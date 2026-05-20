Las juventudes de ERC no vetarán los presupuestos de Illa pero cuestionan el pacto de Junqueras

Las juventudes de ERC, el Jovent Republicà, han decidido este miércoles que su diputada en el Parlament, Mar Besses, también apoyará los presupuestos de la Generalitat cuando se voten en la Cámara catalana. Es una decisión importante porque, sin el voto de Besses, las cuentas públicas corrían el riesgo de naufragar. En un comunicado, la organización juvenil ha explicado que toma esta decisión "por responsabilidad", pero ha afirmado que no les convence el acuerdo firmado por Junqueras. "Es una decisión complicada que implica asumir contradicciones importantes", han expuesto.

Resulta que una parte del Jovent no está cómoda con el apoyo a las cuentas que ha decidido dar ERC porque considera que su partido no debería dar estabilidad a Illa y al PSC. Es por esto que este miércoles sus responsables han convocado a su Consell Nacional para abordar el asunto. Tras más de cuatro horas de debate, finalmente han decidido avalar los presupuestos.

La diputada del Jovent, Mar Besses, en una imagen reciente en el Parlament. / Enric Sitjà Rusiñol / ACN

Ahora, las cuentas catalanas contarán con 68 votos a favor -los del PSC, ERC y los Comuns- y con 67 en contra -Junts, PP, Vox, la CUP y Aliança Catalana-. Si la diputada Besses hubiera recibido la orden del Jovent de votar en contra, los presupuestos habrían fracasado. Ya se generó una expectativa similar hace dos años en la investidura de Illa, que también dependió de esta diputada republicana. En esa ocasión el Jovent también debatió internamente el asunto y, de nuevo, acabó votando a favor.

Un "rumbo preocupante"

En su comunicado de este miércoles, el brazo juvenil de ERC ha argumentado que ha decidido avalar las cuentas porque incluyen medidas para los jóvenes que dan respuesta a algunas de sus demandas "largamente reivindicadas". Cita como ejemplos la defensa del catalán; la transformación del Carnet Jove; la apuesta por el asociacionismo; los recursos para la salud mental juvenil y las políticas de vivienda.

Sin embargo, exponen que no ha sido fácil tomar la decisión. No lo ha sido porque consideran que ERC está sosteniendo el Govern socialista pese a que Illa no está cumpliendo con los "objetivos situados" en el pacto de investidura. Se refieren, por ejemplo, al incumplimiento con el traspaso del IRPF. También lamentan que apoyar los presupuestos supone dar aire a un Govern que tiene un "rumbo preocupante" como lo demuestra el conflicto con los profesores y la "criminalización de las bajas laborales", entre otras cuestiones. Finalmente, piden una "revisión profunda" de las relaciones con los socialistas.

Fuentes del Jovent consultadas por EL PERIÓDICO aseguran que la decisión de apoyar el pacto presupuestario se ha sometido a votación del Consell Nacional, algo que se evitó en el Consell Nacional de ERC que se celebró el lunes para debatir lo mismo. Si las juventudes se hubieran opuesto al pacto se habría producido una tensión sin precedentes con el partido y un riesgo de ruptura. "Hemos decidido preservar el espacio unitario con Esquerra Republicana", han concluido los jóvenes.

Recurso en contra de los críticos

La decisión de ERC de aprobar los presupuestos de la Generalitat está levantando más pasiones de las previstas dentro del partido. Una de sus corrientes críticas internas, el Col·lectiu 1 d'Octubre, ha decidido impugnar esta decisión ante la Comisión de Garantías de la formación, el órgano disciplinario.

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Estos críticos argumentan que ERC no puede aprobar las cuentas porque el president no ha cumplido con los principales compromisos que asumió en la investidura. En consecuencia, concluyen que si el partido apoya el pacto presupuestario estaría incurriendo una "vulneración grave" de su normativa, sus principios y su código interno.