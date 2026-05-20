La oposición exige a Illa que resuelva el conflicto con los docentes en la recta final del acuerdo de presupuestos

El president de la Generalitat, Salvador Illa, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, se han estrechado la mano para los presupuestos en medio de un conflicto educativo que, por ahora, no mengua. El Govern tiene a su alcance cerrar en las próximas horas el pacto con los Comuns, pero tanto ellos como también los republicanos han exigido que se garantice un encaje económico en las cuentas para satisfacer unas demandas de los profesores que les han llevado a convocar una batería de huelgas hasta el final de curso. La conselleria de Educació está ya arremangada en intentar aplacar el malestar con una propuesta de subida salarial en tres años, al tiempo que el resto de la oposición ha hurgado en el malestar en las calles para echar en cara a los socialistas que hayan convertido el sector de los docentes en un polvorín.

La sesión de control de este miércoles en el Parlament ha dado cuenta de cómo el malestar de los profesores se ha convertido en su principal azote en una jornada en la que también los médicos hacen huelga, algo que empaña un pacto de presupuestos con los republicanos que está a las puertas de completarse con el 'sí' de los Comuns. Pero incluso estos dos partidos que ejercen de socios del Govern han alzado la voz para pedir a Illa que sea permeable a las exigencias de los sindicatos educativos mayoritarios.

Ahora tendrá los recursos y le tocará saberlos gestionar, empiece sin excusas ni dilaciones con los mastros y los médicos Josep Maria Jové — Presidente del grupo de ERC en el Parlament

"Ahora tendrá los recursos y le tocará saberlos gestionar. Empiece sin excusas ni dilaciones con los mastros y los médicos", ha reclamado el president del grupo de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, que ha anticipado al president que su partido querrá "garantizar un encaje" en los presupuestos para que se incremente el salario de los docentes. En la misma línea se ha pronunciado su homóloga de los Comuns, Jéssica Albiach, que este miércoles continuará reuniéndose con el Govern para actualizar las condiciones para votar a favor de las cuentas. "Si el Govern necesita más margen presupuestario, nosotros estamos dispuesto a recalendarizar algunas propuestas. No valen las excusas", ha asegurado la dirigente.

No obstante, ninguno de los dos socios ha puesto hasta ahora la resolución del conflicto con los profesores como exigencia 'sine qua non' para apoyar los presupuestos. De hecho, Illa ha aprovechado la ocasión para elogiar el 'sí' de ERC a los presupuestos mientras los republicanos, conscientes de la paradoja de pactar en pleno conflicto educativo, lo ha advertido de que no dé por garantizada la estabilidad en el resto de la legislatura. "Sé que no es un punto de llegada, sino un punto de partida", ha respondido el president invitando a los socios a mantener la alianza hasta el final del mandato.

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El resto de la oposición ha hurgado precisamente en esa agitación en la calle que continúa mientras, en palabras de Junts, ERC es "cómplice" de esta situación de "decadencia". La presidenta parlamentaria de Junts, Mònica Sales, ha tachado el pacto de presupuestos de "cortina de propaganda que no tapará la incompetencia" del Govern con la gestión de los maestros, los trenes o los médicos. Para los convergentes, las cuentas no son más que un "engaño" que los republicanos han pertmitido cambiando "la soberanía fiscal" por una línea orbital que hace 20 años ya proyectaba el 'tripartit'. "Ustedes olvidan qué hacían y cómo dejaron las cosas", ha replicado el president de la Generalitat en una velada referencia a los recortes que se aplicaron durante los gobiernos de Artur Mas.