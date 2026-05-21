El Parlament pide el cese de Parlon y Trapero por la infiltración de dos mossos en una asamblea de profesores

El acuerdo de ERC y los Comuns con el Govern para aprobar los presupuestos no ha impedido que Salvador Illa haya sufrido un revés parlamentario. La Cámara catalana ha aprobado este jueves una moción que pide el cese de la consellera de Interior, Núria Parlon, y del director de la Policía, Josep Lluís Trapero, por la infiltración de dos agentes de los Mossos d'Esquadra en una asamblea de profesores. El texto aprobado también considera que este operativo policial fue "un atentado contra el derecho de reunión y manifestación". Los republicanos han votado a favor de las dos destituciones, mientras que los Comuns solo han dado su 'sí' al relevo del director de la policía catalana, y se han abstenido en el caso de la titular del departamento.

Concretamente, han votado a favor del cese de Trapero, Junts, ERC, Comuns y CUP; mientras Vox y Aliança Catalana se han abstenido y solo el PSC y el PP han votado en contra. En el caso de Parlon, los apoyos han sido los mismos, a excepción de los Comuns, que se han abstenido. El grupo parlamentario liderado por Jéssica Albiach ha cambiado el sentido de su voto después de que el PSC votara a favor del punto que pide prohibir la infiltración de agentes del cuerpo de Mossos d'Esquadra en asociaciones, colectivos o sindicatos sin autorización judicial.

La petición no tiene carácter vinculante, pero es un nuevo varapalo al Govern, que se suma a la petición de cese que ya se ha votado en dos ocasiones contra la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en su caso por la crisis de Rodalies. Además, también se ha aprobado otro punto de la moción que urge a la conselleria de Educació a alcanzar un "acuerdo inmediato" con los sindicatos de profesores para acabar con las huelgas previstas para mayo y junio. El texto también reclama el cese de su titular, Esther Niubó, si "no es capaz" de alcanzar un entendimiento con los docentes.

El Parlament también reclama el cese de la consellera de Educació, Esther Niubó, si "no es capaz" de alcanzar un acuerdo con los docentes

"Esquerra ha demostrado responsabilidad con el país, ahora les toca a ustedes. Ya no tienen la excusa de que no tienen presupuestos, hagan su trabajo", ha aseverado la diputada republicana Laia Cañigueral durante el debate. ERC también ha cargado duramente contra Trapero, a quien ha acusado de no llevar a cabo "políticas progresistas". "No se trata de politizar la policía, se trata de evitar que se actúe fuera de la democracia y sin fiscalización", ha rematado la parlamentaria.

Los Comuns, por su parte, han agradecido las disculpas de Parlon y han tendido la mano al Govern para evitar prácticas de estas características. Sin embargo, han advertido que con pedir perdón "no es suficiente". El diputado Andrés García Berrio ha pedido un giro de "180 grados" en las políticas de seguridad en Catalunya y ha advertido al Executiu de posibles consecuencias si no cumple los acuerdos con su grupo en materia de "derechos fundamentales".

PP y Vox han tachado de "chapuza" el operativo de los Mossos en la asamblea de profesores. Sin embargo, los populares han votado en contra por ser una moción de la CUP, mientras que el partido de extrema derecha se ha abstenido, aunque ha avisado de que no aceptaría ni una "lección" de la CUP y ha pedido la dimisión directamente de todo el Govern. Aliança Catalana también se ha abstenido y ha alegado que no "compra el marco mental de la extrema izquierda". Además, Sílvia Orriols ha acusado a los anticapitalistas de "hacer el llorica".

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El PSC se ha defendido de las críticas parlamentarias contraatacando a Junts y a la CUP. "No vienen a mejorar nada, vienen a embarrarlo todo", ha exclamado el diputado socialista Cristian Soriano, que ha pedido a los dos grupos "aportar soluciones más allá de pedir dimisiones".