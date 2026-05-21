Aldama declara en la Audiencia Nacional que Zapatero usaba teléfonos desechables y desvincula a Armengol del cobro de comsiones

El comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama, ha manifestado este jueves durante su declaración en la Audiencia Nacional que conocía que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero utilizaba teléfonos desechables, aunque no le consta de forma fehaciente que el origen de los mismos fuera el guardia civil implicado en el caso Koldo Rubén Villalba, que era el que facilitaba las denominadas "cafeteras" seguras a esta trama.

Ha respondido con esta alusión cuando se le estaba preguntando por el papel de Villalba en la trama, si bien otras fuentes sí señalan que puede entenderse una vinculación en el acceso del expresidente a estos teléfonos seguros con la trama tras manifestar que los utilizaban tanto Koldo como Ábalos y su hijo Víctor. Los utilizaban para sus comunicaciones entre ellos porque, según las defensas, tanto el empresario como el asesor ministerial colaboraban con el instituto armado y, cuando estos dispositivos se "quemaban", Villalba se los cambiaba por otros. Es en este contexto en el que el comisionista ha señalado que creía que alguno de ellos pudieron acabar en manos de Rodríguez Zapatero.

El empresario había comparecido a raíz del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los contratos de material sanitario adjudicados por Baleares a la presunta trama de mascarillas que incluye nuevas conversaciones entre el que fuera asesor del ministro José Luis Ábalos y la entonces presidenta balear y hoy presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol sobre estas contrataciones y también sobre test para aeropuertos.

Sobre la expresidenta balear, es la primera vez que la exculpa expresamente, según las fuentes consultadas, al asegurar que, al contrario que con el ministro Ángel Víctor Torres, que le solicitó una comisión de 50.000 euros a través de Koldo a cambio de otorgar los contratos de mascarillas en Baleares, no le consta que la actual presidenta del Congreso ni nadie de su administración cuando estaba en baleares reclamara comisión alguna.

Interés por la facturación

El resto de la declaración del comisionista ha dado pocas sorpresas, pues se ha limitado a confirmar lo que señalaba en su informe la Guardia Civil, al señalar que todos los contactos con Armengol para el asunto de la contratación de mascarillas los hacía Koldo y que los 10.000 euros con los que le pagaba no eran por los contratos de mascarillas, sino en general por su acceso al ministro, tal y como declaró en el juicio que se ha celebrado en el Tribunal Supremo. Por su parte, por primera vez han estado presente en la diligencia el abogado del Estado, que se ha interesado por el modo de facturación de los contratos y otras cuestiones fiscales que podrían afectar al comisionista.

La Fiscalía Anticorrupción había solicitado la declaración del exasesor ministerial Koldo García y Aldama después del informe de la UCO sobre Baleares, para seguir ahondando en las relaciones existentes entre los miembros de la presunta organización criminal que integrarían, entre otros investigados, Aldama, Koldo y del exministro de Transportes José Luis Ábalos.

Dicho informe insistía en que los contratos de material sanitario, enmarcados en la pandemia del coronavirus, "constituirán parte de la razón de ser de la contraprestación mensual de 10.000 euros en efectivo que Víctor de Aldama venía pagando a Koldo", una relación que le permitía al empresario, según los investigadores, "tener acceso" al exministro.

El propio Koldo, que había sido citado en función del mismo informe el pasado 14 de mayo, se acogió a su derecho a no declarar en espera de la resolución de un recurso en el que argumenta que este procedimiento debe archivarse porque los hechos sobre los que se le pretende interrogar ya han sido juzgados en el Tribunal Supremo.

El magistrado Ismael Moreno indaga en varias líneas de investigación, siendo la que dio origen a la causa las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia, y que parcialmente ha sido ya juzgada por el Supremo con Ábalos, Koldo y Aldama . Se trata de una causa en la que también investiga presuntos amaños de obra pública --en una pieza que salpica al que fuera número 3 del PSOE Santos Cerdán, y los pagos en metálico del PSOE entre 2017 y 2024 para devolver gastos anticipados, una pieza que continúa bajo secreto de sumario.