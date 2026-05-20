Los acuerdos entre el Gobierno y la Generalitat en 7 claves: trenes, catalán y Mossos

El Ministerio de Política Territorial ha acogido este miércoles la tercera reunión de esta legislatura de la Comisión Bilateral, el principal órgano de diálogo entre el Estado y la Generalitat. De la cita han salido varios acuerdos, principalmente, destinados a reforzar el acuerdo de presupuestos que han firmado en Catalunya el Govern y ERC. El gran reto de la comisión será, a partir de ahora, cumplir sus compromisos. No siempre lo hace.

El grueso de los acuerdos tiene que ver con asuntos relacionados con las infraestructuras. En primer lugar, el Estado ha asumido el compromiso de construir la línea orbital de tren en la segunda corona metropolitana de Barcelona que ha exigido ERC a cambio de aprobar las cuentas de Salvador Illa. En concreto, este año se firmará el protocolo de colaboración entre el Estado y la Generalitat que luego derivará en un convenio sobre cómo se financiará. Su coste se estima en 5.200 millones de euros, pero en los acuerdos de este miércoles no se incluyen cifras. Las primeras actuaciones servirán para reforzar la conectividad de la R8 de Rodalies con la R4, la R3, la R2, la R1 y los Ferrocarrils de la Generalitat (FGC).

Trenes de Rodalies estacionados en Vilanova i la Geltrú, extremo sur de la futura línea orbital ferroviaria. / FERRAN NADEU

En segundo lugar, el Estado impulsará la Sociedad Mercantil Estatal de Inversiones, participada también por la Generalitat, para dar "más agilidad y flexibilidad" a la ejecución de infraestructuras en Catalunya, como la mejora de Rodalies o el mantenimiento de la AP-7. El objetivo es acabar con el "déficit estructural de infraestructuras estratégicas en Catalunya". La sociedad tendrá un consejo asesor con sindicatos y patronales para guiar a las administraciones sobre los proyectos. También se trata de una exigencia de ERC.

Finalmente, se ha acordado el cambio de titularidad del Consorci de la Zona Franca, el órgano gestor del principal nodo logístico de Catalunya. Actualmente, la titularidad recae al 100% en el Ministerio de Hacienda. Con los cambios, este quedará con el 45%. El otro 55% será de titularidad catalana repartida en un 40% para la Generalitat y un 15% para el Ayuntamiento de Barcelona.

La primera bilateral del mandato, en febrero de 2025, asumió el reto de ampliar la plantilla de los Mossos d'Esquadra hasta los 25.000 agentes. Era un asunto pendiente. En la reunión de este miércoles se han puesto cifras al proyecto: el Estado transferirá 70.600 euros por cada "efectivo adicional" que se incorpore al cuerpo. Llegar al objetivo tendrá un coste para el Estado, según cálculos del Govern, de 210 millones de euros -3.000 agentes-. El reto es que el aumento de plantilla sea progresivo y culmine en 2030.

Un vehículo de Mossos d'Esquadra en una imagen de archivo. / El Periódico

Los acuerdos de la bilateral también incluyen un compromiso para potenciar el catalán, aunque es uno de los asuntos más ambiguos que se han abordado. La idea es crear un "grupo de trabajo" para estudiar cómo se puede extender la formación en lengua catalana entre los trabajadores de la Administración General del Estado en Catalunya. Este grupo tendrá que presentar una propuesta antes del 31 de diciembre de este año.

Estado y Generalitat también han pactado poner en marcha el proyecto piloto del Centro Integral de Atención Ciudadana. El objetivo es avanzar hacia un modelo por el cual los ciudadanos puedan llevar a cabo sus trámites con la Generalitat y el Estado en un "único espacio físico", es decir, evitando una gimcana de desplazamientos entre administraciones. El proyecto piloto empezará unificando, en un solo espacio, todos los trámites que hay que hacer ante la muerte de un familiar. Es decir, permitirá solucionar todos los papeles en una única visita a dependencias de la Generalitat o del Estado.

El Estatut de 2006 dio a la Generalitat competencias en la gestión del litoral, pero no se han desarrollado nunca en su plenitud. Así, este miércoles se ha pactado una modificación del Reglamento General de Costas para "consolidar y reforzar el papel de la Generalitat" en la ordenación y gestión del litoral en Catalunya. Los cambios, que ya se han implementado en Galicia y Euskadi, deberán concretarse en tres meses.

Ambiente en la playa de Vilassar de Mar, en la comarca del Maresme. / Zowy Voeten

Los dos gobiernos han decidido activar la subcomisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior. Es un órgano que depende de la propia Bilateral para que el Gobierno y la Generalitat cooperen en asuntos que tengan que ver con el ámbito internacional. No se había puesto nunca en funcionamiento. El objetivo es colaborar para que Catalunya gane en "presencia y capacidad de influencia" en la Unión Europea. No se han dado más detalles.

Noticias relacionadas

En una bilateral que se precie siempre tiene que haber alguna cesión de inmuebles del Estado a la Generalitat. En esta ocasión se ha cedido una parte del edificio 'Siza' en la avenida Litoral de Barcelona. Es donde tiene su sede el Centre Meteorològic de la ciudad. Se traspasa la segunda planta, de unos 600 metros cuadrados, para "garantizar" la continuidad de este equipamiento. También se cede un inmueble en Santa Bárbara (Montsià) vinculado al canal Xerta-Sènia.