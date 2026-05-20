Junts activa el mecanismo para elegir su candidato en Barcelona tras un año de debate interno

Tras más de un año deshojando la margarita, la dirección de Junts ha decidido finalmente activar el mecanismo para la elección de su candidato en Barcelona. El secretario general del partido, Jordi Turull, propondrá a la dirección ejecutiva de la formación constituir la Comissió Municipal Territorial (CMT), el organismo que deberá recibir todas las candidaturas y decidir si deben batirse en unas primarias, el próximo 1 de junio. La elección del candidato se dilataría, pues, hasta el 21 de junio.

Turull se ha citado este miércoles con los principales aspirantes para conocer de primera mano si quieren optar a liderar la papeleta del partido en la capital catalana. Se da por descontado el paso al frente del actual líder municipal, Jordi Martí, mientras que el abogado Jaume Alonso-Cuevillas y los exconsellers Jaume Giró y Josep Maria Argimon mantienen sus aspiraciones. En la misma posición está la secretaria primera del Parlament, Glòria Freixa. Por contra, quien finalmente no dará el paso es Josep Rius, ya que el vicepresidente y portavoz del partido renunció al puesto para evitar la división interna.

Después de esta ronda de contactos, Turull, el presidente de la federación de Barcelona, Joan Rodíiguez, y el responsable de política municipal, Joan Ramon Casals, han enviado una carta a la militancia y han elevado a la dirección la necesidad de que la ejecutiva convoque la CMT.

Este órgano estará formado por dos representantes de la ejecutiva del partido, en este caso Casals, que tiene voto de calidad como secretario de política municipal, y otro miembro que será designado. Además, lo integrarán también dos representantes de la federación local -su presidente y el responsable de política municipal- y un representante de cada uno de los 10 distritos, que también será su presidente o la persona que él determine.

Una vez constituido, se pondrá en marcha la convocatoria para recibir las candidaturas, durante tres días a partir del 1 de junio, que deberán lograr el aval de un mínimo del 20% de los militantes y simpatizantes de la ciudad para pasar a la siguiente fase. Será entonces, diez días después del inicio del proceso, cuando la pelota volverá al tejado de la CMT. Esta deberá decidir, en menos de 24 horas y por mayoría simple, cuál de los tres procesos de proclamación del candidato adopta: la proclamación directa, la convocatoria de una asamblea de militantes para ratificar al aspirante o la convocatoria de primarias.

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La dirección ha intentado por todas las vías posibles conseguir un fichaje que le permitiera evitar la convocatoria de primarias, ya que consideraba que estas podían generar división interna y lastrar aún más las expectativas del partido, ya de por sí desfavorables. El exconseller Joaquim Forn ha sido sondeado en más de una ocasión, igual que también se exploró la posibilidad de que fuera el expresidente Artur Mas, y se han tanteado otros nombres como el del empresario Tatxo Benet. Sin embargo, ninguna de estas opciones ha acabado prosperando.