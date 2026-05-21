Sánchez acompañará al Papa en la visita a la Sagrada Familia y participará por primera vez como presidente en un acto litúrgico

El Gobierno dará la máxima relevancia al viaje del Papa León XIV a España entre el 6 y el 12 de junio. Tanto a nivel político, por la coincidencia en mensajes relacionados con la migración, el multilateralismo o la paz, como a nivel protocolario, al tratarse de la primera visita de un pontífice a España en 15 años. Por ello, además de la reunión que Pedro Sánchez tendrá con el Papa en la Nunciatura Apostólica el 8 junio, acudirá tanto a su comparecencia en el Congreso de los Diputados como a su visita a la Sagrada Familia. En este último acto, participará en la santa misa que se celebrará en la basílica.

Se trata del primer acto litúrgico al que asistirá Sánchez desde que es presidente del Gobierno hace casi ocho años. El jefe del Ejecutivo no encabezó la delegación española en la misa de inicio del pontificado del Papa León XIV ni tampoco acudió a los funerales católicos organizados en memoria de las víctimas del covid, de la dana de la Comunitat Valenciana o, más recientemente, del accidente ferroviario de Adamuz. En el ámbito más privado sí se le ha situado en alguna misa funeral, como la del expresidente de Extremadura Guillermo Fernández Vara.

Antes del viaje del Papa, Pedro Sánchez acudirá al Vaticano el próximo 27 de mayo, donde tendrá una audiencia con el Papa y posteriormente se reunirá con el secretario de Estado, Pietro Parolin. El encuentro coincidirá con el lanzamiento de la primera encíclica de León XIV centrada en la inteligencia artificial. Desde el Ejecutivo lo celebran por el interés en promover un marco de gobernanza de la IA y frenar la concentración de poder en lo que Sánchez ha venido en llamar “tecnoligarcas”.

El viaje comenzará un día antes en Roma, donde intervendrá en un acto de alto nivel de la FAO, en el marco de la Semana de la Nutrición que organiza este organismo de la ONU. En el Gobierno rechazan que su participación esté motivada con impulsar la candidatura del ministro de Agricultura, Luis Planas, a la presidencia de este organismo, aunque reforzará su carta de presentación. Esto, según explican, el refuerzo del multilateralismo y el aumento presupuestario en la ayuda al desarrollo cuando otros países la están recortando

Sánchez también tienen agendado en Roma un encuentro con empresarios. Lo que está todavía en el aire es la posibilidad de reunirse con la primera ministra italiana Giorgia Meloni. Según apuntan fuentes diplomáticas la intención de ambas partes es encontrar un hueco en sus agendas, pero por el momento no ha podido cerrarse un encuentro. En cualquier caso, desde Moncloa remarcan que hay voluntad y que los contactos entre ambos países a este nivel se produce con asiduidad en el marco del Consejo Europeo y así seguirá siendo, según resaltan.

En el Ejecutivo no esconden la sintonía con León XIV en asuntos de la agenda del Gobierno, principalmente la inmigración, y que esta visita culmina una legislatura de acuerdos con la Iglesia. Los más complejos gracias a la mediación directa del Vaticano y tras choques públicos con la Conferencia Episcopal. El presidente de los obispos, Luis Argüello, llegó a abogar en una entrevista por cambio de Gobierno a través de “una cuestión de confianza, una moción de censura o dar la palabra a los ciudadanos". Pedro Sánchez lo acusó de interferencia política.

Culminar una legislatura de acuerdos

Entre los principales acuerdos, gracias a la mediación directa del Vaticano, destaca la resignificación del Valle de Cuelgamuros y el plan para reparación de las víctimas de pederastia en el seno de la Iglesia. El acuerdo para convertir el monumento franquista en un lugar de memoria se cerró a cambio de no expulsar a los monjes benedictinos y de no desacralizar el espacio. En lo referentes las reparaciones, será la Iglesia quien las asumirá íntegramente. Desde que se puso en marcha la oficina hace apenas un mes, ya se han registrado 400 solicitudes.

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Los otros grandes acuerdos alcanzados esta legislatura tienen que ver con la equiparación del régimen fiscal de la Iglesia al de otras entidades sin ánimo de lucro, eliminando algunas exenciones todavía vigentes, así como la reversión de inmatriculaciones mal realizadas, que se cifraron en más de un millar.