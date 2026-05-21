ERC mantiene a Rufián como candidato pese a su disposición a liderar un nuevo espacio de izquierdas

Las relaciones entre Gabriel Rufián y la dirección de ERC se enrarecen cada día que pasa, pero por ahora la cuerda sigue sin romperse. El líder de los republicanos en Madrid contempló el miércoles la idea de liderar un frente de izquierdas pese a que su partido rechaza una operación así. Fue un paso más en el toma y daca que mantiene desde hace meses con la cúpula de su organización. Pese al nuevo choque, Junqueras y su equipo siguen confiando en él como candidato para las próximas elecciones generales. Eso sí, como candidato con las siglas de ERC, no con ninguna otra fórmula.

Las palabras de Rufián, pronunciadas en una conferencia en Madrid, retumbaron con tanta fuerza que el mismo miércoles por la noche ya tuvieron respuesta de la dirección de ERC. Fue el portavoz de los republicanos, Isaac Albert, quien replicó que entiende la defensa que hace Rufián de un frente de izquierdas, pero aseguró que "no suma". La ejecutiva republicana sigue pensando que la mejor fórmula para frenar el ascenso de la extrema derecha es que las "izquierdas soberanistas" como ERC se presenten luciendo sus siglas y no disolviéndose en coaliciones. Puso como ejemplo Adelante Andalucía, que ha conseguido unos buenos resultados, aunque no ha logrado frenar la victoria del PP ni el papel decisivo de Vox para la gobernabilidad.

Rufián es un activo clave para ir mucho más allá de las fronteras y los límites que tiene ERC Isaac Albert — Portavoz de ERC

Constatada la clara diferencia de percepciones entre Rufián y la dirección de su partido, Albert insistió en que eso no debe ser un obstáculo para que el portavoz en el Congreso vuelva a liderar ERC en las próximas generales. "Rufián es un activo clave para ir mucho más allá de las fronteras y los límites que tiene ERC. Para nosotros es el mejor candidato posible a las elecciones [generales]", expuso en una entrevista en TV3. Este jueves, en declaraciones a Ràdio 4, el secretario general adjunto, Oriol López, ha insistido en la misma idea: "ERC liderará en Catalunya, con Gabriel Rufián, un proyecto que puede ser mucho más amplio".

Cambios en el grupo parlamentario

La conferencia de Rufián en Madrid dejó otro problema flotando en el ambiente. En un momento dado, expuso que para volver a ser candidato de ERC tenían que cumplirse "una serie de condiciones" que no precisó, pero que tienen que ver con su actual equipo en el Congreso. "Necesito una serie de condiciones que mi partido sabe y no tiene nada que ver con todo lo que estamos hablando, tiene que ver con el grupo parlamentario", dijo.

Estas palabras dejan entrever algo que desde hace meses se intuye y es que no tiene la mejor de las relaciones con algunos de sus compañeros de escaño. Albert, portavoz del partido, evitó polemizar sobre este asunto y se mostró dispuesto a satisfacer las demandas de su diputado. "Si el problema es este, seguro que llegaremos a un acuerdo para que se sienta lo más cómodo posible", dijo.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, durante un coloquio organizado por el Club Siglo XXI, a 20 de mayo de 2026, en Madrid (España). / Ricardo Rubio - Europa Press

El problema es que las palabras de Rufián no han sentado bien a algunos miembros del partido. Por ejemplo, uno de los exaspirantes a liderar ERC en el último congreso, Xavier Godàs, ha manifestado su disgusto por el hecho de que la cúpula del partido no lo haya corregido de inmediato. "No entiendo por qué la dirección no defiende el trabajo y el compromiso del grupo parlamentario de ERC en Madrid ante el menosprecio de su jefe de filas", ha escrito en 'X'.

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El choque entre Rufián y la dirección no es nuevo ni definitivo, pero cada día que pasa parece más cerca de entrar en un punto de no retorno que de reconducirse. Si habrá más episodios, solo lo sabe Rufián. La dirección quiere que vuelva a ser el candidato, pero solo si es con las siglas de ERC.