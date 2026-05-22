El Govern de Illa aprueba hoy sus primeros presupuestos tras pactarlos con ERC y Comuns

El president Salvador Illa preside este viernes un Consell Executiu totalmente extraordinario. No solo por las formas, en viernes y no en martes como es habitual, sino porque aprobará el proyecto presupuestario, esta vez sí, con una mayoría garantizada en el Parlament para que entre en vigor. El Govern ha logrado el 'sí' de ERC y los Comuns a unas cuentas que garantizan a Illa la estabilidad para que pueda agotar el mandato. Los propios implicados en la negociación reconocen que las cifras están planificadas a dos años vista, porque es impensable que en 2027, con elecciones municipales y generales, se pueda alcanzar un pacto de estas características, y porque en 2028 ya toca la cita con las urnas en Catalunya.

Lo que se escenifica este viernes, primero en el Palau de la Generalitat y después en el Parlament, es que el PSC ha conseguido alinear a sus socios para que nada se tuerza. Pero, a la vez, empieza desde hoy una segunda fase del mandato en la que a Illa le tocará, sin dejar de cumplir sus compromisos, imprimir su sello propio. El proyecto, que empieza el trámite parlamentario para que esté en vigor en julio, incluye una inversión récord en vivienda, compromisos para planificar infraestructuras y garantizar la ejecución de lo que presupuesta el Estado, la continuidad del traspaso de Rodalies, un fortalecimiento del sistema de salud y de la reducción de las listas de espera, y mejoras en el ámbito de la educación, aunque sigue pendiente el acuerdo con los docentes en plena huelga.

Salvador Illa y Oriol Junqueras en el Palau de la Generalitat. / Jordi Otix

La consellera de Economia i Finances, Alícia Romero, entregará al presidente del Parlament, Josep Rull, el dosier con todas las cifras, y comparecerá después para exponer el detalle de las partidas. Desde el Govern defienden que son unas cuentas expansivas, que permiten superar posibles problemas de tesorería y que dan margen no solo para actualizar proyectos vigentes, sino también para impulsar políticas como el plan de barrios y el de pueblos para revitalizar zonas degradadas, o la climatización de las escuelas e institutos. Unos números que se complementan con los compromisos sancionados por el Gobierno, que en tres comisiones el pasado miércoles hizo suyas las reivindicaciones de ERC y firmó que cumplirá con la línea de tren orbital, la sociedad mercantil de inversiones y el cambio de mayorías en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona.

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El president de la Generalitat, Salvador Illa; la líder dels Comuns, Jéssica Albiach; y la consellera de Economia, Alícia Romero. / ACN

La previsión es que, una vez registradas en la Cámara, haya 10 días para que los grupos parlamentarios presenten enmiendas a la totalidad —es previsible que lo hagan Junts, PP, Vox, la CUP y Aliança Catalana— y que la próxima semana arranquen las comisiones en las que cada conseller explica su parte del presupuesto, unas explicaciones que se celebrarán entre el martes y el viernes. Después se fijará el día para el debate de las enmiendas a la totalidad, las cuentas volverán a las comisiones para las enmiendas parciales, y se fijará el día del pleno de aprobación definitiva, que sería a finales de junio. Sin embargo, el hecho de que algunos grupos lleven el proyecto al Consell de Garanties Estatutàries alargaría su aval definitivo hasta mediados de julio.