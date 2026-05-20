Los tres escenarios de Junts para elegir a su candidato en Barcelona

La renuncia de Josep Rius a ser el candidato de Junts a la alcaldía de Barcelona dejaba vía libre a Jordi Martí, que el pasado viernes confirmó su voluntad de optar al puesto, pero el actual líder municipal aún podría tener otro contrincante. La dirección del partido se ha empleado a fondo en evitar unas primarias que generaran división interna, Rius se descartó precisamente por este motivo. Sin embargo, el reglamento interno permite que haya otros aspirantes en la carrera, ya que prevé tres escenarios para elegir al alcaldable, desde la proclamación directa hasta la convocatoria de primarias. Algunos miembros del partido, como el exdiputado Jaume Alonso-Cuevillas, siguen explorando sus opciones.

El responsable de activar la maquinaria es la dirección nacional del partido, con la constitución de la Comissió Municipal Territorial (CMT) de Barcelona. Estará formada por dos representantes de la ejecutiva del partido, en este caso Joan Ramon Casals, que tiene voto de calidad como secretario de política municipal, y otro miembro que será designado. Además, la integrarán también dos representantes de la federación local -su presidente y el responsable de política municipal- y un representante de cada uno de los 10 distritos, que también será su presidente o la persona que él determine.

Este órgano será el encargado de poner en marcha la convocatoria para recibir las candidaturas, que deberán lograr el aval de un mínimo del 20% de los militantes y simpatizantes de la ciudad para pasar a la siguiente fase. Será entonces cuando la pelota volverá al tejado de la CMT, que deberá decidir, en menos de 24 horas y por mayoría simple, cuál de los tres procesos de selección adopta.

La fórmula más rápida es la de la proclamación directa, pero solo sería posible en caso de que haya un único aspirante y de que este genere un consenso incontestable como para no tener que buscar el aval de la militancia. Fue el caso de Xavier Trias en 2023. El partido optó por esta opción para ungir al exalcalde como cabeza de lista en la capital catalana, después de que este superara con creces el número de avales que necesitaba y de que no se presentara ningún rival.

La dirección ha intentado por todas las vías posibles conseguir un fichaje que le permitiera repetir la misma fórmula. El exconseller Joaquim Forn ha sido sondeado en más de una ocasión, igual que también se exploró la posibilidad de que fuera el expresidente Artur Mas, y se han tanteado otros nombres como el del empresario Tatxo Benet. Ninguna de estas opciones, sin embargo, ha prosperado. Benet llegó a planteárselo seriamente, pero Martí estaba dispuesto a forzar unas primarias si la dirección lo proponía como candidato.

Esta opción sí da un papel a las bases del partido. Según el reglamento, tras la recepción de avales correspondiente, la CMT propone un nombre y da un plazo de cinco días para convocar una asamblea de militantes que ratifique la propuesta. Este podría ser el recorrido elegido en caso de que, finalmente, solo Martí decida presentar su candidatura.

El reglamento del partido contempla convocar primarias si hay dos o más postulantes que consigan los avales. Sin embargo, la dirección ha intentado desde el primer momento evitar este camino, que podría haber llevado a un enfrentamiento directo entre Rius -persona de confianza de Puigdemont- y Martí -el sustituto designado por Trias-. Teóricamente, la renuncia del vicepresidente y portavoz de la formación aleja la posibilidad de que haya primarias, aunque podría darse el caso de que hubiera otro aspirante que decidiera dar el paso y lograra los avales necesarios para hacerlo.

El exdiputado Jaume Alonso-Cuevillas ha expresado públicamente su voluntad de ser alcaldable, aunque también lo ha vinculado a tener el aval de la dirección y en especial de Puigdemont, de quien fue abogado. Cuevillas fue tanteado por Puigdemont como alcaldable en 2019, pero su candidatura no prosperó. El letrado, que en su momento era considerado próximo a la expresidenta del Parlament, Laura Borràs, dejó el Parlament en febrero de 2024 alegando que su trabajo como abogado no le permitía la dedicación necesaria a la Cámara.

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Tanto Martí como Cuevillas están dispuestos a batirse en primarias, aunque la dirección considera que esta opción solo serviría para desgastar al partido y para lastrar aún más las posibilidades de la candidatura, que ya parte con encuestas poco favorables.