y fijado por Feijóo para el 27 de junio. Será un trámite reglamentario: la continuidad de Alejandro Fernández está encarrilada y la cita servirá, sobre todo, para ordenar los equilibrios internos de la nueva etapa. En la reunión del domingo de la junta de dirección autonómica, a la que acudirá Miguel Tellado, secretario general del PP, se decidirá si se redactan una ponencia política y otra estatutaria, quiénes serán sus ponentes y el calendario para presentar posibles enmiendas.

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Al haber una sola candidatura, la ejecutiva del partido se decidirá en función de los equilibrios entre las distintas familias del PP catalán. En esa lista estarán el núcleo duro de la formación y los nombres que aspiran a ganar peso de cara a las próximas listas electorales, con la mirada puesta en las generales de 2027. A partir de aquí, se abre el baile de nombres para la lista de 22 personas que formarán la ejecutiva autonómica.