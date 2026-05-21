El Govern se asegura el 'sí' de los Comuns a los presupuestos con más inversión en vivienda

Tres meses después del primer acuerdo que sellaron para aprobar los presupuestos de 2026, el Govern y los Comuns han logrado reeditar el pacto con una actualización de las condiciones. Con el 'sí' de los seis diputados del grupo de Jéssica Albiach y dos días después de estrecharse la mano con el líder de ERC, Oriol Junqueras, el president de la Generalitat, Salvador Illa, puede verbalizar, ahora sí, que tiene los votos necesarios para aprobar unas nuevas cuentas y desbancar las de 2023, prorrogadas hasta ahora. La piedra angular de la entente ha sido, de nuevo, la vivienda, carpeta en la que el Executiu se compromete a invertir más. Illa y Albiach firmarán este jueves el pacto a las 11.30 en la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat, y 15 minutos después la consellera de Economia, Alícia Romero, comparecerá para explicar los detalles.

Dando por sentado que no se aprobarán más presupuestos en la legislatura y que estos entrarán en vigor con siete meses del año ya consumidos, los Comuns exigieron poder ampliar sus demandas en el segundo intento de Illa de lograr un acuerdo con ERC. Inicialmente habían reclamado 650 millones de euros más en vivienda para alcanzar un total de 2.500 millones, 1.500 de ellos de recursos propios de la Generalitat y el resto del Institut Català de Finances. Una cifra que aumenta, también gracias a recursos propios de otros organismos, en este nuevo acuerdo.

Dirección general de vivienda antes del verano

Además de esa mayor inversión en vivienda para ampliar el parque público, rehabilitar y afrontar la emergencia habitacional, Albiach también se ha asegurado la creación de una dirección general "de disciplina de vivienda" para que se aplique con diligencia el régimen sancionador mediante el cuerpo de inspectores que se han incorporado este año. En estos momentos son 60 y progresivamente tienen que alcanzar el centenar. Quién ocupará esa dirección general será acordado por las dos partes y, según fuentes de los Comuns, esa persona debería ser nombrada antes del verano. Para que tenga capacidad inspectora y sancionadora, se modificará la normativa de la Agència de l'Habitatge de Catalunya mediante enmiendas a la ley de medidas fiscales y financieras.

Pero aún hay otras iniciativas en esta carpeta que están en cartera. A partir de la semana que viene, está previsto que se impulse en el Parlament la proposición de ley para limitar la compra especulativa de vivienda, que Govern y Comuns acordaron ya en febrero que se tramitaría por la vía urgente para que entrara en vigor antes de agosto. También modificaciones legislativas para agilizar la conversión de oficinas o bajos comerciales en vivienda de protección.

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Más paradas de la R-Aeroport

En cuanto a la retirada del tren lanzadera de la R-Aeroport, otra de las condiciones que el grupo de Albiach había puesto sobre la mesa con el argumento de que estaba más pensado para turistas que para usuarios habituales, los Comuns han tenido que aceptar que el proyecto está demasiado avanzado como para frenarlo, teniendo en cuenta, como alegó el Govern, que se han comprado trenes nuevos para ello. Así que lo que se ha pactado con el ejecutivo es un calendario para que esta línea alargue sus paradas y llegue hasta el Vallès Oriental y el Vallès Occidental.