Zapatero imputado por el caso Plus Ultra, en directo: todas las reacciones y la última hora del expresidente del Gobierno

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dado un fuerte impulso a la investigación que mantiene en secreto del caso Plus Ultra y ha decidido imputar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunto delito de tráfico de influencias y otros delitos anexos, han confirmado fuentes jurídicas. Ha sido citado a declarar como investigado el próximo 2 de junio.

A continuación un hilo informativo con la última hora de la imputación al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Análisis Relevante, Whathefav, Gertru...: Quién es quién en la presunta trama de Zapatero Para no perderse, aquí un quién es quién en la trama https://www.elperiodico.com/es/politica/20260520/analisis-relevante-whathefav-gertru-presunta-130448201

¿Quién es José Luis Calama, el juez que ha imputado a Rodríguez Zapatero? José Luis Calama, el juez que ha imputado formalmente por primera vez en democracia a un expresidente del Gobierno, no es de los más veteranos en la Audiencia Nacional. Llegó a este juzgado en diciembre de 2018, procedente de un órgano de instrucción de Madrid, para sustituir a un histórico de la casa, Fernando Andreu. https://www.elperiodico.com/es/politica/20260520/jose-luis-calama-juez-imputado-130448769

Ana Cabanillas El auditor de Plus Ultra niega en el Senado que hiciera un informe 'ad hoc' para lograr el rescate de la SEPI El auto de imputación de Zapatero centra la sesión, encaminada a esclarecer el polémico rescate de la aerolínea venezolana.

Patxi López sigue apoyando a Zapatero El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha afirmado que sigue apoyando al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero una vez conocido el auto judicial que le imputa varios delitos como tráfico de influencias y organización criminal y lo hará hasta que se demuestre lo contrario. "Que la Justicia investigue, que vaya hasta el final y que ponga las pruebas encima de la mesa", ha señalado este miércoles en declaraciones a los medios a su llegada a la sesión de control en la Cámara Baja.

Valenciano rechaza que haya 'lawfare' La exvicesecretaria general del PSOE con Rubalcaba y actualmente consejera de Estado, Elena Valenciano, ha rechazado este miércoles que haya 'lawfare' en la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por estar presuntamente implicado en el 'caso Plus Ultra' y considera que es "un error gravísimo" que el Ejecutivo acuse de "motivaciones políticas" a la actuación del juez José Luis Calama. En una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press, Valenciano ha sostenido que "el Gobierno sí tiene una obligación muy clara para aclarar lo que sucede" y se ha reafirmado a favor del sistema judicial sobre el cual niega que haya 'lawfare'.

La Junta critica a Montero por decir que Zapatero era "su talisman" La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz en funciones, Carolina España (PP-A), ha incidido este miércoles en pedir "explicaciones" a la secretaria general del PSOE-A y exvicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, tras la "imputación por corrupción" del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, al que "ha paseado" por Andalucía durante la reciente campaña electoral de los comicios autonómicos del 17 de mayo, y del que "llegó a decir que era su talismán".

Vox pide al juez que retire el pasaporte a Zapatero Vox ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Plus Ultra' que retire el pasaporte al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tras su imputación, al considerar que existe riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. Así lo ha hecho en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que la formación que dirige Santiago Abascal reclama al juez instructor de la causa, José Luis Calama, que adopte esas medidas cautelares, a las que añade que se obligue al exlíder socialista a firmar periódicamente en sede judicial.

Almeida, sobre Sánchez: "Te da su apoyo y te vas a Soto del Real" El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha ironizado con la "especialización" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de apoyo a "delincuentes" porque "si te da su apoyo cuando te imputan, prepara la maleta, que te vas a Soto del Real".

Tellado ve a Zapatero como "El Padrino" de red "criminal" El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado este miércoles que el auto por el que se cita como investigado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra es "embrionario e indiciario" y "nada acredita", mientras que el secretario general del PP en la Cámara Baja, Miguel Tellado, ha llamado al exjefe del Gobierno "El Padrino" de una "organización criminal".