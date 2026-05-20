Más Madrid finiquita su crisis interna con una decisión salomónica: Mónica García será la candidata en Madrid y Emilio Delgado optará al Congreso en 2027

Fin a la crisis, al menos de momento y de cara al exterior. Más Madrid ha alcanzado un acuerdo para cerrar su episodio de inestabilidad interna y presentar una única lista a las primarias para la Asamblea de Madrid que estará encabezada por la ministra de Sanidad, Mónica García, y en la que el portavoz adjunto en la Asamblea, Emilio Delgado, se encuentra en el tercer puesto.

Finalmente será García quien se batirá a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como cabeza de una lista "acordada con las distintas sensibilidades" dentro de la formación. El segundo puesto de la lista será para la actual portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot.

El salto de Delgado a la política nacional

El acuerdo fija la mirada también en la política nacional y sitúa a tres nombres como "referentes" en una hipotética lista al Congreso de los Diputados --Más Madrid concurrió en 2023 bajo la coalición Sumar--. Se trata de la actual diputada en la Cámara Baja Tesh Sidi, el portavoz adjunto en el Ayuntamiento de Madrid, Eduardo Rubiño, y Emilio Delgado.

"Satisfecho de haber alcanzado un acuerdo y con muchas ganas de representar a los madrileños y al resto de españoles en el Congreso de los Diputados. Vamos a ello", ha comentado Delgado en Twitter tras conocerse la noticia.

Choque en directo

El acuerdo ha llegado después de que ambas partes volvieran a sentarse la semana del 2 de mayo y bajara la intensidad del choque que se abrió tras la III Verbena del partido en la que Mónica García anunciaba que quería volver a ser candidata a la Presidencia regional en 2027, una posibilidad que también barajaba Delgado desde hace más de un año.

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El enfrentamiento se hizo todavía más visible en La Sexta, cuando ambos protagonizaron un cruce público por las primarias de Más Madrid apenas dos días después de que la ministra de Sanidad anunciara su intención de volver a ser candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid para disputar la Puerta del Sol a Isabel Díaz Ayuso en las autonómicas de 2027. La discrepancia surgió por quién podrá votar en el proceso interno: García puso el foco en la militancia activa del partido, mientras Delgado reclamaba que pudieran participar todas las personas inscritas que ya han votado en anteriores primarias de la formación.