Alicante: la izquierda y Vox piden que la jueza cite a Barcala en el caso Les Naus tras la "amnesia" de su exconcejala de Urbanismo

Las declaraciones de imputados y testigos del caso Les Naus que tuvieron lugar este miércoles han generado gran revuelo en el Ayuntamiento de Alicante. Después de que tanto la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez, como la jefa de Patrimonio aseguraran "no recordar" algunos detalles clave, la oposición al completo (tanto la izquierda como Vox) cree que el Consistorio ha salido mal parado y que el alcalde, Luis Barcala, debería acudir igualmente a declarar.

En la primera ronda de imputados, declararon el funcionario de la Generalitat que visó los expedientes, Roberto Palencia, incluido el de su propia esposa; la ex directora general y todavía jefa de Contratación del Ayuntamiento, María Pérez-Hickman, con dos hijos y un sobrino en la urbanización; el administrador de la empresa gestora de la cooperativa, Francisco Ordiñana, dueño de uno de los áticos; y la que fuera concejala de Urbanismo del gobierno de Luis Barcala, Rocío Gómez, también vecina de la urbanización, junto con su suegro, José Blasco.

Además, también acudieron (en calidad de testigos) los técnicos municipales que no acudieron a la anterior ronda de convocatorias, tras asegurar que no habían recibido la citación formal. En este sentido, la primera en llegar fue la jefa de Patrimonio del Consistorio alicantino, Paloma Romero, quien alertó al alcalde Luis Barcala de posibles conflictos de interés en la adjudicación de inmuebles protegidos. Lo hizo acompañada de los técnicos municipales Pablo Torregrosa, de su misma área, y Antonio Faura, de Urbanismo, todos como testigos.

Tras la jornada, la oposición municipal es unánime: las declaraciones no han esclarecido las dudas surgidas en torno a la tramitación de las viviendas protegidas de Les Naus. Para Ana Barceló, portavoz del PSOE, "quedó claro que hubo una sucesión de decisiones muy difíciles de explicar, un Ayuntamiento que estuvo años sin un responsable técnico que debía controlar el contrato y que nadie asume responsabilidad".

Carmen Robledillo, portavoz de Vox sostiene que las comparecencias "han aumentado las dudas" tras verse "demasiados 'no recuerdo' y demasiadas responsabilidades diluidas que no están a la altura de la gravedad del caso".

Por su parte, Rafa Mas, portavoz de Compromís, lamenta que las declaraciones judiciales "obligan a pensar que quieren esconder una parte clave de la historia de cómo se tramó el reparto de viviendas protegidas".

En la misma línea, Manolo Copé de EU-Podemos extrae de lo ocurrido este miércoles que "lo que pasó no fue un simple error administrativo ni una casualidad", sino que los testimonios "refuerzan la idea de que hubo un fallo grave de control político y técnico dentro del Ayuntamiento".

Dudas

En este sentido, los portavoces municipales creen que todavía es necesario esclarecer numerosos aspectos clave de la investigación.

Desde el PSOE reclaman averiguar "cómo se adjudicaron realmente esas viviendas", centrándose en las listas de espera desaparecidas; "quién sabía qué y desde cuándo"; por qué no se activaron abstenciones de personas vinculadas al residencial; qué ocurrió con el informe de Patrimonio que fue modificado cuando pasó de borrador a oficial; y qué papel tuvo el gobierno municipal en todo ello.

Los de Abascal inciden en que quieren "saber quién sabía qué, quién permitió que esto ocurriera, quién miró hacia otro lado y si hubo trato de favor, información privilegiada u ocultación de datos relevantes".

En cuanto a la formación valencianista, su portavoz sostiene que alberga "todas las dudas", dado el contenido de los testimonios de este miércoles. Pero aue "todo apunta a que el alcalde sabía algo más".

Por otro lado, para EU-Podemos es imprescindible saber "quién decidió no establecer un control efectivo de la promoción durante años, por qué no se nombró a nadie para supervisar técnicamente la obra entre 2022 y 2025; quién ordenó o permitió que determinados nombres desaparecieran del informe final cuando sí figuraban en borradores previos; y qué conocimiento real tenían el alcalde y el equipo de gobierno.

Próximos citados

Para aclararlo, los grupos consideran necesario que nuevos nombres se pongan sobre la mesa para declarar ante la magistrada Amparo Rubio, a cargo de la instrucción.

La socialista Ana Barceló opina que "habría que llamar a todas aquellas personas que pudieran aportar luz sobre las contradicciones, las lagunas y las afirmaciones que ayer realizaron los investigados". Entre los que se encuentra el alcalde, Luis Barcala, "para que dé explicaciones sobre la reunión que mantuvo con la cooperativa de Les Naus, según la declaración del gerente de Fraorgi en sede judicial".

También Vox pide que el regidor popular dé un paso al frente: "Exigimos que comparezcan todos los implicados, técnicos, políticos, promotores y responsables de todas las etapas, sin excepciones ni blindajes", afirman fuentes de la formación, que aseguran que dicho grupo de testimonios incluiría el de Barcala.

Lo mismo que Compromís. Su portavoz, Rafa Mas, afirma que insistirá "en la comparecencia y citación del alcalde, Luis Barcala, y de la responsable política de Patrimonio, Nayma Beldjilali".

Por último, Manolo Copé comparte que Barcala debería ser el primero en declarar "porque el primer escrito con detalles sobre beneficiarios e irregularidades habría sido remitido a Alcaldía y porque se está hablando de una parcela municipal y de una promoción bajo responsabilidad del Ayuntamiento". No obstante, cree que "también deben dar explicaciones quienes tuvieron responsabilidades directas en Urbanismo, Patrimonio, Contratación y seguimiento del contrato, así como quienes participaron en reuniones con la promotora".

Análisis

Con este contexto, los grupos políticos analizan el resultado de las comparecencias del pasado miércoles y creen que la imagen del Consistorio alicantino no se vio beneficiada durante la jornada.

Para el PSOE, "quien sale mejor parada es Paloma Romero, en la medida en que aparece como la funcionaria que detecta el problema y alerta de posibles irregularidades". Los socialistas creen que "también salen relativamente mejor parados quienes han contribuido a evidenciar contradicciones, como Antonio Faura, porque su versión ayuda a aclarar que sí hubo intervención técnica y que la designación del responsable del contrato no fue una cuestión menor".

En cambio, Vox argumenta que "no salió bien parado nadie, ni la administración ni el Ayuntamiento y, desde luego, no salió bien parado el equipo de gobierno del Partido Popular". Misma opinión que Compromís, que coincide en que "nadie sale reforzado de las declaraciones en sede judicial".

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Finalmente, EU-Podemos ha señalado que "si alguien sale mejor parado, son los técnicos que advirtieron de la falta de control o pidieron que se asignara apoyo técnico". Sin embargo, "quien no sale bien parado es el equipo de gobierno, porque cada declaración refuerza la sensación de que hubo un vacío de control, falta de transparencia y una cadena de responsabilidades que el PP no puede despachar con dimisiones individuales, silencios o amnesias selectivas".