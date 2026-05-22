La Cursa Diagonal DiR se reivindica como uno de los grandes 10k de Barcelona en su 12ª edición

La Cursa Diagonal DiR Guàrdia Urbana by Olistic de Barcelona, , que se celebrará el 23 y 24 de mayo, afronta su duodécima edición con la confianza de saberse ya totalmente ingresada en el club de los 10k de más éxito participativo de Barcelona junto a la Cursa de la Mercè, Cursa dels Nassos, Cursa dels Bombers, Jean Bouin y Cursa El Corte Inglés, y con el toque agridulce de no poder aprovecharse de la ola del boom del running para subir aún más su techo de inscritos por un calendario que ha jugado en su contra con una Segunda Pascua que invita a los barceloneses a tomar el coche y salir fuera de la ciudad para aprovechar los tres días de asueto que llegan acompañados de las primeras temperaturas realmente veraniegas.

Aun así, los 15.000 corredores previstos, aún quedan dorsales a la venta en la feria del corredor, confirman que la carrera, que traza casi con tiralíneas una recta desde el Palau Reial hasta las cercanías del Fòrum, gusta y mucho.

Vertiente solidaria

La competición incluye diferentes modalidades, entre las que destacan las pruebas de 5 y 10 kilómetros, que se celebrarán el domingo 24 con un recorrido que transcurre en gran parte por la avenida Diagonal, y la Cursa DiR Kids, el sábado 23 de mayo en los jardines de Piscines i Esports.

Este año la Cursa Diagonal DiR Guàrdia Urbana colabora con la fundación Xana y el programa Amics del Clínic. Por un lado, los 2 euros de la inscripción a la Cursa Kids y todas las donaciones voluntarias que se hagan en las inscripciones se darán a los proyectos de Xana, y por otro, las aportaciones voluntarias que se hagan en las inscripciones de las carreras de 5 y 10 kilómetros se destinarán a Amics del Clínic.

'Nuevos' recorridos

Esta duodécima edición de la Cursa Diagonal llega con novedades en el recorrido respecto a 2025. Las obras del Tram en Glòries impide disfrutar esta vez de uno de los grandes hallazgos de aquella edición que era el de poder pasar por el nuevo parque en una postal con el Disseny Hub y la torre Glòries como grandes referencias visuales. La solución será volver al recorrido de 2024, que rodea ese tramo por Bolivia y Ciutat de Granada.

La revolución, por eso, llegará con el 5k, que cambia de horario (partirá 15 minutos antes, a las 8.30) y traslada su salida a València con Roger de Flor para aprovechar los últimos 5 kilómetros de su 'hermana mayor' para finalizar ambas en el paseo García Faria con la voluntad de crear más un espacio de mayor ambiente para una generación de corredores que ahora valoran más el denominado 'social run', la parte lúdica y festiva antes, durante y, sobre todo, después de una carrera.

Cortes en el Tram

A causa de la carrera, el servicio de TRAM sufrirá varias afectaciones a lo largo de la mañana del domingo.

En la red Trambaix, correspondiente a las líneas T1, T2 y T3, no habrá servicio entre las paradas de Francesc Macià y Ernest Lluch desde las 7.00 hasta las 9.30 horas aproximadamente.

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Por otro lado, en la red Trambesòs, las alteraciones se alargarán entre las 7.30 y las 11.00 horas. En la línea T4 quedará interrumpido el servicio entre Verdaguer y El Maresme, mientras que en las líneas T5 y T6 no circularán tranvías entre Glòries y Ciutadella | Vila Olímpica.