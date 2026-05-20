Junts tacha de "propaganda" los pactos entre el Gobierno y la Generalitat y el PP los ve como "cesiones al independentismo"

Junts y el PP nunca han visto con buenos ojos que Salvador Illa acuerde con ERC y los Comuns los presupuestos de 2026, aunque tampoco se han mostrado dispuestos a negociar unas cuentas públicas con el Govern, una vía que el president no se ha planteado. En este contexto, se entiende que ni los posconvergentes ni los populares avalen la letra pequeña de los pactos. Este miércoles, coincidiendo con la comisión bilateral Estado-Generalitat celebrada en Madrid para sellar algunos de los compromisos del acuerdo que implican al Gobierno, ambos partidos de la oposición han criticado su contenido.

Para Junts, la comisión bilateral es un "acto de propaganda" que solo servirá para sumar nuevos "incumplimientos" de la mano de los socialistas y ERC. Por eso, el partido exigió el martes a la consellera de Economia, Alícia Romero, que rinda cuentas sobre los "avances" logrados en las bilaterales anteriores y aclare si este órgano tiene realmente alguna utilidad. Se lo pidieron personalmente a la titular de Economia en la reunión convocada por el Govern para dar a conocer los detalles del pacto. A la espera de recibir esa información, Junts ha registrado una batería de preguntas parlamentarias, según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del grupo, Salvador Vergés.

En concreto, los posconvergentes critican que no haya habido avances en la recaudación del IRPF, una de las líneas rojas que ERC marcó en el primer intento de sacar adelante las cuentas que ahora ha levantado, ni en la financiación singular, pactada por los republicanos con Illa para su investidura. Entre los acuerdos suscritos en la comisión de este miércoles figuran la puesta en marcha de un consorcio paritario de inversiones, el impulso de la línea orbital ferroviaria y la creación de un nuevo consorcio de la Zona Franca de Barcelona, en el que las instituciones catalanas tendrán mayoría.

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El PP articula su crítica en sentido contrario. Su argumento para rechazar estos acuerdos es que suponen "cesiones al independentismo" por parte de los socialistas para garantizar la "supervivencia política" de Pedro Sánchez e Illa. "Sirve para blanquear cesiones que hace años eran impensables para dirigentes históricos del PSC", ha deslizado Juan Fernández, portavoz del PPC en el Parlament, que ve detrás de este gesto una "estrategia definida para avanzar de forma gradual, constante y silenciosa hacia una Catalunya más separada y desconectada de España".