Cuevillas se postula para ser el candidato de Junts en Barcelona y disputarse el puesto con Jordi Martí

Jaume Alonso-Cuevillas no da su brazo a torcer, a pesar de que Jordi Martí ya ha comunicado al partido que mantiene sus aspiraciones de ser el candidato de Junts a la alcaldía de Barcelona y de que Josep Rius ha renunciado al puesto para evitar la división interna. Cuevillas espera tener el aval de Carles Puigdemont para dar el paso definitivo, según fuentes próximas al exparlamentario posconvergente, pero confía que éste le dará el visto bueno y que se convocarán primarias. "Aún hay conversaciones pendientes", expresan las mismas fuentes.

Cuevillas ha expresado públicamente en distintas ocasiones su voluntad de ser alcaldable, aunque siempre lo ha vinculado a tener el apoyo del líder del partido, del que también fue abogado en su momento. Cuevillas fue tanteado como alcaldable en 2019, pero su candidatura no prosperó, y desde entonces asegura que le ha quedado una "espinita". El letrado, que en su momento era considerado próximo a la expresidenta del Parlament, Laura Borràs, dejó el escaño en febrero de 2024 alegando que su trabajo como abogado no le permitía la dedicación necesaria a la Cámara.

Tres escenarios posibles

La dirección del partido se ha empleado a fondo en evitar las primarias, de hecho, Rius se descartó precisamente por este motivo, pero el reglamento interno permite que haya otros aspirantes en la carrera. Concretamente, prevé tres escenarios para elegir al alcaldable, desde la proclamación directa hasta la convocatoria de primarias.

El responsable de activar la maquinaria es la dirección nacional del partido, con la constitución de la Comissió Municipal Territorial (CMT) de Barcelona. Estará formada por dos representantes de la ejecutiva del partido, en este caso Joan Ramon Casals, que tiene voto de calidad como secretario de política municipal, y otro miembro que será designado. Además, la integrarán también dos representantes de la federación local -su presidente y el responsable de política municipal- y un representante de cada uno de los 10 distritos, que también será su presidente o la persona que él determine.

Este órgano será el encargado de poner en marcha la convocatoria para recibir las candidaturas, que deberán lograr el aval de un mínimo del 20% de los militantes y simpatizantes de la ciudad para pasar a la siguiente fase. Será entonces cuando la pelota volverá al tejado de la CMT, que deberá decidir, en menos de 24 horas y por mayoría simple, cuál de los tres procesos de selección adopta.

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La fórmula más rápida es la de la proclamación directa, pero solo sería posible en caso de que haya un único aspirante y de que este genere un consenso incontestable como para no tener que buscar el aval de la militancia. Fue el caso de Xavier Trias en 2023. La dirección del partido ha intentado por todas las vías repetir la misma fórmula, pero ninguna de las propuestas ha prosperado.