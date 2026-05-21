La militancia socialista de Cartagena decidirá si aprueba la moción de censura a Noelia Arroyo el próximo martes

La Comisión Ejecutiva Regional del PSRM-PSOE, en la reunión mantenida este miércoles por la tarde en la sede regional del partido, en Murcia, acordó someter a consulta de la militancia de Cartagena el acuerdo alcanzado entre el Partido Socialista de Cartagena, Movimiento Ciudadano y Sí Cartagena para la presentación de una moción de censura en el Ayuntamiento del municipio.

Así lo expresó la secretaria de Organización de la formación, María Jesús López, quien también explicó que la consulta se realizará el próximo martes 26 de mayo de 2026. "El voto será presencial y secreto, y podrán participar los militantes del Partido Socialista y Juventudes Socialistas de Cartagena", añadió.

"El Partido Socialista de Cartagena ha alcanzado un acuerdo con Movimiento Ciudadano y Sí Cartagena para abrir una nueva etapa de progreso en Cartagena. De esta forma, se inicia un nuevo tiempo de esperanza, compromiso y avances para el municipio", aseguró María Jesús López a través de un comunicado enviado a los medios de comunicación tras acabar la Ejecutiva Regional del PSOE.

Arroyo ha hundido al municipio desde el punto de vista económico y financiero, y lo ha condenado a la inestabilidad María Jesús López — Secretaria de Organización PSRM

Asimismo, indicó que el Partido Socialista ha vinculado su apoyo a esta moción de censura a la puesta en marcha de una "agenda progresista valiente, que recupere la defensa de la justicia social, los derechos humanos y la igualdad de oportunidades" en Cartagena. "También a la aplicación de una serie de medidas destinadas a apoyar al tejido económico, impulsar proyectos estratégicos y acabar con la desigualdad territorial en el municipio", agregó.

López subrayó que los concejales del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Cartagena han firmado una moción de censura "para poner fin a la parálisis, el bloqueo y la descomposición del actual Gobierno municipal encabezado por Noelia Arroyo", quien considera que ha demostrado su "incapacidad para gestionar" el Consistorio: "Ha hundido al municipio desde el punto de vista económico y financiero, lo ha condenado a la inestabilidad y ha evidenciado la ausencia de un proyecto para Cartagena".

La secretaria de Organización concluyó afirmando que "el PSOE de Cartagena ha dado un paso adelante, con valentía, para escribir un nuevo capítulo de progreso y avances sociales en el municipio, un pilar fundamental para el desarrollo social y económico de la Región de Murcia".

Torres ya adelantó el martes que la operación contaba con el respaldo de Ferraz

El martes, el portavoz socialista en el Ayuntamiento cartagenero, Manuel Torres, aseguró que la operación cuenta con el respaldo de la dirección nacional y regional del partido. En una carta dirigida a la militancia, ya avanzó que, conforme a los Estatutos del partido, el acuerdo será sometido a consulta y pidió a los afiliados que afronten este proceso "con serenidad, con orgullo de partido".

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Durante una rueda de prensa conjunta con MC y Sí Cartagena, el dirigente del PSOE recriminó a Arroyo "su sumisión" al Gobierno regional de Fernando López Miras, e insistió en que había firmado un acuerdo con MC y Sí Cartagena "para posibilitar el desarrollo y el futuro del municipio desde un proyecto progresista", recalcando que el Gobierno local "ha hundido la economía del municipio, incrementado la deuda, subido los impuestos, no ha ejecutado ni un solo proyecto propio, ha abandonado a quienes más lo necesitan, no reivindica lo que Cartagena requiere y lo único que sabe hacer son fiestas y anuncios vacíos".