Las Tres Mil Viviendas y Las Vegas: el PSOE saca su mejor resultado en toda Andalucía en el Polígono Sur de Sevilla

Distrito 5-sección 56 y distrito 5-sección 45. O lo que es lo mismo: las Tres Mil Viviendas y las Vegas. En dos enclaves de estas barriadas del Polígono Sur sacó el PSOE su mejor resultado en toda Andalucía el pasado 17M, según datos ofrecidos por la Junta. Arrasó. En ningún otro sector electoral logró la candidatura socialista mejor porcentaje de voto que ahí, en una de las zonas más pobres del país.

El primero de estos lugares está encajado entre las calles Padre José Sebastián Bandarán, Orfebre Cayetano González, Luis Ortiz Muñoz y Perito en Luna. En ese cuadrado casi perfecto al sur de la barriada Murillo, conocida popularmente como las Tres Mil Viviendas, está el sector -compuesto por dos mesas electorales- en el que PSOE ha cosechado su porcentaje más alto en estos últimos comicios: un 73%. En total, 245 votos.

La siguiente fuerza con más apoyos en esta sección es el PP, que obtuvo 217 sufragios menos que el partido socialista. A nivel porcentual, el 8% del Partido Popular contrasta con el 73% del PSOE. Y aún a más distancia se quedó Vox, con 22 votos en total. O Adelante Andalucía y Se Acabó la Fiesta, que contaron en ambos casos con la confianza de 14 vecinos de este enclave del Polígono Sur.

Todos estas cifras hacen referencia al punto con mejor resultado socialista en las pasadas autonómicas. Pero es que el segundo puesto en ese ranking marcado en rojo está muy cerca de allí: en el extremo oriental de Martínez Montañés, una barriada bastante deprimida a la que también suelen llamar Las Vegas. En la única mesa de esta sección electoral, la candidatura de María Jesús Montero alcanzó el 70% de los votos. Y como en la citada zona de Murillo, aquí también el PSOE le sacó bastante ventaja a su inmediato oponente: 81 sufragios frente a los 18 de Vox.

La participación, muy por debajo de la media

Más allá de su apoyo a la formación socialista, hay otro elemento común a ambos sectores: la alta abstención. De hecho, en la de las Tres Mil solo votó el 30% del censo, mientras que en Martínez Montañés ese porcentaje cayó aún más, hasta quedarse en un 22% de la población electoral. Para poner estas cifras en contexto: en la ciudad de Sevilla, la participación alcanzó el 70%. Y a nivel andaluz, el 64%.

"La abstención es una primera problemática muy palpable en este tipo de barrios. Difícilmente la participación llega hasta el 40%", ilustra al respecto José Manuel Trujillo, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Pablo de Olavide (UPO). "Muchas veces sienten que sus demandas no son escuchadas, que están fuera del sistema, que no ponen solución a sus problemas, que el Estado va solo con la Policía… Y al final el gran problema siempre es ese, la desmovilización", explica Trujillo.

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"Es la primera vez que no viene ningún político a hablar con nosotros, ni uno. Aquí no ha venido nadie, ni para engañarnos", lamentó antes de las elecciones Ana Moreno, de la asociación Esperanza Sur, con sede en este barrio sevillano. María Isabel Romero, integrante de esta misma entidad vecinal, también hizo una declaración similar a este periódico: "Lo que quiere todo el mundo es una fotografía, pero nosotros lo que necesitamos es que nos escuchen".