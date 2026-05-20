Huelgas educativas
La oposición exige a Illa que resuelva el conflicto con los docentes en la recta final del acuerdo de presupuestos
ERC y Comuns reclaman al president de la Generalitat un encaje en las cuentas para satisfacer las demandas de los profesores
El Govern ofrece a los sindicatos de profesores avanzar un año la subida salarial de 200 euros mensuales prevista para 2029
Illa se asegura la estabilidad para agotar el mandato tras atar los presupuestos con ERC
Govern y ERC se emplazan a pactar la recaudación del IRPF y que la nueva financiación esté vigente en 2027
El president de la Generalitat, Salvador Illa, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, se han estrechado la mano para los presupuestos en medio de un conflicto educativo que, por ahora, no mengua. El Govern tiene a su alcance cerrar en las próximas horas el pacto con los Comuns, pero tanto ellos como también los republicanos han exigido que se garantice un encaje económico en las cuentas para satisfacer unas demandas de los profesores que les han llevado a convocar una batería de huelgas hasta el final de curso. La conselleria de Educació está ya arremangada en intentar aplacar el malestar con una propuesta de subida salarial en tres años, al tiempo que el resto de la oposición ha hurgado en el malestar en las calles para echar en cara a los socialistas que hayan convertido el sector de los docentes en un polvorín.
La sesión de control de este miércoles en el Parlament ha dado cuenta de cómo el malestar de los profesores se ha convertido en su principal azote en una jornada en la que también los médicos hacen huelga, algo que empaña un pacto de presupuestos con los republicanos que está a las puertas de completarse con el 'sí' de los Comuns. Pero incluso estos dos partidos que ejercen de socios del Govern han alzado la voz para pedir a Illa que sea permeable a las exigencias de los sindicatos educativos mayoritarios.
Ahora tendrá los recursos y le tocará saberlos gestionar, empiece sin excusas ni dilaciones con los mastros y los médicos
"Ahora tendrá los recursos y le tocará saberlos gestionar. Empiece sin excusas ni dilaciones con los mastros y los médicos", ha reclamado el president del grupo de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, que ha anticipado al president que su partido querrá "garantizar un encaje" en los presupuestos para que se incremente el salario de los docentes. En la misma línea se ha pronunciado su homóloga de los Comuns, Jéssica Albiach, que este miércoles continuará reuniéndose con el Govern para actualizar las condiciones para votar a favor de las cuentas. "Si el Govern necesita más margen presupuestario, nosotros estamos dispuesto a recalendarizar algunas propuestas. No valen las excusas", ha asegurado la dirigente.
No obstante, ninguno de los dos socios ha puesto hasta ahora la resolución del conflicto con los profesores como exigencia 'sine qua non' para apoyar los presupuestos. De hecho, Illa ha aprovechado la ocasión para elogiar el 'sí' de ERC a los presupuestos mientras los republicanos, conscientes de la paradoja de pactar en pleno conflicto educativo, lo ha advertido de que no dé por garantizada la estabilidad en el resto de la legislatura. "Sé que no es un punto de llegada, sino un punto de partida", ha respondido el president invitando a los socios a mantener la alianza hasta el final del mandato.
El resto de la oposición ha hurgado precisamente en esa agitación en la calle que continúa mientras, en palabras de Junts, ERC es "cómplice" de esta situación de "decadencia". La presidenta parlamentaria de Junts, Mònica Sales, ha tachado el pacto de presupuestos de "cortina de propaganda que no tapará la incompetencia" del Govern con la gestión de los maestros, los trenes o los médicos. Para los convergentes, las cuentas no son más que un "engaño" que los republicanos han pertmitido cambiando "la soberanía fiscal" por una línea orbital que hace 20 años ya proyectaba el 'tripartit'. "Ustedes olvidan qué hacían y cómo dejaron las cosas", ha replicado el president de la Generalitat en una velada referencia a los recortes que se aplicaron durante los gobiernos de Artur Mas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Última encuesta de las elecciones en Andalucía 2026: sondeos a pie de urna
- Elecciones en Andalucía, en directo: última hora y novedades de la jornada electoral
- ¿Cómo quedarían unas elecciones generales con los votos de las autonómicas de Andalucía, Castilla y León, Aragón y Extremadura?
- Aplauso general a la respuesta de Teresa Rodríguez a la impertinencia de una tuitera: '¿De qué vas disfrazada?' 'De señora con quimio
- El PP asume el camino de Feijóo a Moncloa tras la pérdida de la absoluta en Andalucía: 'Ya no habrá debate sobre si pactar o no con Vox
- ¿Quién ganará las elecciones en Andalucía 2026? Así están las predicciones más allá de los sondeos
- Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos
- Así son las hijas de Zapatero: de la foto con Obama a gestionar una agencia de márketing implicada en el caso Plus Ultra