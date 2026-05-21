Martí, Cuevillas, Giró, Argimon y Freixa: los posibles candidatos de Junts a la alcaldía de Barcelona

La renuncia de Josep Rius a ser el candidato de Junts a la alcaldía de Barcelona parecía haber despejado el camino para que el actual líder municipal, Jordi Martí Galbis, se hiciera con el puesto. Sin embargo, aún quedan varios capítulos pendientes de escribir en esta larga historia, ya que el sucesor designado por el exalcalde Xavier Trias podría tener otros contrincantes. Después de más de un año de debate dentro de las filas posconvergentes, Turull se citó este miércoles con todos los posibles aspirantes para conocer de primera mano si quieren optar a liderar la papeleta del partido en la capital catalana.

Así, se reunió con Martí, pero también con otros miembros del partido que en alguna ocasión habían expresado en público o en privado su voluntad de encabezar la lista en la capital catalana. En este grupo se encuentran el abogado Jaume Alonso-Cuevillas, los exconsellers Jaume Giró y Josep Maria Argimon o la secretaria primera del Parlament, Glòria Freixa.

A todos ellos, el número dos del partido les comunicó que tenía previsto iniciar el procedimiento interno para elegir candidato el próximo 1 de junio y que, en caso de haber más de un candidato, el partido celebraría primarias. Martí ya ha comunicado que dará el paso, mientras que el resto está acabando de valorar sus opciones. Tienen tiempo hasta el 3 de junio para tomar una decisión.

El actual líder municipal ya anunció durante el otoño de 2024 que tenía intención de ser el candidato de Junts a la alcaldía. Lo hizo en una entrevista en EL PERIÓDICO poco después de que el exalcalde Xavier Trias le nombrara como su sucesor. "No me descarto en absoluto como candidato de Junts en 2027", afirmó entonces. Pero el dedo sucesor de Trias nunca fue suficiente para que la actual dirección del partido viera su candidatura con buenos ojos. A lo largo de este año se ha intentado convencerle para que desistiera, con más de una oferta del sector privado, pero ninguna de ellas ha acabado de convencer a Martí, que el pasado viernes comunicó a la dirección del partido que seguía interesado en el puesto.

El exabogado de Puigdemont también había expresado públicamente en los últimos meses su voluntad de ser alcaldable y, de momento, mantiene sus aspiraciones. "He manifestado mi disponibilidad. Si finalmente se convocan primarias, como espero, acabaré de decidir. Ya le adelanté al president (Puigdemont) que me siento con fuerza y ganas", apuntó este miércoles en un mensaje en las redes sociales. Cuevillas ya fue tanteado como alcaldable en 2019, pero su candidatura no prosperó. El letrado, que en su momento era considerado próximo a la expresidenta del Parlament, Laura Borràs, dejó el escaño en febrero de 2024 alegando que su trabajo como abogado no le permitía la dedicación necesaria a la Cámara.

El exconseller de Economia Jaume Giró también es otro de los nombres que ha sonado como candidato en la capital catalana y, tras conversar este miércoles con Turull, no cierra la puerta a presentar su candidatura. No sería la primera vez que intenta presentarse a un proceso interno, ya tuvo intención de hacerlo en 2023 para ser el candidato de Junts al Congreso. Sin embargo, acabó retirando la candidatura a instancias de Carles Puigdemont. Giró dejó el escaño en el Parlament y su puesto en la ejecutiva del partido el pasado mes de septiembre por discrepancia con la cúpula y, concretamente, con Puigdemont y Turull. Entonces el exconseller, que siempre ha sido del ala del partido más proclive a pactar con los socialistas, afirmó que "las orientaciones del partido" no coincidían con su "forma de entender la política".

La actual secretaria primera de la Mesa del Parlament también se está pensando "muy seriamente", según fuentes próximas a ella, si da el paso de presentarse como candidata en la capital catalana. Freixa es diputada desde 2018 y en la legislatura pasada tuvo un papel destacado como portavoz adjunta del grupo parlamentario. Tras las últimas elecciones, en 2024, fue nombrada secretaria primera del órgano rector de la Cámara y, hasta el pasado mes de diciembre, era la encargada de defender las políticas de vivienda del partido. De momento, es la única aspirante mujer que ha expresado su voluntad de optar a la alcaldía.

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Finalmente, Turull también se reunió con el exconseller de Salud Josep Maria Argimon. El partido ya tenía su nombre en el radar hace más de un año, cuando lo introdujo en una encuesta interna para valorar sus opciones electorales, junto a otros nombres como el de Martí o Rius. Argimon se hizo conocido durante la pandemia, cuando era secretario de Salut Pública del Govern. Posteriormente, en 2021, fue nombrado conseller del Govern de Pere Aragonès a propuesta de Junts.