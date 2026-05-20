Junqueras reclama a Puigdemont su apoyo a la nueva financiación y el IRPF: "Hay que remar a favor del país"

El pacto de presupuestos entre el Govern y ERC ha vuelto a poner en el foco dos cuestiones que siguen pendientes: la nueva financiación para Catalunya y que la Generalitat pueda recaudar el IRPF que se paga en la comunidad. Este miércoles, el líder de los republicanos, Oriol Junqueras, ha defendido el pacto presupuestario firmado con los socialistas y ha pedido la ayuda de "todo el mundo" para presionar al Gobierno español para que concrete de una vez tanto la financiación como el traspaso del tributo. Una petición de ayuda en que la también ha incluido a Junts y a su líder, Carles Puigdemont. "Hay que remar a favor del país", ha dicho en una entrevista en Rac1.

Junqueras ha revelado que en el último medio año ha ido a Bélgica a ver a Puigdemont hasta tres veces. Una de ellas fue en el pasado mes de febrero, una cita que al principio las dos partes negaron, pero que al cabo de unos días acabaron confirmando. Pese a que las relaciones entre ellos fueran turbulentas durante los momentos álgidos del 'procés' -Puigdemont llegó a escribir un libro plagado de críticas al líder de ERC-, Junqueras ha asegurado que actualmente la relación "es excelente", al menos por su parte. "Y por su parte supongo que también", ha apostillado. En este contexto, ha expuesto que le gustaría contar con Junts en los próximos meses. Entre otras cosas, porque los siete escaños de este partido en el Congreso son decisivos tanto para que prospere la nueva financiación como el traspaso del IRPF.

Imagen de la última reunión pública entre Puigdemont y Junqueras en enero de 2025. / EFE

El líder republicano ha lamentado que su partido es "abroncado" demasiado a menudo por pactar con los socialistas cuando, a su juicio, lo que debería haber es un frente común para lograr que el Gobierno de Pedro Sánchez cumpla con sus promesas a Catalunya. Entre ellas, los 4.700 millones de euros extra que prevé la nueva financiación o el IRPF. "Si en lugar de abroncar a ERC, todos juntos nos ponemos a intentar convencer al Gobierno, mejor", ha expuesto.

Las posibilidades de que ERC y Junts recuperen la sintonía parecen remotas. El último pico de tensión fue hace menos de un mes en el Congreso, cuando el partido de Puigdemont tumbó con sus votos una iniciativa de los republicanos -el Consorcio de Inversiones- que perseguía mejorar el gasto en infraestructuras en Catalunya por parte del Gobierno central. La tensión entre Gabriel Rufián y Míriam Nogueras escaló hasta tal punto que los posconvergentes incluso amagaron con acudir a los tribunales.

Si todo el mundo nos ayudara sería más rápido y más fácil Oriol Junqueras — Líder de ERC

Sea como sea, en los próximos meses habrá nuevas oportunidades para poner a prueba la capacidad de estos dos partidos de ponerse de acuerdo. El Congreso votará tres proyectos clave de ERC -la condonación de la deuda del FLA, la nueva financiación y el IRPF- y, para que vean la luz, el concurso de Junts será decisivo. "Si todo el mundo nos ayudara sería más rápido y más fácil", ha considerado Junqueras.

Obstáculo de última hora

En las últimas horas se ha interpuesto un obstáculo imprevisto en el camino hacia la aprobación de los presupuestos de la Generalitat. Según ha informado la Cadena SER y ha confirmado EL PERIÓDICO, las juventudes de ERC (Jovent Republicà) han convocado un Consell Nacional para debatir cuál debe ser el posicionamiento de su diputada en el Parlament, Mar Besses. Resulta que una parte del Jovent no está cómoda con el apoyo a las cuentas. Eso no tendría mayor importancia si no fuera porque el voto de Besses es decisivo para que salgan adelante.

Tenemos muchos vínculos [con el Jovent Republicà] y sentimos todo el respeto del mundo Oriol Junqueras — Líder de ERC

El PSC, ERC y los Comuns suman 68 diputados, la mayoría exacta para superar los previsibles 67 votos en contra del resto de partidos del hemiciclo. Si Besses no vota a favor, los presupuestos caerán. Ya se generó una expectativa similar en la investidura de Illa, que también dependió de esta diputada republicana. En esa ocasión el Jovent también debatió internamente el asunto y acabó votando a favor.

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Junqueras no ha querido polemizar con sus juventudes: "Tenemos muchos vínculos y sentimos todo el respeto del mundo". También ha asegurado que no está preocupado por su Consell Nacional y ha recordado que ERC es un partido que "hace todo lo posible para ayudar al país". No se ha mojado sobre el resultado el debate, pero ha confiado en que no modificará el pacto sobre los presupuestos: "Pueden pasar muchas cosas que normalmente no pasan y que probablemente no pasarán", ha zanjado.