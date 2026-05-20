Tres diputados del Parlament defenderán en el Congreso una reforma de la ley de eutanasia para agilizar los recursos judiciales

Sara Jaurrieta (PSC), Jordi Fàbrega (Junts) y Juli Fernández (ERC) serán los tres diputados del Parlament que viajarán a Madrid para defender, ante el pleno del Congreso, la propuesta de reforma de la ley de eutanasia que la Cámara catalana avaló a finales de abril y que busca acotar los plazos de los recursos judiciales que traten de frenar la muerte digna. El objetivo de la modificación legal es limitar este procedimiento a un máximo de 20 días para evitar casos como el de Noelia Castillo, cuyo padre logró paralizar durante 20 meses su voluntad de recibir la eutanasia mediante recursos judiciales.

Para que entre en vigor, la propuesta deberá superar toda la tramitación parlamentaria en el Congreso hasta su aprobación definitiva. El Parlament no puede legislar directamente sobre una norma estatal, pero sí puede remitir a la Cámara baja, como parlamento autonómico, proposiciones de ley o propuestas de reforma para que sean debatidas allí. El primer paso será que la Mesa del Congreso, presidida por Francina Armengol, acepte su tramitación y la incluya en el orden del día de un pleno. Solo entonces los diputados catalanes podrán defenderla ante el hemiciclo.

Los partidos que impulsaron la modificación legal en el Parlament -PSC, Junts, ERC, Comuns y CUP- ven factible que la reforma prospere en Madrid, al considerar que puede recabar el apoyo de la mayoría de investidura de Pedro Sánchez. En cualquier caso, y de acuerdo con la aritmética parlamentaria del Congreso, la iniciativa necesitará el aval de todos esos grupos, sin excepción, para salir adelante. Eso incluye a PSOE, Sumar, ERC y Junts, pero también a EH Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria. Todos ellos votaron a favor de la ley de eutanasia en 2021, aunque ahora deberán pronunciarse sobre si aceptan acotar los plazos de los recursos judiciales.

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La iniciativa llega, además, después de que el Tribunal Supremo haya avalado en una sentencia esta semana que una tercera persona pueda recurrir la concesión de la eutanasia si mantiene una "vinculación particularmente estrecha" con el solicitante. El fallo, dictado en el caso de Francesc, un hombre de 55 años cuya muerte asistida fue impugnada por su padre, respalda la tesis de la Fiscalía y desestima el recurso de la Generalitat contra la sentencia del TSJC que reconoció legitimación al padre.